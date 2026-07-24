NSI Runavik 0-2 Koper: Koper giành chiến thắng NSI Runavik bước vào cuộc đối đầu với Koper sau hai trận gần nhất bất bại, nhưng đại diện Slovenia đang nắm lợi thế từ lần chạm trán trước.

NSI Runavik 0 - 2 Koper Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu NSI Runavik tiếp đón Koper.

26' Thẻ vàng Phút 26': D. Obbekjaer (NSI Runavik) nhận thẻ vàng.

28' Thẻ vàng Phút 28': F. Tomek (Koper) nhận thẻ vàng.

36' Thẻ đỏ Phút 36': E. W. Joensen (NSI Runavik) nhận thẻ đỏ.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': F. Damjanovic (Koper) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Koper): J. Longonda vào sân thay F. Tomek.

46' Thay người Phút 46' (Koper): K. Manseri vào sân thay B. Ndiaye.

70' Thay người Phút 70' (Koper): A. Ruedl vào sân thay I. Matondo.

71' Thay người Phút 71' (NSI Runavik): M. Olsen vào sân thay T. Hestad.

77' Thay người Phút 77' (Koper): B. Adrovic vào sân thay L. Rimac.

82' BÀN THẮNG! Koper (0-1) Phút 82': B. Irabor (Koper) lập công (kiến tạo: B. Adrovic). Tỷ số: 0 - 1.

85' BÀN THẮNG! Koper (0-2) Phút 85': B. Irabor (Koper) lập công (kiến tạo: B. Adrovic). Tỷ số: 0 - 2.

85' Thay người Phút 85' (NSI Runavik): S. Skytte vào sân thay M. Przybylski.

85' Thay người Phút 85' (NSI Runavik): A. F. Elisson vào sân thay F. Drinic.

89' Thay người Phút 89' (NSI Runavik): K. Olsen vào sân thay P. Knudsen.

90' Thay người Phút 90' (NSI Runavik): M. Danielsen vào sân thay M. Lindh.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Koper): S. Surdanovic vào sân thay D. Bangaly.

KT Kết thúc: NSI Runavik 0-2 Koper Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:38 24/07/2026

Thông tin trận đấu

NSI Runavik sẽ đối đầu Koper tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 24/07/2026 trên sân vận động Djúpumýra.

Đây là cuộc so tài giữa một NSI Runavik đang duy trì trạng thái ổn định trong hai trận gần nhất và Koper, đội đã giành chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất giữa hai bên. Những dữ kiện này tạo nên thế trận đáng chú ý ngay từ trước giờ bóng lăn.

NSI Runavik có nền tảng phong độ tích cực

Trong hai trận gần nhất, NSI Runavik bất bại với một chiến thắng và một trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đã hạn chế được những thất bại trong giai đoạn gần đây, đồng thời có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin nhất định.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng duy trì sự cân bằng. Một chiến thắng cho thấy NSI Runavik có thể tạo ra kết quả tích cực, trong khi trận hòa còn lại phản ánh việc đội bóng này vẫn cần kiểm soát tốt hơn những thời điểm trận đấu trở nên giằng co. Trên sân Djúpumýra, sự ổn định đó sẽ là nền tảng quan trọng để họ tìm cách gây sức ép lên Koper.

Koper nắm lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Koper đã thắng trong lần chạm trán gần nhất với NSI Runavik. Dù không thể dùng kết quả của một trận đấu để khẳng định toàn bộ tương quan hiện tại, chiến thắng này vẫn mang lại cho đại diện Slovenia lợi thế về tâm lý trước cuộc tái đấu.

Ngược lại, NSI Runavik cần tránh để bất lợi trong quá khứ ảnh hưởng đến cách tổ chức trận đấu. Việc giữ được sự chủ động, đặc biệt trong giai đoạn đầu, có thể giúp đội chủ nhà không bị cuốn vào thế trận do Koper kiểm soát.

Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát thế trận

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật hay đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, trọng tâm phân tích trước trận nằm ở cách mỗi bên chuyển hóa trạng thái phong độ thành thế trận thực tế, thay vì dựa vào những giả định cụ thể về nhân sự hoặc hệ thống thi đấu.

NSI Runavik nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để chơi chủ động hơn. Tuy nhiên, đội bóng này cũng cần duy trì sự tỉnh táo khi Koper có lợi thế tâm lý từ lần đối đầu trước. Một cách tiếp cận thiếu cân bằng có thể khiến ưu thế sân nhà không phát huy đầy đủ giá trị.

Với Koper, nhiệm vụ quan trọng là duy trì sự chắc chắn và không để chuỗi bất bại gần đây của NSI Runavik tạo ra áp lực ngược. Nếu giữ được sự ổn định trong các thời điểm then chốt, đội khách sẽ có cơ sở để tiếp tục phát huy lợi thế từ cuộc chạm trán trước.

Nhận định trước trận

NSI Runavik có phong độ gần đây tốt hơn về mặt kết quả khi bất bại trong hai trận, nhưng Koper lại sở hữu lợi thế đối đầu trực tiếp. Sự cân bằng giữa lợi thế sân nhà và ưu thế tâm lý của đội khách khiến cục diện trận đấu khó được định đoạt chỉ từ một yếu tố.

Trận đấu tại Djúpumýra có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát cảm xúc, duy trì cấu trúc thi đấu và tận dụng những thời điểm tạo ra sức ép. NSI Runavik cần biến phong độ ổn định thành màn trình diễn chủ động, trong khi Koper sẽ hướng tới việc bảo vệ lợi thế tinh thần đã có. Đây là cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ và đòi hỏi sự chính xác ở cả hai phía.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất NSI Runavik · 0 thắng 0 hòa Koper · 1 thắng NSI Runavik 0 - 2 Koper KOP

NSI Runavik 5 trận gần nhất B T H H H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Koper 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới