NSI Runavik 1-1 Hamrun Spartans: Hai đội chia điểm NSI Runavik tiếp đón Hamrun Spartans trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc đối đầu giàu tính cạnh tranh giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá khác nhau của châu Âu.

NSI Runavik 1 - 1 Hamrun Spartans Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu NSI Runavik tiếp đón Hamrun Spartans.

15' Thay người Phút 15' (NSI Runavik): F. Drinic vào sân thay A. F. Elisson.

18' Thẻ vàng Phút 18': M. Przybylski (NSI Runavik) nhận thẻ vàng.

25' BÀN THẮNG! NSI Runavik (1-0) Phút 25': P. Knudsen (NSI Runavik) lập công (kiến tạo: J. Benjaminsen). Tỷ số: 1 - 0.

41' Thẻ vàng Phút 41': P. Knudsen (NSI Runavik) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' BÀN THẮNG! Hamrun Spartans (1-1) Phút 56': T. Bjornstad (Hamrun Spartans) lập công (kiến tạo: L. Villela). Tỷ số: 1 - 1.

61' Thay người Phút 61' (NSI Runavik): A. Knudsen vào sân thay T. Hestad.

65' Thay người Phút 65' (Hamrun Spartans): A. Coric vào sân thay L. Villela.

79' Thay người Phút 79' (Hamrun Spartans): E. Ernest vào sân thay D. Ceter.

79' Thay người Phút 79' (Hamrun Spartans): K. Scicluna vào sân thay Emerson.

83' Thay người Phút 83' (NSI Runavik): S. Skytte vào sân thay M. Lindh.

KT Kết thúc: NSI Runavik 1-1 Hamrun Spartans Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:36 10/07/2026

NSI Runavik sẽ đón tiếp Hamrun Spartans trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, trận đấu diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/7/2026. Đây là cơ hội để cả hai câu lạc bộ khẳng định vị thế tại đấu trường châu Âu, nơi mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định cho hành trình tiến sâu vào các vòng tiếp theo.

Bối cảnh trận đấu

Vòng loại UEFA Europa Conference League luôn là sân chơi khốc liệt, quy tụ các câu lạc bộ đến từ nhiều quốc gia với phong cách thi đấu đa dạng. NSI Runavik, đại diện của bóng đá Faroe Islands, và Hamrun Spartans, đội bóng giàu truyền thống của Malta, sẽ mang đến một trận đấu giàu kịch tính khi cả hai đều khao khát giành vé đi tiếp.

Yếu tố sân nhà

Thi đấu trên sân nhà luôn là lợi thế đáng kể đối với NSI Runavik, đặc biệt trong bối cảnh mặt sân và điều kiện thời tiết đặc trưng của khu vực Bắc Âu có thể gây khó khăn cho đối thủ đến từ Địa Trung Hải. Sự cổ vũ của khán giả nhà cũng sẽ là động lực tinh thần quan trọng giúp đội chủ nhà thi đấu tự tin hơn.

Thách thức từ Hamrun Spartans

Ở phía đối diện, Hamrun Spartans bước vào trận đấu với quyết tâm không hề kém cạnh. Là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống của Malta, đội bóng này thường xuyên tham dự các đấu trường châu Âu và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, điều có thể giúp họ thích nghi nhanh với áp lực của một trận đấu knock-out.

Nhận định

Trận đấu giữa NSI Runavik và Hamrun Spartans hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu cân bằng, nơi yếu tố sân nhà và tinh thần thi đấu sẽ đóng vai trò quyết định. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận cầu giàu nỗ lực từ cả hai phía khi các cầu thủ đều ý thức được tầm quan trọng của tấm vé đi tiếp tại UEFA Europa Conference League.

Phong độ gần đây của NSI Runavik

04/07/2026: NSI Runavik 0-0 KI Klaksvik (Hòa)

30/06/2026: Vikingur Gota 3-3 NSI Runavik (Hòa)

25/06/2026: NSI Runavik 2-0 KI Klaksvik (Thắng)

21/06/2026: NSI Runavik 1-0 B68 (Thắng)

14/06/2026: NSI Runavik 3-0 B36 Torshavn (Thắng)

Phong độ gần đây của Hamrun Spartans

16/05/2026: Valletta FC 0-2 Hamrun Spartans (Thắng)

10/05/2026: Marsaxlokk 2-1 Hamrun Spartans (Thua)

02/05/2026: Valletta FC 2-1 Hamrun Spartans (Thua)

25/04/2026: Floriana 1-4 Hamrun Spartans (Thắng)

19/04/2026: Hamrun Spartans 3-0 Naxxar Lions (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

NSI Runavik (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Hamrun Spartans (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

NSI Runavik: Không có thông tin chấn thương

Hamrun Spartans: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

NSI Runavik thắng: 33%

Hòa: 33%

Hamrun Spartans thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

NSI Runavik: bàn

Hamrun Spartans: bàn

Lời khuyên: No predictions available