Nữ Việt Nam đối đầu Nhật Bản tại Asian Cup 2026: Kiên cường phòng ngự để nuôi hy vọng World Cup Thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào thử thách lớn nhất tại bảng C trước một Nhật Bản đang có phong độ hủy diệt, với mục tiêu giành kết quả khả quan để đi tiếp.

Lượt trận cuối cùng bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 sẽ chứng kiến một trong những thử thách cực đại đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Diễn ra vào lúc 16h00 ngày 10/3 tại sân HBF, cuộc đối đầu giữa Nữ Việt Nam và Nhật Bản không chỉ là một trận cầu mang tính thủ tục, mà còn là bài toán sinh tồn chiến thuật để thầy trò HLV Mai Đức Chung hiện thực hóa giấc mơ tiến vào tứ kết.

Nữ Việt Nam vẫn còn hy vọng đi tiếp.

Sức mạnh hủy diệt của "Cỗ máy" Nhật Bản

Đội tuyển nữ Nhật Bản đang thể hiện một phong độ đáng kinh sợ tại giải đấu năm nay. Sau hai lượt trận, họ không chỉ toàn thắng mà còn khẳng định vị thế ứng cử viên số một cho ngôi hậu. Chiến thắng 11-0 trước Ấn Độ gần đây là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh tấn công đa dạng và cường độ pressing khủng khiếp của đội bóng xứ Phù Tang. Trước đó, họ cũng dễ dàng vượt qua Đài Bắc Trung Hoa để sớm đặt một chân vào vòng knock-out.

Ngược lại, ĐT nữ Việt Nam vừa trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước Đài Bắc Trung Hoa. Trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi và những toan tính về nhân sự của ban huấn luyện để bảo toàn lực lượng, thất bại này đã đẩy các cô gái kim cương vào thế khó. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp vẫn chưa hoàn toàn khép lại nếu Việt Nam có thể hạn chế tối đa số bàn thua trước Nhật Bản để cạnh tranh suất đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Lịch sử và tương quan lực lượng

Thống kê đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía Nhật Bản. Trong mọi cấp độ giải đấu chính thức, ĐT nữ Việt Nam vẫn chưa thể tìm được một chiến thắng trước đối thủ vốn đã vươn tầm thế giới. Sự chênh lệch không chỉ nằm ở thể hình, thể lực mà còn là tư duy chơi bóng hiện đại, khả năng luân chuyển trạng thái cực nhanh của các cầu thủ Nhật Bản.

Về tình hình nhân sự, cả hai đội đều may mắn không có ca chấn thương nghiêm trọng nào. HLV Mai Đức Chung dự kiến sẽ tung ra đội hình tối ưu nhất để vận hành hệ thống phòng ngự lùi sâu. Tâm điểm sẽ dồn vào thủ thành Kim Thanh, người được kỳ vọng sẽ trở thành chốt chặn tin cậy trước các chân sút thượng thặng bên phía đối phương. Sự phản xạ và khả năng chỉ huy hàng thủ của cô sẽ là yếu tố then chốt quyết định số phận trận đấu.

Thế trận phòng ngự dự kiến sẽ được Việt Nam áp dụng từ đầu.

Cuộc đấu trí chiến thuật: 4-3-3 đối đầu 5-4-1

Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của bộ khung giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ thiết lập thế trận áp đặt ngay từ đầu. Sơ đồ 4-3-3 của họ với sự cơ động của nhạc trưởng Yui Hasegawa cho phép đội bóng này kiểm soát hoàn toàn khu vực trung lộ. Khả năng tịnh tiến bóng và những đường chuyền xé toang hàng thủ của Hasegawa là vũ khí mà Việt Nam cần đặc biệt dè chừng.

Để đối phó, HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng sẽ bố trí sơ đồ 5-4-1 với khối đội hình lùi sâu. Việc nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ và thu hẹp tối đa không gian ở khu vực 1/3 cuối sân là lựa chọn hợp lý nhất vào lúc này. Các tiền vệ như Dương Thị Vân hay Thái Thị Thảo sẽ phải hoạt động với cường độ cực cao để bịt kín các khoảng trống trước vòng cấm địa.

Đội hình dự kiến của hai đội

Đội tuyển Thành phần dự kiến Nữ Nhật Bản Yamashita, Shimizu, Takahashi, Minami, Kitagawa, Hasegawa, Nagano, Tanikawa, Hamano, Tanaka, Fujino. Nữ Việt Nam Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Thảo, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Thanh Nhã, Dương Thị Vân, Hải Yến, Bích Thùy, Vạn Sự.

Cơ hội trong khe cửa hẹp

Dù dự đoán về một chiến thắng cho Nhật Bản là điều dễ hiểu, nhưng thái độ thi đấu của ĐT nữ Việt Nam mới là điều đáng lưu tâm. Một trận thua với tỷ số sát sao (như dự đoán 1-2) vẫn có thể coi là thành công về mặt chiến thuật nếu nhìn vào hiệu số bàn thắng bại trong cuộc đua giành vé vớt. Nếu giữ được sự tập trung và cự ly đội hình hợp lý, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể hy vọng vào tấm vé đi tiếp, qua đó tiếp tục hành trình săn vé tham dự World Cup 2027.