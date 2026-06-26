Nubia Air Pro: Smartphone siêu mỏng 5,99mm sở hữu camera 108MP và pin 5.000 mAh ZTE vừa giới thiệu Nubia Air Pro, mẫu smartphone tầm trung gây ấn tượng với độ mỏng chỉ 5,99mm nhưng vẫn tích hợp viên pin dung lượng lớn 5.000 mAh và camera 108MP.

ZTE vừa chính thức ra mắt Nubia Air Pro, một minh chứng cho thấy các dòng điện thoại siêu mỏng không nhất thiết phải đánh đổi về dung lượng pin hay khả năng nhiếp ảnh. Với mức giá dự kiến khoảng 399 USD, thiết bị này sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng trong một thân máy mỏng nhẹ kỷ lục.

Thiết kế siêu mỏng và độ bền chuẩn quân đội

Nubia Air Pro gây chú ý với độ dày chỉ 5,99mm, tương đương với mẫu Motorola Edge 70 và chỉ dày hơn một chút so với các tin đồn về Apple iPhone Air. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng các thông số quảng cáo về độ mỏng thường có sai số nhỏ so với thực tế sử dụng.

The Nubia Air Pro is only slightly thicker than the Apple iPhone Air.

Dù mỏng, máy vẫn đạt trọng lượng 172 gram và đạt chứng nhận IP69K, mức bảo vệ cao nhất chống lại sự xâm nhập của bụi và nước ở áp lực cao. Khung máy được hoàn thiện từ kim loại chắc chắn, kết hợp với cụm camera hình viên thuốc gợi liên tưởng đến ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Màn hình AMOLED 4.500 nits và hiệu năng ổn định

Mặt trước của Nubia Air Pro là màn hình AMOLED kích thước 6,77 inch với tốc độ làm mới 144 Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Đáng chú ý, độ sáng cực đại HDR của tấm nền này đạt mức 4.500 nits, giúp nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Bên trong máy là bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 7100, bao gồm 4 nhân hiệu năng cao ARM Cortex-A78 và 4 nhân tiết kiệm điện Cortex-A55. Cấu hình này đi kèm với 8 GB RAM và tùy chọn bộ nhớ trong từ 256 GB đến 512 GB, đáp ứng tốt các nhu cầu đa nhiệm và lưu trữ của người dùng tầm trung.

Camera 108MP và giải pháp năng lượng tối ưu

Hệ thống camera là điểm nhấn quan trọng với cảm biến chính lên tới 108 megapixel. ZTE hiện chưa công bố chi tiết về camera phụ, nhưng camera selfie 32 megapixel được đặt trong lỗ đục tinh tế trên màn hình.

Duy trì năng lượng cho thiết kế siêu mỏng này là viên pin 5.000 mAh, một con số đáng kinh ngạc đối với thiết bị dưới 6mm. Máy hỗ trợ sạc nhanh 45W qua cổng USB-C, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dùng.

Thông số kỹ thuật cơ bản của Nubia Air Pro

Đặc tính Thông số chi tiết Độ dày / Trọng lượng 5,99 mm / 172 gram Màn hình 6,77 inch AMOLED, 144 Hz, 4.500 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 7100 Bộ nhớ 8 GB RAM / 256-512 GB ROM Camera chính 108 MP Pin / Sạc 5.000 mAh / 45W

Tính năng thể thao độc đáo và giá bán

Một điểm khác biệt của Nubia Air Pro là khả năng kết hợp với phụ kiện vòng đeo tay đặc biệt. Phụ kiện này cho phép người dùng gắn điện thoại vào bắp tay để sử dụng chế độ thể thao, theo dõi bước chân, lượng calo tiêu thụ và quãng đường di chuyển thông qua GPS tích hợp.

Theo chuyên gia tin đồn Roland Quandt, Nubia Air Pro dự kiến sẽ có mặt tại thị trường châu Âu với mức giá khoảng 350 Euro (tương đương 399 USD) cho phiên bản 8 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong. Hiện tại, trang web chính thức của ZTE đã liệt kê sản phẩm nhưng chưa xác nhận thời điểm mở bán cụ thể.