nubia Neo 5 GT xác nhận sở hữu quạt tản nhiệt chủ động và chip UNISOC T9100 mạnh mẽ nubia Neo 5 GT sẽ ra mắt tại MWC 2026 với hệ thống làm mát bằng quạt vật lý, chip UNISOC T9100 và pin 6,000mAh, hứa hẹn định nghĩa lại hiệu năng gaming phân khúc tầm trung.

Thương hiệu nubia vừa chính thức thông báo sẽ góp mặt tại sự kiện Triển lãm Di động Toàn cầu (MWC 2026) diễn ra từ ngày 2/3 đến 5/3 tới đây. Tâm điểm của sự kiện lần này chính là sự xuất hiện của nubia Neo 5 GT, mẫu điện thoại được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá nhờ những trang bị phần cứng chuyên biệt cho nhu cầu chơi game.

Công nghệ tản nhiệt chủ động hiếm hoi trong phân khúc

Theo những thông tin từ teaser quảng cáo mới nhất, nubia Neo 5 GT sẽ được trang bị hệ thống quạt tản nhiệt chủ động tích hợp trực tiếp vào thân máy. Đây là một bước đi táo bạo của hãng, bởi công nghệ làm mát bằng quạt vật lý vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng flagship gaming đắt đỏ như RedMagic. Việc đưa hệ thống này xuống dòng Neo cho thấy nỗ lực của hãng trong việc duy trì hiệu suất đỉnh cao ổn định, tránh tình trạng quá nhiệt dẫn đến sụt giảm khung hình khi người dùng chơi game trong thời gian dài.

Teaser chính thức xác nhận nubia Neo 5 GT có quạt tản nhiệt

Bên cạnh quạt tản nhiệt, máy còn sở hữu hệ thống tản nhiệt buồng hơi (VC) với diện tích lên đến 4083mm². Sự kết hợp giữa tản nhiệt chủ động (quạt) và thụ động (buồng hơi) hứa hẹn giúp nubia Neo 5 GT kiểm soát nhiệt độ tối ưu hơn so với các đối thủ cùng tầm giá chỉ sử dụng tản nhiệt truyền thống.

nubia Neo 5 GT sẽ ra mắt vào đầu tháng 3

Sức mạnh từ chip xử lý UNISOC T9100 thế hệ mới

Về cấu hình bên trong, nubia Neo 5 GT sử dụng chipset UNISOC T9100. Đây là vi xử lý được sản xuất trên tiến trình 6nm của TSMC, bao gồm cấu trúc lõi Cortex-A76 và Cortex-A55 với xung nhịp tối đa đạt 2.7GHz. Kết hợp cùng dung lượng RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1, thiết bị đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh và khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà.

Điện thoại sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Khả năng hiển thị của máy cũng là một điểm cộng lớn với màn hình AMOLED 6.77 inch. Màn hình này hỗ trợ độ phân giải Full-HD+, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1,200 nits. Với độ bao phủ 100% dải màu DCI-P3, các nội dung giải trí và game sẽ được tái hiện một cách sống động, chuẩn xác.

Trải nghiệm gaming tối ưu và dung lượng pin ấn tượng

Để phục vụ tốt nhất cho các game thủ, nubia Neo 5 GT được tích hợp các phím cò vai R1 và L1, mang lại lợi thế thao tác trong các tựa game bắn súng hoặc hành động. Hệ thống âm thanh loa kép hỗ trợ chuẩn DTS:X Ultra cùng động cơ tuyến tính trục Z cung cấp phản hồi rung chính xác, gia tăng độ chân thực khi trải nghiệm.

nubia Neo 5 GT hứa hẹn mang đến nhiều nâng cấp ấn tượng so với thế hệ trước

Về năng lượng, máy sở hữu viên pin dung lượng lớn 6,000mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 80W. Đáng chú ý, tính năng sạc bỏ qua (bypass charging) cũng hiện diện, cho phép cấp nguồn trực tiếp cho máy mà không qua pin, giúp giảm nhiệt độ và kéo dài tuổi thọ pin khi vừa chơi game vừa cắm sạc.

Thông số kỹ thuật dự kiến của nubia Neo 5 GT

Thành phần Thông số chi tiết Màn hình 6.77 inch AMOLED, 120Hz, 1200 nits Vi xử lý UNISOC T9100 (6nm), xung nhịp 2.7GHz Tản nhiệt Quạt chủ động + VC 4083mm² Pin / Sạc 6,000mAh / 80W / Bypass Charging Camera Chính 50MP, Trước 8MP Tính năng khác Cò vai R1/L1, DTS:X Ultra, 5G

Về thiết kế ngoại hình, nubia Neo 5 GT sở hữu cụm camera hình bát giác độc đáo và dải đèn LED đặc trưng ở cạnh phải, mang đậm hơi hướng tương lai. Thiết bị sẽ được bán ra với ba tùy chọn màu sắc: Đen, Vàng và Trắng.

Phiên bản tiền nhiệm nubia Neo 3 GT đang có mức giá tham khảo tốt trước thềm ra mắt thế hệ mới

Sự xuất hiện của nubia Neo 5 GT tại MWC 2026 hứa hẹn sẽ mang đến một lựa chọn mới mẻ và mạnh mẽ cho người dùng yêu thích chơi game trên di động nhưng không muốn chi trả mức giá quá cao cho các dòng máy chuyên dụng cao cấp.