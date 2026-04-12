Nubia Neo 5 Pro ra mắt: Smartphone chuyên game có phím trigger và pin 6,210 mAh giá từ 6.5 triệu Mẫu điện thoại chuyên game Nubia Neo 5 Pro vừa trình làng tại Philippines với màn hình 144Hz, chip Dimensity 7400 và hệ thống tản nhiệt buồng hơi. Thiết bị gây ấn tượng mạnh nhờ viên pin khủng 6,210 mAh cùng mức giá hấp dẫn cho phân khúc tầm trung.

Nubia đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại thông minh tầm trung chuyên chơi game mang tên Neo 5 Pro tại thị trường Philippines. Thiết bị này tập trung mạnh vào tốc độ phản hồi cảm ứng, chất lượng âm thanh và hệ thống tản nhiệt để mang lại trải nghiệm giải trí tối ưu nhất cho cộng đồng game thủ.

Màn hình 144Hz và hiệu năng chuyên biệt cho gaming

Nubia Neo 5 Pro được trang bị màn hình OLED kích thước 6.8 inch với độ phân giải 1.5K sắc nét. Tấm nền này hỗ trợ tần số quét lên tới 144Hz, giúp các khung hình chuyển động và thao tác vuốt chạm hàng ngày trở nên vô cùng mượt mà. Về mặt phần mềm, thiết bị chạy trên giao diện MyOS 16 được tùy biến dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 16 mới nhất.

Nubia Neo 5 Pro được trang bị màn hình OLED kích thước 6.8 inch với độ phân giải 1.5K

Sản phẩm sở hữu bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 7400, kết hợp cùng bộ nhớ RAM lên đến 12GB và dung lượng lưu trữ tối đa 256GB. Để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu chơi game, hãng đã tích hợp các phím trigger vật lý ở cạnh viền giúp người dùng thao tác dễ dàng và chính xác hơn. Màn hình của máy cũng được hỗ trợ công nghệ Magic Touch 3.0 giúp tăng độ nhạy cảm ứng ngay cả khi ngón tay bị ướt hoặc dính mồ hôi.

Nubia Neo 5 Pro được tích hợp các phím trigger vật lý ở cạnh viền để hỗ trợ việc chơi game

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi và phản hồi xúc giác

Sự kết hợp của hệ thống chống chạm nhầm bằng trí tuệ nhân tạo và động cơ rung tuyến tính trục Z mang lại phản hồi xúc giác chân thực cho từng thao tác trên màn hình. Khả năng tản nhiệt của máy cũng được chú trọng với hệ thống làm mát buồng hơi có diện tích 4,083 mm vuông, giúp duy trì hiệu suất hoạt động ổn định khi chơi game liên tục trong thời gian dài.

Nubia Neo 5 Pro sở hữu động cơ rung tuyến tính trục Z và hệ thống làm mát buồng hơi hữu ích

Trải nghiệm âm thanh được đảm bảo bởi hệ thống loa kép âm thanh nổi cùng công nghệ DTS X Ultra sống động. Về khả năng chụp ảnh, Nubia Neo 5 Pro sở hữu cảm biến chính 50 megapixel đi kèm một camera phụ 2 megapixel ở mặt lưng. Phía trước thiết bị là một ống kính 16 megapixel để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video trực tuyến.

Dung lượng pin lớn và mức giá cạnh tranh

Điểm mạnh đáng chú ý khác là viên pin dung lượng lớn 6,210 mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 80W giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ sạc. Với cấu hình này, Nubia Neo 5 Pro tập trung toàn lực vào các yếu tố cốt lõi mà game thủ cần: màn hình mượt, tản nhiệt tốt, pin trâu và phím hỗ trợ chuyên dụng thay vì chạy đua về camera.

Máy được còn được trang bị viên pin dung lượng lớn 6,210 mAh cùng sạc nhanh 80W

Sản phẩm hiện được bán ra tại Philippines với hai tùy chọn màu sắc là đen và trắng. Mức giá cụ thể như sau: