nubia ra mắt dòng NEO 5 tại Việt Nam: Gaming phone có quạt tản nhiệt và phím trigger chuyên dụng nubia NEO 5 Series chính thức trình làng với hai phiên bản NEO 5 5G và NEO 5 GT, gây ấn tượng nhờ hệ thống tản nhiệt chủ động cùng hệ thống phím Neo Triggers 5.0 tối ưu cho game thủ.

ZTE vừa chính thức giới thiệu dòng điện thoại chuyên game nubia NEO 5 Series tại thị trường Việt Nam, bao gồm hai phiên bản: nubia NEO 5 5G và nubia NEO 5 GT. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mang các công nghệ gaming cao cấp vốn chỉ xuất hiện trên dòng REDMAGIC xuống phân khúc người dùng phổ thông và game thủ trẻ.

nubia NEO 5 GT: Hiệu năng tối đa với hệ thống tản nhiệt chủ động

nubia NEO 5 GT là phiên bản cao cấp nhất trong dòng sản phẩm mới, được thiết kế cho những trận đấu cạnh tranh cao. Điểm khác biệt lớn nhất của model này nằm ở hệ thống tản nhiệt chủ động với quạt làm mát đặt bên trong thân máy. Đây là thiết kế hiếm hoi trong phân khúc, giúp luồng khí đi trực tiếp đến các khu vực sinh nhiệt như CPU và pin.

Bên cạnh quạt tản nhiệt, máy còn trang bị hệ thống tản nhiệt thụ động gồm buồng hơi (VC) và graphene với tổng diện tích lên tới 29.508mm². Theo kết quả thử nghiệm nội bộ, khi chơi tựa game Mobile Legends: Bang Bang ở mức 120FPS, nhiệt độ đỉnh của máy chỉ duy trì ở mức 38,9°C.

Khả năng điều khiển và hiển thị chuyên nghiệp

Để tối ưu trải nghiệm chiến đấu, nubia NEO 5 GT sở hữu phím trigger vật lý Neo Triggers 5.0 tương tự dòng REDMAGIC 11 Pro. Hệ thống này đạt tần số cảm ứng 550Hz và độ trễ phần cứng cực thấp, dưới 5,5ms, giúp game thủ thực hiện các chuỗi thao tác phức tạp như ngắm - bắn hay nhảy - bắn một cách tức thời.

Màn hình của máy là tấm nền AMOLED kích thước 6.8 inch, độ phân giải 1,5K và tần số quét 144Hz. Đặc biệt, công nghệ Magic Touch 3.0 giúp thiết bị duy trì độ chính xác của thao tác cảm ứng ngay cả khi tay người dùng bị ẩm hoặc ra mồ hôi trong quá trình chơi lâu.

Cấu hình phần cứng và năng lượng

Về hiệu năng, nubia NEO 5 GT trang bị vi xử lý MediaTek D7400 sản xuất trên tiến trình 4nm, kết hợp cùng công nghệ NeoTurbo Engine để tối ưu hóa tài nguyên hệ thống. Thiết bị sử dụng viên pin dual-cell 6.210mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W.

Đáng chú ý, máy hỗ trợ tính năng Bypass Charging (Sạc nhánh), cho phép cấp nguồn trực tiếp vào máy khi chơi game mà không qua pin. Giải pháp này giúp giảm thiểu nhiệt lượng tỏa ra và bảo vệ tuổi thọ pin về lâu dài.

nubia NEO 5 5G: Sự cân bằng cho người dùng phổ thông

Trong khi phiên bản GT tập trung vào hiệu suất thuần túy, nubia NEO 5 5G hướng tới sự cân bằng giữa thiết kế gaming và trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Máy vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế góc cạnh đặc trưng với các tùy chọn màu sắc Đen Hư Vô, Bạc Công Nghệ và Vàng Titan.

Màn hình 6.8 inch của phiên bản này có độ phân giải 1.940 × 900 pixel, hỗ trợ tần số quét 120Hz. Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước nhẹ IP64, giúp tăng độ bền trong các điều kiện sử dụng thực tế khác nhau.

Hiệu năng và tản nhiệt

nubia NEO 5 5G sử dụng chip Unisoc T9300 8 nhân, RAM có thể mở rộng lên đến 16GB và bộ nhớ trong 256GB. Hệ thống tản nhiệt trên model này kết hợp giữa buồng hơi và graphene với diện tích 20.000mm², đảm bảo hiệu suất ổn định trong các trận đấu kéo dài.

Tương tự bản GT, model này vẫn được trang bị phím Neo Triggers 5.0, mang lại lợi thế phản xạ cho game thủ. Viên pin kép dung lượng 6.050mAh đi kèm sạc nhanh 45W, tích hợp đầy đủ chế độ Extreme Mode và Bypass Charging.

Hệ sinh thái thông minh và Camera

Cả hai thiết bị đều tích hợp AI Demi Copilot 2.0, đóng vai trò trợ lý hỗ trợ game thủ thông qua các tính năng như Gaming Coach (gợi ý chiến thuật) và Gaming Chatbot. Hệ thống âm thanh được đảm nhiệm bởi loa kép stereo chuẩn DTS:X Ultra, tạo hiệu ứng âm thanh vòm sống động.

Về khả năng nhiếp ảnh, dòng NEO 5 trang bị camera chính 50MP cùng camera phụ hỗ trợ chụp ảnh đời thường. Camera trước 16MP đáp ứng tốt nhu cầu đàm thoại video và chụp ảnh cá nhân.

Thông số kỹ thuật và Giá bán tại Việt Nam

Thông số nubia NEO 5 5G nubia NEO 5 GT Vi xử lý Unisoc T9300 MediaTek D7400 (4nm) Màn hình 6.8 inch, 120Hz 6.8 inch AMOLED, 1.5K, 144Hz Pin/Sạc 6.050mAh / 45W 6.210mAh / 80W Tản nhiệt Graphene + VC (20.000mm²) Quạt chủ động + Graphene/VC (29.508mm²) Camera chính 50MP 50MP

Tại Việt Nam, nubia NEO 5 Series có mức giá niêm yết cụ thể cho từng phiên bản cấu hình như sau:

nubia NEO 5 5G (8GB+128GB): 6.990.000 đồng

6.990.000 đồng nubia NEO 5 5G (8GB+256GB): 7.990.000 đồng

7.990.000 đồng nubia NEO 5 GT (8GB+256GB): 9.990.000 đồng

9.990.000 đồng nubia NEO 5 GT (12GB+256GB): 10.990.000 đồng

Sản phẩm hiện đã bắt đầu được phân phối chính hãng, hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường điện thoại chuyên game phân khúc tầm trung trong thời gian tới.