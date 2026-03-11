Nubia ra mắt sò lạnh Red Magic Cooler 8 Air: Thiết kế siêu nhẹ, làm mát sâu đến -20 độ C Red Magic Cooler 8 Air là phụ kiện tản nhiệt mới của nubia với trọng lượng 65g, công suất 18W giúp hạ nhiệt điện thoại đến 45 độ C, tối ưu cho trải nghiệm game.

nubia chính thức trình làng Red Magic Cooler 8 Air tại thị trường Trung Quốc, một phụ kiện tản nhiệt chuyên dụng dành cho smartphone với mục tiêu tối ưu hiệu năng cho game thủ. Thiết bị gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa thiết kế siêu mỏng nhẹ và khả năng làm mát mạnh mẽ, giải quyết vấn đề quá nhiệt trên các dòng điện thoại hiệu năng cao hiện nay.

Thiết kế tối ưu cho trải nghiệm cầm nắm

Với trọng lượng chỉ 65 gram và kích thước tổng thể 63 x 21 mm, Red Magic Cooler 8 Air được đánh giá nhẹ tương đương một chiếc ốp lưng điện thoại thông thường. Độ dày chỉ 21 mm giúp thiết bị không gây cản trở vị trí đặt tay của người dùng, đảm bảo tư thế cầm nắm thoải mái và giảm thiểu tình trạng mỏi tay khi chơi game trong thời gian dài.

Sò lạnh Red Magic Cooler 8 Air ra mắt

Công nghệ làm mát TEC hiệu suất cao

Về mặt kỹ thuật, nubia đã trang bị cho sản phẩm mô-đun làm mát nhiệt điện (TEC) với kích thước tấm tản nhiệt 30 x 30 mm, tăng diện tích làm mát lõi thêm 44%. Kết hợp cùng bề mặt tản nhiệt bằng hợp kim nhôm 45 mm, thiết bị có khả năng phân bổ nhiệt hiệu quả trên diện rộng.

Với công suất hoạt động 18W, Red Magic Cooler 8 Air có thể giảm nhiệt độ smartphone lên đến 45°C trong điều kiện không tải và đạt mức nhiệt làm mát tối thiểu là -20°C. Đây là những thông số ấn tượng đối với một thiết bị tản nhiệt di động có kích thước nhỏ gọn.

Mẫu sò lạnh mới của nubia gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất mạnh mẽ

Vận hành êm ái và hệ thống đèn LED RGB

Bên trong thiết bị là hệ thống quạt bảy cánh với tốc độ quay đạt 6.000 vòng/phút. Đáng chú ý, dù hoạt động ở tốc độ cao nhưng độ ồn được kiểm soát ở mức 30 dB, tương đương với không gian yên tĩnh trong nhà, giúp người dùng tập trung tối đa vào trận đấu. Để tăng tính thẩm mỹ, nubia tích hợp hệ thống 6 đèn LED RGB có khả năng tùy chỉnh linh hoạt.

Khả năng tương thích và giá bán

Red Magic Cooler 8 Air cung cấp hai tùy chọn lắp đặt để phù hợp với đa dạng thiết bị trên thị trường. Phiên bản từ tính được thiết kế cho iPhone 12 trở lên, trong khi phiên bản kẹp dành cho các dòng điện thoại Android và các thiết bị không hỗ trợ MagSafe.

Phiên bản Giá bán (Nhân dân tệ) Giá quy đổi (VND) Bản từ tính 129 Khoảng 492.000 Bản kẹp 139 Khoảng 530.000

Với mức giá cạnh tranh và hiệu năng làm mát chuyên sâu, Red Magic Cooler 8 Air hứa hẹn là phụ kiện đáng cân nhắc để duy trì độ ổn định cho phần cứng smartphone khi xử lý các tác vụ nặng hoặc chơi game đồ họa cao.