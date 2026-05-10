Nuno Santo và bài toán hàng công West Ham: Canh bạc tất tay trước Arsenal để trụ hạng West Ham đang rơi vào cuộc khủng hoảng ghi bàn trầm trọng khi các trụ cột như Jarrod Bowen tịt ngòi nhiều tháng. HLV Nuno Santo cần một cú hích chiến thuật táo bạo trước Arsenal để cứu vãn hy vọng trụ hạng tại Ngoại hạng Anh.

West Ham United đang bước vào giai đoạn then chốt của cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh với một hàng công gần như "vô hại". Kể từ sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Wolves vào tháng trước, đội quân của HLV Nuno Espirito Santo chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng trong 3 trận đấu gần nhất. Sự bế tắc này buộc chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải tính đến một canh bạc tất tay trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Arsenal.

Nuno Espirito Santo có dám chơi tất tay với Arsenal?

Khủng hoảng niềm tin nơi hàng tiền đạo

Sự sa sút của các nhân tố chủ chốt trên hàng công đang khiến "The Irons" rơi vào tình cảnh báo động. Crysencio Summerville đã không ghi bàn kể từ tháng Ba, trong khi đội trưởng Jarrod Bowen - niềm hy vọng số một - vẫn chưa một lần lập công tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng Một. Ngay cả tân binh mùa đông Taty Castellanos, dù đã đóng góp 4 bàn thắng, nhưng sự thiếu ổn định khiến anh chưa thể trở thành điểm tựa tin cậy.

Đáng lo ngại hơn, tiền đạo số 19 Pablo vẫn đang sở hữu hiệu suất ghi bàn là con số không tròn trĩnh. Việc trung vệ Konstantinos Mavropanos bất ngờ trở thành mối đe dọa tấn công lớn nhất của đội bóng trong tháng qua là một tín hiệu báo động đỏ cho ban huấn luyện. Trong khi đó, Callum Wilson dù nhạy bén nhưng thể lực hạn chế khiến anh chỉ phù hợp với vai trò "siêu dự bị".

Canh bạc chiến thuật mang tên Jarrod Bowen

Trước một Arsenal đang có phong độ cao, HLV Nuno Santo cần một thay đổi mang tính đột phá để gây bất ngờ cho Mikel Arteta. Phương án khả dĩ nhất hiện nay là đẩy Jarrod Bowen vào đá cao nhất trên hàng công, sát cánh cùng Castellanos thay vì để anh tiếp tục "cày ải" ở hành lang cánh.

Bowen sẽ giúp West Ham tạo nên khác biệt?

Việc đưa đội trưởng của West Ham vào khu vực trung tâm sẽ giúp anh tiếp cận khung thành đối phương nhanh hơn và tận dụng tối đa bản năng săn bàn vốn có. Khi không còn phải tiêu tốn quá nhiều thể lực cho các tình huống hỗ trợ phòng ngự biên, Bowen có thể tập trung hoàn toàn vào việc tìm kiếm khoảng trống trong vòng cấm đối phương.

Thời điểm cho những quyết định sinh tử

Dù đây là một nước đi mạo hiểm, nhưng với chỉ 3 trận đấu còn lại của mùa giải, West Ham không còn nhiều lựa chọn an toàn. Việc duy trì tư duy tiếp cận cũ có thể khiến đội bóng tự đóng sập cánh cửa ở lại sân chơi cao nhất xứ sở sương mù. Một hệ thống tấn công mới, dám mạo hiểm trước một đối thủ lớn, không chỉ là giải pháp về mặt kỹ thuật mà còn là liều thuốc tinh thần cần thiết để West Ham tự quyết định số phận của chính mình.