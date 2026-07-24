Nước cờ chiến thuật của Carrick giúp Manchester United giải bài toán hàng công Thay vì vội vã chi tiền mua trung phong mới thay thế Joshua Zirkzee, Manchester United có thể khai thác sự linh hoạt của Matheus Cunha và Marcus Rashford.

Ban lãnh đạo Manchester United và HLV Michael Carrick đang tích cực tìm phương án giải quyết tương lai cho Joshua Zirkzee. Thay vì vội vã đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng để tìm người thay thế, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể kích hoạt các giải pháp chiến thuật nội bộ dựa trên sự đa năng của Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và sự trở lại của Marcus Rashford.

Sự thất vọng Zirkzee và phong độ đỉnh cao của Benjamin Sesko

Cập bến Old Trafford vào mùa hè năm 2024 với mức giá 36,5 triệu bảng từ Bologna cùng danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A", Joshua Zirkzee từng nhận được kỳ vọng lớn. Dù vậy, sau hai mùa giải, tiền đạo người Hà Lan chỉ đóng góp vỏn vẹn 9 bàn thắng và 4 kiến tạo qua 75 lần ra sân. Con số này chưa đáp ứng được yêu cầu khắt khe của một trung phong tại Ngoại hạng Anh, khiến Quỷ đỏ cân nhắc thanh lý anh, trong đó Juventus là đối tác tiềm năng nhất.

Michael Carrick và ban lãnh đạo MU đang nỗ lực giải quyết tương lai Joshua Zirkzee. (Ảnh: Getty Images)

Nếu Zirkzee ra đi, áp lực ghi bàn vẫn được đảm bảo bởi Benjamin Sesko. Dù có khởi đầu chật vật sau bản hợp đồng 74 triệu bảng từ RB Leipzig, chân sút người Slovenia đã bùng nổ mạnh mẽ dưới thời HLV Michael Carrick. Sesko ghi 7 bàn chỉ sau 595 phút thi đấu, đạt hiệu suất ấn tượng 85 phút/bàn – dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa trước. Số tiền thu hồi từ việc bán Zirkzee thay vì mua một trung phong mới có thể được ban lãnh đạo ưu tiên tái đầu tư cho hậu vệ trái Lewis Hall từ Newcastle United, nhằm giảm tải cho Luke Shaw khi đội bóng phải thi đấu ở Champions League.

Matheus Cunha và miếng đánh số 9 ảo đa năng

Bên cạnh Sesko, sự linh hoạt của Matheus Cunha chính là chìa khóa chiến thuật mới cho hàng công Quỷ đỏ. Dù thường xuyên đá lệch trái dưới thời Carrick, tiền đạo 27 tuổi đã chứng minh năng lực săn bàn ở vị trí trung phong cắm tại World Cup vừa qua với 3 bàn thắng cho tuyển Brazil, nhận được nhiều lời khen ngợi từ HLV Carlo Ancelotti.

Cunha sẽ giải bài toán hàng công MU khi Zirkzee rời đi? (Ảnh: Getty Images)

Không chỉ Cunha, Bryan Mbeumo cũng là một giải pháp chất lượng khi từng vận hành trơn tru trong vai trò "số 9 ảo". Tiền đạo người Cameroon đã đóng góp 5 bàn thắng và 2 kiến tạo từ tháng Giêng. Việc linh hoạt sử dụng Mbeumo hoặc Cunha ở đội hình xuất phát, sau đó tung một trung phong thực thụ như Sesko vào hiệp hai để khai thác sự suy giảm thể lực của đối phương đang trở thành đòn đánh đầy tính toán của Carrick.

Biến ảo hàng công nhờ sự trở lại của Marcus Rashford

Mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch của Carrick là sự trở lại của Marcus Rashford. Sau khi Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng, chân sút 28 tuổi trở lại Carrington với sự tự tin lớn nhờ thành tích 14 bàn thắng và 14 kiến tạo sau 49 trận tại Tây Ban Nha.

Mối quan hệ tốt đẹp từ thời Carrick còn làm trợ lý cho Ole Gunnar Solskjaer là cơ sở để tin rằng vị HLV này sẽ giúp Rashford tìm lại phong độ cao nhất. Sự kết hợp giữa Rashford, Cunha, Mbeumo cùng với Sesko, Amad Diallo và Patrick Dorgu sẽ mang đến cho Manchester United một hàng công giàu tốc độ, biến ảo và đầy chiều sâu cho chiến dịch khốc liệt có thể kéo dài tới 60 trận đấu.