Nước cờ táo bạo của Mikel Arteta: Rút Bukayo Saka để giải cứu Arsenal trước Leverkusen Thay vì kiên trì với ngôi sao số một, Mikel Arteta đã tung Noni Madueke vào sân để mang về quả penalty quý giá, giúp Arsenal cầm hòa Bayer Leverkusen 1-1 tại BayArena.

Tại BayArena, Arsenal đã đối mặt với một trong những thử thách khó khăn nhất mùa giải khi hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Bayer Leverkusen. Trong bối cảnh đội nhà bị dẫn 0-1 và thi đấu thiếu sắc nét, HLV Mikel Arteta đã đưa ra một quyết định gây kinh ngạc: rút đội trưởng Bukayo Saka khỏi sân ở phút 60 để nhường chỗ cho Noni Madueke.

Quyết định tàn nhẫn và sự trưởng thành của Mikel Arteta

Việc thay thế cầu thủ quan trọng nhất và hưởng lương cao nhất câu lạc bộ khi đang cần bàn thắng không bao giờ là lựa chọn dễ dàng. Tuy nhiên, Bukayo Saka đã có một ngày thi đấu mờ nhạt khi bị các bóng áo đen-đỏ của Leverkusen phong tỏa hoàn toàn hành lang cánh phải. Khả năng ra quyết định – vốn là vũ khí mạnh nhất của ngôi sao người Anh – đã phản bội anh trong một đêm mà tập thể Arsenal chơi dưới sức.

Arteta mạnh tay rút đội trưởng Saka để Madueke "giải cứu" Arsenal.

Quyết định này minh chứng cho sự trưởng thành của Arteta trên băng ghế huấn luyện. Chiến lược gia 43 tuổi cho thấy ông không còn e dè trong việc thực hiện những thay đổi nhân sự "tàn nhẫn" để phục vụ mục tiêu chung. "Chúng tôi cần một luồng gió mới," Arteta thẳng thắn chia sẻ. "Noni đang có phong độ tốt và luôn tạo ra mối đe dọa, vì vậy tôi quyết định thay đổi."

Noni Madueke và sự trực diện cần thiết

Sự xuất hiện của Noni Madueke ngay lập tức mang lại cường độ và khát khao mà Pháo thủ còn thiếu. Khác với lối chơi phối hợp quen thuộc của Saka, Madueke liên tục thực hiện những pha đi bóng trực diện đầy dũng cảm vào vòng cấm đối phương. Chính một tình huống rê dắt táo bạo ở những phút cuối của anh đã mang về quả phạt đền quý giá.

Madueke đã không phụ lòng tin của Arteta.

Kai Havertz, một phương án thay người khác, đã thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m để ấn định tỷ số hòa 1-1. Trước đó, cơ hội rõ nét nhất của Arsenal chỉ là cú dứt điểm dội xà ngang của Gabriel Martinelli. Khả năng tạo ra sự khác biệt từ băng ghế dự bị của Madueke đã trở thành phao cứu sinh cho Arsenal trong một đêm thi đấu đầy giông bão.

Lời cảnh tỉnh cho tham vọng của Arsenal

Dù thoát thua nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân dự bị, trận hòa này vẫn để lại nhiều lo ngại cho hàng thủ Arsenal. Cặp trung vệ William Saliba và Gabriel Magalhaes đã có một ngày vất vả trước sức trẻ của tiền đạo 19 tuổi Christian Kofane bên phía Leverkusen. Bàn thua từ tình huống cố định đầu hiệp hai là minh chứng cho sự thiếu tập trung đáng trách của hệ thống phòng ngự Pháo thủ.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, việc sở hữu hai tuyển thủ quốc gia Anh cùng 24 tuổi là Saka và Madueke cho một vị trí chạy cánh phải là một đặc quyền về chiều sâu đội hình của Arteta. Khả năng xoay tua và tin tưởng vào các nhân tố dự bị sẽ là chìa khóa then chốt nếu Arsenal muốn duy trì tham vọng cạnh tranh trên mọi đấu trường. Trận hòa 1-1 tại BayArena mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho đại diện nước Anh trước khi bước vào trận lượt về tại Emirates.