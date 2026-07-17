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Khoa học và đời sống

Nuôi hàu treo dây – Khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển

Từ Duyên - 17/07/2026 16:43
Nuôi hàu treo dây tại Hà Tĩnh phát huy lợi thế vùng cửa sông, ven biển, mang lại hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường.
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