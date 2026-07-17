Nuôi hàu treo dây – Khai thác hiệu quả tiềm năng vùng ven biển

Từ Duyên - 17/07/2026 16:43

Nuôi hàu treo dây tại Hà Tĩnh phát huy lợi thế vùng cửa sông, ven biển, mang lại hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường.