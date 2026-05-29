NVIDIA chính thức thay thế Control Panel sau 20 năm bằng ứng dụng NVIDIA App mới NVIDIA đang dần loại bỏ bảng điều khiển Control Panel truyền thống để chuyển sang NVIDIA App, ứng dụng hợp nhất giúp tối ưu hóa hiệu suất và quản lý GPU.

NVIDIA vừa thông báo kế hoạch chấm dứt kỷ nguyên của NVIDIA Control Panel, bảng điều khiển đã trở thành công cụ quen thuộc của người dùng card đồ họa trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Thay vào đó, hãng đang tập trung phát triển NVIDIA App, một giải pháp phần mềm hiện đại nhằm hợp nhất tất cả các chức năng điều khiển vào một giao diện duy nhất.

NVIDIA App: Trung tâm điều khiển GPU thế hệ mới

Việc thay thế bảng điều khiển cũ là một bước đi chiến lược nhằm giải quyết tình trạng phân mảnh phần mềm. NVIDIA App được thiết kế để tổng hợp các tính năng quan trọng nhất từ ba nền tảng trước đây bao gồm: NVIDIA Control Panel, GeForce Experience và RTX Experience. Sự hợp nhất này giúp người dùng dễ dàng truy cập và tùy chỉnh các cài đặt mà không cần phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng khác nhau.

NVIDIA khai tử phần mềm NVIDIA Control Panel sau 20 năm (Nguồn: Internet)

Hiện tại, NVIDIA App vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm beta. Mục tiêu cốt lõi của ứng dụng mới là xây dựng một trung tâm điều khiển GPU thống nhất, giúp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống và cung cấp trải nghiệm mượt mà hơn cho cả game thủ lẫn những người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Lộ trình thay thế và các tính năng đột phá

Quy trình chuyển đổi từ Control Panel sang NVIDIA App sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Nhiều tính năng tinh chỉnh chất lượng hình ảnh và hiển thị cốt lõi đã bắt đầu được tích hợp vào ứng dụng mới. Trong thời gian tới, NVIDIA sẽ tiếp tục di chuyển các tùy chọn cấu hình còn lại cho đến khi NVIDIA App hoàn thiện và sẵn sàng thay thế hoàn toàn phiên bản cũ.

Bên cạnh việc kế thừa các tính năng cũ, NVIDIA App còn mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý:

Giao diện hiện đại: Trực quan hơn, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và dễ dàng.

Trực quan hơn, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và dễ dàng. Lớp phủ trong trò chơi (Overlay): Cung cấp thông tin và công cụ hỗ trợ trực tiếp khi đang trải nghiệm game.

Cung cấp thông tin và công cụ hỗ trợ trực tiếp khi đang trải nghiệm game. Bộ lọc nâng cao: Tích hợp các công cụ xử lý hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Tích hợp các công cụ xử lý hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo. Hiệu suất vượt trội: Cải thiện đáng kể thời gian khởi chạy và truy cập các tùy chọn cấu hình so với phần mềm cũ.

Quyết định khai tử Control Panel đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên nhưng đồng thời mở ra chương mới cho hệ sinh thái phần mềm của NVIDIA. Điều này không chỉ giúp đơn giản hóa việc quản lý phần cứng trên PC mà còn tác động tích cực đến cách người dùng tương tác với card đồ họa trên các dòng máy tính xách tay hiện đại.