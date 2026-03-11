NVIDIA có thể hồi sinh card đồ họa RTX 3060 để giải quyết tình trạng thiếu hụt GPU toàn cầu Giữa bối cảnh khan hiếm nguồn cung, NVIDIA được cho là sẽ tái sản xuất dòng card đồ họa huyền thoại RTX 3060 nhằm cung cấp giải pháp giá rẻ cho phân khúc phổ thông.

NVIDIA được cho là sẽ đưa mẫu card đồ họa GeForce RTX 3060 quay trở lại dây chuyền sản xuất vào tháng 3 này để giải quyết tình trạng thiếu hụt GPU toàn cầu và cung cấp một lựa chọn giá rẻ cho game thủ. Quyết định này gây bất ngờ khi hãng chọn một mẫu kiến trúc cũ thay vì tập trung vào các dòng đời mới hơn như RTX 40 series hay RTX 50 series.

Chiến lược tái sử dụng tiến trình 8nm của Samsung

Thị trường phần cứng máy tính đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng thiếu hụt card đồ họa nghiêm trọng. Theo các nguồn tin rò rỉ, gã khổng lồ công nghệ NVIDIA đang rục rịch đưa GeForce RTX 3060 – mẫu card ra mắt từ năm 2021 – quay trở lại sản xuất. Những chiếc card đồ họa "hồi sinh" này sẽ tiếp tục tận dụng tiến trình 8nm của Samsung.

NVIDIA sẽ tận dụng lại tiến trình 8nm cũ của Samsung để "hồi sinh" RTX 3060

Việc bỏ qua thế hệ RTX 4060 để chọn một mẫu cũ hơn đang đặt ra nhiều dấu hỏi về chiến lược của hãng. Các chuyên gia phân tích cho rằng đây có thể là bài toán tối ưu chi phí sản xuất trong thời kỳ nhạy cảm, khi các dây chuyền hiện đại đang được ưu tiên cho các chip AI có lợi nhuận cao hơn.

Sự chồng chéo giữa RTX 3060 12GB và RTX 5060 8GB

Một trong những điểm đáng quan tâm nhất là cấu hình bộ nhớ của phiên bản mới. Trong quá khứ, RTX 3060 từng có hai tùy chọn là 8GB và 12GB VRAM chuẩn GDDR6. Nếu phiên bản 12GB quay trở lại, nó sẽ tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với chính dòng RTX 5060 đời mới.

Nếu RTX 3060 12GB VRAM trở lại, chiếc VGA đời mới RTX 5060 8GB VRAM sẽ bị cạnh tranh

Hiện tại, RTX 5060 đang được niêm yết với giá khoảng 340 USD (tương đương 8.91 triệu đồng) nhưng chỉ giới hạn ở mức 8GB VRAM. Việc một mẫu card cũ có dung lượng bộ nhớ lớn hơn xuất hiện trên kệ hàng có thể khiến người dùng cân nhắc kỹ lưỡng giữa dung lượng lưu trữ và hiệu năng thuần túy.

Khoảng cách công nghệ và hiệu năng thực tế

Về mặt hiệu suất, kiến trúc Ampere cũ của RTX 3060 dự kiến chỉ đạt khoảng 70% hiệu năng so với người đàn em RTX 5060. Đặc biệt, sự lỗi thời về mặt thời gian khiến mẫu card 5 năm tuổi này hoàn toàn thua thiệt về các công nghệ hỗ trợ hiện đại.

RTX 3060 trở lại sẽ hoàn toàn thua thiệt về mặt công nghệ so với dòng RTX 50 series

Các tính năng độc quyền của dòng RTX 50 series như công nghệ tạo khung hình nội suy (multi-frame generation) hay DLSS 4.5 sẽ không xuất hiện trên RTX 3060. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng phải chấp nhận đánh đổi giữa giá thành rẻ và những trải nghiệm đồ họa tiên tiến nhất.

Lối thoát cho chuỗi cung ứng toàn cầu

Động thái này là minh chứng cho sự lúng túng của chuỗi cung ứng. NVIDIA cần một sản phẩm lấp đầy phân khúc phổ thông mà không làm ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất chip AI vốn đang quá tải. RTX 3060 là lựa chọn an toàn vì chi phí sản xuất trên tiến trình 8nm đã được tối ưu hóa sau nhiều năm.

Thông số GeForce RTX 3060 (Dự kiến hồi sinh) GeForce RTX 5060 (Tham chiếu) Kiến trúc Ampere Blackwell Tiến trình 8nm Samsung 4nm TSMC (tùy chỉnh) VRAM 12GB GDDR6 8GB GDDR6 Hỗ trợ DLSS DLSS 2.0 DLSS 4.5

Để mẫu GPU già cỗi này thực sự có sức hút trong năm 2026, NVIDIA buộc phải định giá sản phẩm ở mức cực kỳ cạnh tranh. Nếu mức giá không thực sự hấp dẫn, việc hồi sinh RTX 3060 có thể chỉ được xem là nỗ lực tận thu từ các linh kiện cũ thay vì một giải pháp nâng cấp phần cứng bền vững cho cộng đồng game thủ.

Hiện tại, thông tin này vẫn dừng lại ở mức rò rỉ. Cộng đồng công nghệ đang chờ đợi những thông báo chính thức tiếp theo từ NVIDIA trong những tuần tới để xác nhận lộ trình sản xuất cụ thể của mẫu card đồ họa này.