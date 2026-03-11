Nvidia có thể tái phát hành card đồ họa GeForce RTX 3060 nhằm giải phóng tồn kho GA106 Theo báo cáo mới nhất, Nvidia đang lên kế hoạch đưa mẫu GPU GeForce RTX 3060 trở lại thị trường vào cuối tháng này để đáp ứng nhu cầu phân khúc phổ thông.

Thị trường phần cứng máy tính đang chứng kiến một động thái bất ngờ khi Nvidia được cho là đang chuẩn bị tái khởi động dây chuyền sản xuất mẫu card đồ họa GeForce RTX 3060. Dù đã ra mắt từ tháng 1/2021, dòng GPU này vẫn duy trì sức hút lớn nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng và giá thành.

Sự trở lại của card đồ họa phổ biến nhất phân khúc tầm trung

GeForce RTX 3060 từng nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần ngay sau khi ra mắt nhờ khả năng xử lý tốt ở độ phân giải 1080p và hỗ trợ các công nghệ tiên tiến như Ray Tracing và DLSS. Việc Nvidia lên kế hoạch tái phát hành mẫu card 5 năm tuổi này cho thấy sức sống bền bỉ của kiến trúc Ampere trong lòng game thủ.

Nvidia đang lên kế hoạch tái phát hành mẫu card đồ họa GeForce RTX 3060 (Nguồn: Nvidia)

Chiến lược giải phóng tồn kho và lấp đầy khoảng trống thị trường

Các chuyên gia nhận định việc tái phát hành RTX 3060 có thể xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Đầu tiên, đây là giải pháp giúp Nvidia giải phóng lượng lớn chip GA106 (kiến trúc Ampere) còn tồn kho. Thay vì lãng phí linh kiện cũ, việc biến chúng thành sản phẩm hoàn thiện sẽ tối ưu hóa lợi nhuận cho hãng.

Thứ hai, Nvidia có thể đang muốn lấp đầy khoảng trống về nguồn cung ở phân khúc tầm thấp đến trung bình. Tại các thị trường nhạy cảm về giá, người dùng vẫn ưu tiên các dòng card có chi phí hợp lý thay vì chạy theo các thế hệ mới nhất. RTX 3060 với hiệu năng ổn định vẫn đủ sức đáp ứng tốt hầu hết các tựa game hiện đại ở thiết lập trung bình đến cao.

Vị thế trong bối cảnh RTX 50 Series sắp ra mắt

Đáng chú ý, thông tin này xuất hiện trong bối cảnh các dòng card RTX 40 series đã phổ biến và thế hệ RTX 50 series (kiến trúc Blackwell) sắp sửa được giới thiệu. Việc duy trì một lựa chọn "giá rẻ" như RTX 3060 giúp người dùng có thêm phương án xây dựng PC gaming với ngân sách hạn hẹp.

Nhìn chung, nếu thông tin từ Notebookcheck là chính xác, sự trở lại của GeForce RTX 3060 vào cuối tháng này sẽ tạo ra một cú hích nhẹ cho thị trường linh kiện phổ thông, mang lại giải pháp nâng cấp tiết kiệm cho người dùng phổ thông.