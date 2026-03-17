Nvidia dự báo doanh thu phần cứng AI đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2027 CEO Jensen Huang kỳ vọng Nvidia trở thành công ty đầu tiên đạt mốc doanh thu nghìn tỷ USD từ chip AI, củng cố vị thế dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường công nghệ.

Nvidia, gã khổng lồ trong lĩnh vực bán dẫn, vừa công bố mục tiêu đầy tham vọng khi dự kiến đạt mức doanh thu 1.000 tỷ USD từ mảng phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm 2027. Tại sự kiện GTC 2026, CEO Jensen Huang khẳng định cột mốc này sẽ đưa Nvidia trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lịch sử chạm tới con số doanh thu hàng năm khổng lồ chỉ tính riêng từ thiết bị AI.

Tham vọng vượt mặt các đế chế bán lẻ và công nghệ

Mục tiêu 1.000 tỷ USD của Nvidia được đánh giá là cực kỳ táo bạo khi so sánh với các tập đoàn hàng đầu thế giới hiện nay. Theo dữ liệu báo cáo, Walmart – nhà bán lẻ lớn nhất toàn cầu – đạt doanh thu 681 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua. Trong khi đó, Amazon và Apple lần lượt ghi nhận 638 tỷ USD và 391 tỷ USD doanh thu.

Nếu kế hoạch này thành hiện thực, doanh thu của Nvidia vào năm 2027 có thể vượt qua tổng doanh thu của cả Apple và Amazon cộng lại trong năm 2025. Đây là minh chứng cho sự bùng nổ chưa từng có của hạ tầng tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.

Tốc độ tăng trưởng tài chính thần tốc

Nvidia đã chứng minh khả năng bứt phá mạnh mẽ qua các số liệu tài chính thực tế. Trong năm tài chính 2026 (kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2026), doanh thu của hãng đạt 215 tỷ USD, tăng trưởng đáng kể so với mức 130,5 tỷ USD của năm tài chính 2025. Đối với quý đầu tiên của năm tài chính 2027, Nvidia dự báo con số này sẽ đạt 78 tỷ USD, tăng vọt so với mức 44,062 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Giai đoạn tài chính Doanh thu (Tỷ USD) Tăng trưởng so với cùng kỳ Năm tài chính 2025 130,5 - Năm tài chính 2026 215 ~65% Dự báo Q1 Năm tài chính 2027 78 ~77%

Dựa trên tốc độ tăng trưởng hiện tại, một số nhà phân tích nhận định rằng Nvidia hoàn toàn có khả năng đạt doanh thu hàng năm 1.000 tỷ USD vào khoảng năm 2030 nếu chi tiêu cho hạ tầng AI toàn cầu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng như hiện nay.

Chiến lược kỹ thuật và thách thức cung ứng

Để hiện thực hóa mục tiêu tài chính, Nvidia đang tập trung vào việc nâng cấp cấu trúc kỹ thuật cho các dòng chip thế hệ mới. Thế hệ GPU AI Rubin Ultra dự kiến sẽ tăng số lượng chiplet tính toán từ hai lên bốn. Sự thay đổi này không chỉ tăng hiệu suất xử lý mà còn cho phép Nvidia điều chỉnh giá bán trung bình cao hơn, từ đó tối ưu hóa doanh thu trên mỗi sản phẩm bán ra.

Bên cạnh đó, các dòng card đồ họa AI thế hệ Feynman cũng được kỳ vọng sẽ duy trì thiết kế bốn chiplet để đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu khổng lồ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở khả năng cung ứng. Hiện tại, TSMC – đối tác sản xuất bán dẫn chính – vẫn đang mở rộng năng lực sản xuất một cách thận trọng, điều này có thể tạo ra nút thắt cổ chai cho tham vọng nghìn tỷ USD của Nvidia trong những năm tới.