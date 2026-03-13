NVIDIA phát hành driver Hotfix v595.76: Khắc phục lỗi giới hạn điện áp cho RTX 50 series Bản cập nhật GeForce Hotfix v595.76 mới nhất từ NVIDIA tập trung xử lý tình trạng GPU RTX 50 bị giới hạn điện áp và xung nhịp, giúp khôi phục hiệu suất tối ưu cho kiến trúc Blackwell.

NVIDIA vừa chính thức phát hành bản cập nhật GeForce Hotfix Display Driver v595.76 nhằm giải quyết triệt để vấn đề giới hạn điện áp trên dòng card đồ họa RTX 50 series (kiến trúc Blackwell). Động thái này diễn ra ngay sau khi cộng đồng người dùng phản ứng dữ dội về việc các mẫu GPU cao cấp, đặc biệt là RTX 5090, bị khóa điện áp và không thể đạt được mức xung nhịp mong muốn khi thực hiện ép xung.

Hệ lụy từ những bản cập nhật driver lỗi trước đó

Sự cố bắt đầu lan rộng kể từ bản Game Ready Driver v595.59, vốn được NVIDIA tối ưu hóa cho tựa game Resident Evil Requiem. Tuy nhiên, thay vì mang lại trải nghiệm mượt mà, phiên bản này lại gây ra hàng loạt bất thường. Người dùng ghi nhận tình trạng hệ thống quạt tản nhiệt của GPU hoạt động không ổn định, xung nhịp bị kìm hãm và hiệu năng chơi game sụt giảm nghiêm trọng so với các phiên bản driver cũ hơn.

Trước đó, Nvidia đã tung bản cập nhật driver Hotfix 595.76 (Nguồn: Nvidia)

Đáng chú ý nhất là mức chênh lệch hiệu năng trong các thử nghiệm thực tế. Tại độ phân giải 1440p với thiết lập Path Tracing và DLSS Super Resolution Quality, bản driver v595.59 chỉ đạt 79 FPS trong Resident Evil Requiem. Trong khi đó, phiên bản driver 576.88 cũ hơn lại đạt tới 133 FPS. Việc sụt giảm tới 68% hiệu năng đã buộc NVIDIA phải nhanh chóng gỡ bỏ phiên bản lỗi khỏi trang chủ và khuyến nghị người dùng quay lại bản 591.86 WHQL ổn định hơn.

Vấn đề giới hạn điện áp trên RTX 5090 và dòng Blackwell

Sau nỗ lực sửa lỗi đầu tiên bằng bản v595.71, NVIDIA lại vấp phải một vấn đề kỹ thuật khác liên quan đến việc kiểm soát điện năng. Dù hiệu năng chơi game cơ bản đã được cải thiện, nhưng bản driver này lại áp đặt một mức trần điện áp nghiêm ngặt trên GPU RTX 50. Cụ thể, khi người dùng thực hiện ép xung, GeForce RTX 5090 không còn khả năng vượt qua cột mốc 3 GHz như trước.

Thông số (Ép xung) Driver v591.86 (Cũ) Driver v595.71 (Lỗi điện áp) Điện áp GPU 1.020 - 1.030V 1.005 - 1.010V Xung nhịp nhân 3015 - 3030 MHz Dưới 3000 MHz

Thử nghiệm trên mẫu MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM X cho thấy ở thiết lập mặc định, điện áp vận hành chỉ quanh mức 1.015V, thấp hơn đáng kể so với mức 1.03 - 1.04V từng ghi nhận trước đây. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tùy chỉnh của những người đam mê ép xung mà còn làm giảm biên độ hoạt động tối ưu của phần cứng Blackwell.

Bản driver mới cho RTX 50 khắc phục lỗi sụt hiệu năng nghiêm trọng nhưng lại xuất hiện giới hạn điện áp (Nguồn: Internet)

Giải pháp từ bản Hotfix v595.76 mới nhất

Bản GeForce Hotfix Display Driver v595.76 được tung ra như một giải pháp khẩn cấp để dỡ bỏ giới hạn điện áp không mong muốn này. NVIDIA hiện chưa đưa ra lý giải chính thức về việc liệu giới hạn trước đó có phải là một biện pháp an toàn nhằm bảo vệ đầu nối 16-pin hay chỉ đơn thuần là một sai sót trong mã nguồn driver. Tuy nhiên, các kết quả kiểm chứng ban đầu cho thấy hiệu năng đã được khôi phục về mức ổn định.

Người dùng đang sở hữu các dòng card đồ họa RTX 50 series, đặc biệt là những ai có nhu cầu ép xung hoặc gặp vấn đề về tốc độ khung hình, được khuyến nghị cập nhật ngay lên phiên bản v595.76. Bản cập nhật hiện có sẵn để tải về trực tiếp thông qua ứng dụng NVIDIA App hoặc trang web chính thức của GeForce. Việc duy trì driver mới nhất không chỉ giúp khắc phục các lỗi tồn đọng mà còn đảm bảo GPU hoạt động đúng với các thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất công bố.