Nvidia RTX 5050 gây bất ngờ với cấu hình 9GB GDDR7: Bước đi chiến lược ở phân khúc giá rẻ Nvidia dự kiến nâng cấp RTX 5050 lên 9GB VRAM chuẩn GDDR7 tốc độ cao, giúp tối ưu hiệu năng xử lý đồ họa và khắc phục tình trạng nghẽn bộ nhớ khi chạy DLSS ở độ phân giải 1080p.

Có. Nvidia đang thay đổi chiến lược cho RTX 5050 bằng cách nâng cấp lên 9GB GDDR7 thay vì 8GB GDDR6 như dự kiến ban đầu, nhằm tận dụng nguồn cung chip nhớ mới và cải thiện hiệu năng xử lý DLSS ở phân khúc phổ thông.

Chiến lược tái chế chip GB206 và xu hướng dịch chuyển sang GDDR7

NVIDIA được cho là đang thực hiện một kế hoạch nâng cấp đáng chú ý cho dòng card đồ họa phân khúc phổ thông RTX 5050. Thay vì sử dụng bộ nhớ GDDR6 truyền thống, các thông tin rò rỉ mới nhất từ Tom's Hardware chỉ ra rằng mẫu card này sẽ chuyển sang chuẩn GDDR7 nhanh hơn, đồng thời tăng dung lượng VRAM từ 8GB lên 9GB.

Đáng lưu ý, đây là một phần trong chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận của NVIDIA thông qua việc tái sử dụng các chip xử lý đồ họa (GPU) lỗi từ các phân khúc cao hơn. Cụ thể, RTX 5050 sẽ sử dụng chip GB206 – vốn được thiết kế cho RTX 5060 – nhưng đã được cắt giảm các nhân xử lý không đạt yêu cầu. Phương pháp này giúp giảm lãng phí trong quá trình sản xuất bán dẫn, tương tự cách NVIDIA từng áp dụng với RTX 3050 khi chuyển đổi từ chip GA106 sang GA107.

Nhiều nguồn tin cho thấy Nvidia có kế hoạch ra mắt card đồ họa RTX 5050 9GB GDDR7 (Nguồn: Internet)

Việc chuyển dịch sang GDDR7 cũng xuất phát từ yếu tố thị trường. Khi toàn ngành công nghiệp bán dẫn bắt đầu ưu tiên sản xuất GDDR7, nguồn cung GDDR6 trở nên hạn chế hơn, đẩy giá thành loại bộ nhớ cũ lên cao. Do đó, việc trang bị GDDR7 cho một sản phẩm giá rẻ như RTX 5050 không chỉ mang lại lợi thế công nghệ mà còn là một bài toán kinh tế hợp lý cho NVIDIA.

Thông số kỹ thuật: Tăng băng thông bất chấp việc thu hẹp giao tiếp bus

Mặc dù cấu trúc phần cứng có sự thay đổi về số lượng mô-đun bộ nhớ, hiệu năng tổng thể của RTX 5050 9GB hứa hẹn sẽ được cải thiện rõ rệt. Bằng cách giảm từ bốn mô-đun bộ nhớ xuống còn ba, giao diện bus của card đã bị thu hẹp từ 128-bit xuống còn 96-bit. Tuy nhiên, tốc độ vượt trội của chuẩn GDDR7 (đạt 28 Gbps so với 20 Gbps của GDDR6) đã bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt này.

Kết quả là băng thông bộ nhớ tổng thể của phiên bản 9GB GDDR7 vẫn đạt mức 336 GB/s, cao hơn khoảng 5% so với mức 320 GB/s của cấu hình 8GB GDDR6 dự kiến trước đó. Dưới đây là bảng so sánh thông số chi tiết dựa trên các nguồn tin rò rỉ:

Thông số kỹ thuật RTX 5050 (Dự kiến cũ) RTX 5050 (Rò rỉ mới) Kiến trúc Blackwell Blackwell Dung lượng VRAM 8GB 9GB Loại bộ nhớ GDDR6 GDDR7 Tốc độ bộ nhớ 20 Gbps 28 Gbps Giao diện bộ nhớ 128-bit 96-bit Băng thông 320 GB/s 336 GB/s Nhân CUDA 2.560 shaders 2.560 shaders TDP 130W 130W

Bên cạnh đó, xung nhịp của RTX 5050 9GB GDDR7 dự kiến vẫn duy trì ở mức cơ bản 2.317 MHz và xung nhịp tăng cường 2.572 MHz. Mức tiêu thụ điện năng (TDP) được giữ nguyên ở 130W. Một điểm thú vị là dù GDDR7 hoạt động ở điện áp thấp hơn (1.1V – 1.2V so with 1.35V của GDDR6), NVIDIA có thể đã điều phối lượng điện năng tiết kiệm được để duy trì độ ổn định cho GPU khi xử lý các tác vụ nặng.

Giá trị thực tế cho game thủ phân khúc 1080p

Việc bổ sung thêm 1GB VRAM có vẻ không quá lớn, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng trong kỷ nguyên của các công nghệ AI như DLSS 3. Một trong những hạn chế lớn nhất của card đồ họa 8GB hiện nay là tình trạng thiếu hụt bộ nhớ video khi kích hoạt đồng thời DLSS Super Resolution và Frame Generation ở các tựa game AAA đòi hỏi khắt khe, ngay cả ở độ phân giải 1080p.

Với 9GB VRAM và băng thông được mở rộng, RTX 5050 sẽ mang lại trải nghiệm chơi game ổn định hơn, giảm thiểu tình trạng giật lag do tràn bộ nhớ (VRAM bottleneck). Đây có thể là yếu tố then chốt giúp mẫu card đồ họa này trở thành lựa chọn hấp dẫn hàng đầu trong phân khúc giá phổ thông, đáp ứng tốt nhu cầu của đại đa số game thủ hiện nay.

Nhìn chung, dù hiệu năng thuần túy có thể không tăng vọt so với thế hệ tiền nhiệm, nhưng sự kết hợp giữa kiến trúc Blackwell và chuẩn bộ nhớ GDDR7 mới sẽ giúp RTX 5050 tối ưu hóa tốt hơn các công nghệ hỗ trợ bằng AI, biến nó thành một bản nâng cấp đáng giá cho người dùng phổ thông.