Ô tô Trung Quốc lần đầu vượt Nhật Bản về doanh số: Dấu mốc lịch sử sau 25 năm Với doanh số gần 27 triệu xe trong năm 2025, các hãng ô tô Trung Quốc đã chính thức soán ngôi đầu của Nhật Bản, đánh dấu sự thay đổi cục diện ngành xe toàn cầu.

Cục diện ngành công nghiệp ô tô thế giới vừa ghi nhận một bước ngoặt lịch sử vào năm 2025. Lần đầu tiên kể từ năm 2000, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã mất vị trí dẫn đầu về tổng doanh số bán xe mới toàn cầu vào tay các đối thủ đến từ Trung Quốc. Theo dữ liệu từ truyền thông Nhật Bản, sự trỗi dậy mạnh mẽ của xe điện và tốc độ nghiên cứu phát triển nhanh chóng là những yếu tố then chốt dẫn đến sự thay đổi này.

Trung Quốc vươn lên vị trí số một thế giới

Dữ liệu tổng kết cho thấy doanh số bán ô tô tích lũy toàn cầu của các nhà sản xuất Nhật Bản đã giảm nhẹ xuống còn khoảng 25 triệu chiếc trong năm 2025. Ngược lại, các hãng xe Trung Quốc đã đạt cột mốc kỷ lục với gần 27 triệu xe được bàn giao trên toàn thế giới, chính thức trở thành lực lượng sản xuất ô tô lớn nhất toàn cầu.

Đáng chú ý, trong danh sách 20 nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới tính theo doanh số, Trung Quốc hiện góp mặt tới 6 đại diện bao gồm: BYD, Geely, Chery, Changan, SAIC và Great Wall. Con số này đã vượt qua số lượng 5 nhà sản xuất đến từ Nhật Bản, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của các thương hiệu xe đại lục trên bản đồ quốc tế.

Sự bứt phá của BYD và Geely

BYD tiếp tục là điểm sáng nhất trong bức tranh tăng trưởng của ngành xe Trung Quốc. Năm 2025, doanh số của BYD đạt 4,6 triệu chiếc, tăng 8% so với năm trước, giúp hãng vượt qua Ford để xếp thứ sáu toàn cầu. Đặc biệt, BYD cũng chính thức vượt Tesla trong phân khúc xe thuần điện (BEV) để trở thành nhà sản xuất xe điện số một thế giới. Doanh số tại thị trường nước ngoài của hãng cũng lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu chiếc, chiếm khoảng 20% tổng lượng xe bán ra.

Bên cạnh BYD, Geely Automobile cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 23%, đạt doanh số 4,11 triệu xe. Kết quả này giúp Geely vượt qua Honda để vươn lên vị trí thứ tám trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất ô tô toàn cầu.

Hãng xe Doanh số năm 2025 (triệu chiếc) Thứ hạng toàn cầu Toyota 11,32 1 Volkswagen 8,98 2 BYD 4,6 6 Geely 4,11 8 Honda 3,52 9

Áp lực đè nặng lên các thương hiệu Nhật Bản

Trái ngược với đà thăng hoa của các đối thủ Trung Quốc, các hãng xe Nhật Bản đang phải đối mặt với áp lực sụt giảm nghiêm trọng. Ngoại trừ Toyota và Suzuki vẫn giữ được phong độ, hầu hết các tên tuổi lớn khác đều trải qua giai đoạn khó khăn. Toyota vẫn duy trì vị trí số một thế giới năm thứ sáu liên tiếp với 11,32 triệu xe, nhưng khoảng cách đang dần bị thu hẹp bởi sự thay đổi thị hiếu người dùng.

Honda ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong số các thương hiệu lớn khi doanh số giảm 8%, xuống còn 3,52 triệu xe. Thị trường Trung Quốc – nơi từng là "mỏ vàng" của hãng – chứng kiến mức sụt giảm gần 25%. Tương tự, Nissan cũng mất dần thị phần với doanh số còn 3,2 triệu xe, khiến hãng lần đầu tiên sau hai thập kỷ bị đánh bật khỏi danh sách 10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Định hình lại chiến lược toàn cầu

Sự suy thoái của thị trường nội địa Nhật Bản với mức cầu giảm 15% càng khiến tình hình trở nên phức tạp. Các chuyên gia nhận định rằng việc Trung Quốc vượt qua Nhật Bản không chỉ là sự thay đổi về con số, mà là dấu hiệu cho thấy bối cảnh ngành ô tô đang được định hình lại dựa trên công nghệ điện khí hóa, lợi thế về chi phí và tốc độ đổi mới.

Để lấy lại vị thế, ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản được dự báo cần phải điều chỉnh lại toàn diện chiến lược điện hóa và cách tiếp cận thị trường toàn cầu trước sức ép ngày càng lớn từ chuỗi cung ứng và công nghệ tiên tiến của Trung Quốc.