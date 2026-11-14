Obolon'-Brovar 3-1 Nyva Vinnytsya: Obolon'-Brovar giành chiến thắng Obolon'-Brovar gặp Nyva Vinnytsya trong trận giao hữu CLB lúc 18:00 ngày 14/11/2026, khi cả hai đều có chuỗi kết quả gần đây đan xen thắng, hòa và thua.

Obolon'-Brovar 3 - 1 Nyva Vinnytsya Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Obolon'-Brovar tiếp đón Nyva Vinnytsya.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Obolon'-Brovar 3-1 Nyva Vinnytsya Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 21:12 14/11/2026

Obolon'-Brovar và Nyva Vinnytsya sẽ chạm trán trong trận giao hữu CLB diễn ra lúc 18:00 ngày 14/11/2026. Cả hai đội bước vào trận với chuỗi kết quả gần đây đan xen, trong khi lần gặp nhau gần nhất thuộc về Obolon'-Brovar.

Phong độ gần đây của Obolon'-Brovar

Trong 5 trận gần nhất, Obolon'-Brovar thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của đội kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thua liên tiếp.

Hai trận thắng nằm ở quãng cũ nhất của chuỗi kết quả này. Vì vậy, trận giao hữu lần này là cơ hội để đội chủ nhà tìm lại cảm giác chiến thắng sau giai đoạn thiếu ổn định.

Phong độ gần đây của Nyva Vinnytsya

Nyva Vinnytsya cũng thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã có chuỗi thắng, hòa, thắng, hòa xen kẽ.

Đáng chú ý, trong 5 trận này Nyva Vinnytsya chỉ thua duy nhất một lần, ít hơn số trận thua của Obolon'-Brovar.

Lần gặp gần nhất thuộc về Obolon'-Brovar

Ở lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Obolon'-Brovar giành chiến thắng, còn Nyva Vinnytsya chưa ghi được chiến thắng nào. Đây là thông tin đáng chú ý trước giờ bóng lăn.

Nhìn tổng quan trận đấu

Đây là trận giao hữu nên kết quả không mang ý nghĩa quyết định đối với hai đội. Dù vậy, trận đấu vẫn là dịp để quan sát trạng thái hiện tại của Obolon'-Brovar và Nyva Vinnytsya, trong bối cảnh cả hai đều vừa có kết quả không trọn vẹn ở trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Obolon'-Brovar · 1 thắng 0 hòa Nyva Vinnytsya · 0 thắng Obolon'-Brovar 2 - 0 Nyva Vinnytsya OBO

Obolon'-Brovar 5 trận gần nhất H B B T T 13 Trận 4-7-2 T-H-B 18 Ghi (TB 1.4) 14 Thủng lưới Nyva Vinnytsya 5 trận gần nhất B T H T H 3 Trận 0-0-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 8 Thủng lưới