Odegaard gây sốc khi muốn gia nhập MU, Barca và Real Madrid đại chiến vì Rodri Thông tin chuyển nhượng tối 24/2 chứng kiến bước ngoặt lớn khi đội trưởng Arsenal Martin Odegaard bày tỏ nguyện vọng đến MU, cùng cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Rodri.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá quốc tế tối 24/2 bùng nổ với những diễn biến bất ngờ từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Tâm điểm đổ dồn về tương lai của Martin Odegaard tại Arsenal và cuộc cạnh tranh gắt gao giữa hai gã khổng lồ Tây Ban Nha cho chữ ký của Rodri.

Cú sốc Martin Odegaard và tham vọng của Manchester United

Theo nguồn tin từ Topskills Sports UK, tiền vệ đội trưởng của Arsenal, Martin Odegaard, đã gây chấn động khi yêu cầu người đại diện bắt đầu đàm phán một vụ chuyển nhượng sang Manchester United vào mùa hè tới. Quyết định này được cho là xuất phát từ những bất ổn trong vai trò của anh dưới thời HLV Mikel Arteta.

Đã có những đồn đoán về việc Odegaard muốn gia nhập MU.

Bên cạnh Odegaard, Quỷ đỏ cũng đang thể hiện tham vọng cực lớn nhằm nâng cấp đội hình. Ký giả Ben Jacobs cho biết đội chủ sân Old Trafford đang theo đuổi sát sao bộ đôi của Newcastle United là Sandro Tonali và Anthony Gordon. Ngoài ra, Manchester United đã tái khởi động thương vụ Amadou Onana từ Aston Villa, dù đội bóng thành Birmingham dự kiến sẽ đưa ra mức giá chuyển nhượng rất cao.

Real Madrid và Barcelona đại chiến vì Rodri

Tương lai của Rodri tại Manchester City đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Theo BILD, cả Real Madrid và Barcelona đều đã xác định tiền vệ người Tây Ban Nha là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên để củng cố sức mạnh tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Tại Barcelona, tài năng trẻ Lamine Yamal cũng được cho là đang gây áp lực lên ban lãnh đạo đội bóng. Theo El Nacional, Yamal muốn câu lạc bộ chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp thế giới, với những cái tên như Erling Haaland hay Harry Kane đang được đặt lên bàn cân nhắc.

Các động thái từ Chelsea, Liverpool và Arsenal

Chelsea đang chuẩn bị một kỳ chuyển nhượng bận rộn. Theo Defensa Central, Real Madrid đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của The Blues dành cho Aurelien Tchouameni. Ở vị trí khung gỗ, Alan Nixon tiết lộ Chelsea đang nhắm tới thủ thành Robin Roefs của Sunderland với mức giá định giá khoảng 50 triệu bảng để thay thế Robert Sanchez.

Về phía Arsenal, Pháo thủ đang phải cạnh tranh với Crystal Palace và Newcastle để giành chữ ký của trung vệ Ousmane Diomande từ Sporting CP. Trong khi đó, tại Liverpool, đội bóng vùng Merseyside được tin là đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Yan Diomande từ RB Leipzig. HLV Arne Slot cũng đang để mắt tới Jaka Bijol của Leeds United như một phương án thay thế cho Ibrahima Konate.

Inter Milan khẳng định vị thế trước sự quan tâm từ Anh

Trái ngược với những tin đồn về việc Manchester United đang theo dõi Federico Dimarco, ban lãnh đạo Inter Milan đã có những động thái cứng rắn. Theo L’Interista, đội bóng Ý không có ý định để hậu vệ này rời đi và đang trong quá trình hoàn tất các điều khoản gia hạn hợp đồng dài hạn.

Inter phủ nhận đồn đoán liên quan đến tương lai Di Marco.

Nhìn chung, thị trường chuyển nhượng mùa hè tới hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều thương vụ "bom tấn" khi các ông lớn đều đang ráo riết chuẩn bị nhân sự cho những mục tiêu tham vọng hơn.