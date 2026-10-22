OFI 0-2 Bayer Leverkusen: Bayer Leverkusen giành chiến thắng Bayer Leverkusen còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang thắng cả 5 trận gần nhất. Trận gặp OFI diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Pankritio Stadium.

OFI 0 - 2 Bayer Leverkusen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu OFI tiếp đón Bayer Leverkusen.

12' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: OFI 20% - 80% Bayer Leverkusen; phạm lỗi 0 - 3.

15' Thẻ vàng Phút 15': Carles Martínez Novell (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Dissent).

24' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: OFI 40% - 60% Bayer Leverkusen, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 1.

25' Thẻ vàng Phút 25': Aleix García (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).

35' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (0-1) Phút 35': Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

36' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: OFI 37% - 63% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 12 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 5 - 1.

37' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (0-2) Phút 37': Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Malik Tillman). Tỷ số: 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: OFI 38% - 62% Bayer Leverkusen, dứt điểm 2 - 18 (trúng đích 1 - 9), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 1 - 8, cứu thua 6 - 1.

60' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: OFI 37% - 63% Bayer Leverkusen, dứt điểm 3 - 23 (trúng đích 2 - 12), phạt góc 3 - 7; phạm lỗi 2 - 10, cứu thua 9 - 2.

61' Thay người Phút 61' (OFI): Taxiarchis Fountas vào sân thay Kenan Kodro.

63' Thay người Phút 63' (Bayer Leverkusen): Miguel Gutiérrez vào sân thay Facundo Medina.

64' Thay người Phút 64' (Bayer Leverkusen): Ibrahim Maza vào sân thay Jonas Hofmann.

64' Thay người Phút 64' (Bayer Leverkusen): Nathan Tella vào sân thay Patrik Schick.

72' Thay người Phút 72' (OFI): Giannis Theodosoulakis vào sân thay Aitor Cantalapiedra.

72' Thay người Phút 72' (OFI): Giannis Apostolakis vào sân thay Andreas Bouchalakis.

74' Thay người Phút 74' (Bayer Leverkusen): Edmond Tapsoba vào sân thay Lucas Vázquez.

74' Thay người Phút 74' (Bayer Leverkusen): Moussa Diaby vào sân thay Malik Tillman.

74' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: OFI 37% - 63% Bayer Leverkusen, dứt điểm 4 - 27 (trúng đích 2 - 13), phạt góc 5 - 7; phạm lỗi 2 - 12, cứu thua 10 - 2.

79' Thẻ vàng Phút 79': Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).

83' Thay người Phút 83' (OFI): Borja González vào sân thay Konstantinos Kostoulas.

83' Thay người Phút 83' (OFI): Thanasis Sitmalidis vào sân thay Thiago Nuss.

86' Thẻ vàng Phút 86': Equi Fernández (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: OFI 38% - 62% Bayer Leverkusen, dứt điểm 6 - 31 (trúng đích 2 - 14), phạt góc 5 - 9; phạm lỗi 3 - 18, cứu thua 11 - 2.

87' Thẻ vàng Phút 87': Borja González (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: OFI 0-2 Bayer Leverkusen Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:37 23/10/2026

Đội hình chính thức OFI Sơ đồ 3-4-3 · HLV C. Kontis Bayer Leverkusen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez 1 K. Lilo 5 K. Kostoulas 15 A. Poungouras 2 K. Krizmanić 24 L. Dickmann 14 T. Androutsos 41 Bouchalakis 3 N. Athanasiou 10 Aitor Cantalapiedra 19 K. Kodro 18 T. Nuss 28 J. Blaswich 17 Lucas Vázquez 5 L. Badé 4 J. Quansah 2 F. Medina 6 E. Fernández 24 Aleix García 9 Afonso Moreira 10 M. Tillman 7 J. Hofmann 14 P. Schick Dự bị OFI 21 Apostolakis 11 T. Fountas 17 Borja González 90 Pavlos Kenourgiakis 23 Manuel Kalafatis 8 Kanellópoulos 6 Karachalios 13 P. Katsikas 43 D. Nikolaou Bayer Leverkusen 23 N. Tella 19 M. Diaby 1 M. Flekken 3 Miguel Gutiérrez 43 B. Hawighorst 36 N. Lomb 30 I. Maza 12 E. Tapsoba 45 Gabriel Minutillo Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026

OFI Thống kê Bayer Leverkusen 37% Kiểm soát bóng 63% 6 Dứt điểm 33 2 Trúng đích 15 5 Phạt góc 10 5 Phạm lỗi 21 0 Việt vị 1 12 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật J. Hofmann Bayer Leverkusen 2 bàn M. Tillman Bayer Leverkusen 1 kiến tạo · điểm 7.9 K. Lilo OFI Điểm 8.13 Lucas Vázquez Bayer Leverkusen Điểm 7.74 F. Medina Bayer Leverkusen Điểm 7.69 I. Maza Bayer Leverkusen Điểm 7.6

Bayer Leverkusen bước vào chuyến làm khách trên sân của OFI với cơ hội bám đuổi ngôi đầu và nền tảng phong độ rất vững: thắng cả 5 trận gần nhất. Đối thủ của họ đang ở chiều ngược lại, khi thua 3 trận liên tiếp gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Pankritio Stadium.

Leverkusen mang phong độ hoàn hảo đến Pankritio Stadium

Bayer Leverkusen đang có chuỗi kết quả khiến mọi đối thủ phải dè chừng: thắng 5 trong 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi thắng liền mạch, cho thấy tập thể này đang vận hành ổn định và giữ được sự tự tin qua từng trận.

Chuỗi kết quả ấy đã đưa Leverkusen lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Với phong độ hiện tại, việc tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu là mục tiêu hoàn toàn thực tế. Một chiến thắng nữa sẽ giúp họ duy trì áp lực lên ngôi đầu.

OFI cần chặn đà sa sút trên sân nhà

Ở phía bên kia, OFI đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 3 trận liên tiếp gần đây nhất, trước đó hòa 1 trận và thắng 1 trận. Chuỗi thua này khiến họ đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng với 3 điểm.

Tuy nhiên, thi đấu trên sân nhà là lợi thế để OFI tìm lại cảm giác chiến thắng. Với đội đang ở nhóm cuối bảng, mỗi trận sân nhà đều mang ý nghĩa lớn trong việc lấy lại niềm tin và cải thiện tinh thần sau chuỗi kết quả kém.

Khoảng cách phong độ và vị trí

Hai đội đang đứng ở hai đầu đối lập về phong độ. Một bên thắng liền 5 trận, một bên thua 3 trận liên tiếp. Trên bảng xếp hạng, khoảng cách giữa hạng 2 và hạng 18 cũng phản ánh sự chênh lệch này: Leverkusen hơn OFI 3 điểm.

Những con số trên cho thấy Leverkusen có nhiều lý do để tin vào khả năng kiểm soát thế trận. Nếu giữ được sự chắc chắn như chuỗi 5 trận thắng vừa qua, họ sẽ là bên được đánh giá cao hơn. Ngược lại, OFI cần khởi đầu tập trung, hạn chế sai sót sớm để không tiếp tục rơi vào kịch bản quen thuộc của những trận gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố tâm lý có thể là mấu chốt. Leverkusen mang theo sự hưng phấn của chuỗi thắng, còn OFI chịu áp lực phải bứt khỏi chuỗi thua. Nhịp độ những phút đầu sẽ cho thấy đội chủ nhà đã sẵn sàng đáp trả hay chưa.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Bayer Leverkusen nhỉnh hơn rõ rệt và có cơ hội thực sự để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. OFI vẫn có động lực lớn trên sân nhà, nhưng họ cần thể hiện sự ổn định mà 3 trận thua liên tiếp vừa qua chưa cho thấy.

OFI 5 trận gần nhất B B B H T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 17 Jagiellonia 2 1 0 1 +1 3 T B 18 OFI 2 1 0 1 +1 3 B T 19 Torreense 2 1 0 1 0 3 B T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng OFI ✚ A. Chatzigiovanis (Off the roster) ✚ N. Christogeorgos (Inactive) ✚ A. Leya Iseka (Groin Injury) ✚ N. Marinakis (Groin Injury) ✚ C. Sielis (Muscle Injury) ✚ A. Chatzigiovanis (Off the roster) ✚ N. Christogeorgos (Inactive) ✚ A. Leya Iseka (Groin Injury) Bayer Leverkusen ✚ E. Ben Seghir (Muscle Injury) ✚ V. Boniface (Off the roster) ✚ M. Culbreath (Foot Injury) ✚ G. Doue (Calf Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ J. Hofmann (Off the roster) ✚ C. Kofane (Muscle Injury) ✚ T. Oermann (Off the roster)