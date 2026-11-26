OFI 1-3 Anderlecht: Anderlecht giành chiến thắng OFI đang bám sát Anderlecht trong cuộc đua thứ hạng, chỉ kém một bậc dù cùng 6 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Pankritio Stadium.

OFI 1 - 3 Anderlecht Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu OFI tiếp đón Anderlecht.

11' Thẻ vàng Phút 11': Konstantinos Kostoulas (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Anderlecht ép sân Cầm bóng: OFI 41% - 59% Anderlecht, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

20' BÀN THẮNG! Anderlecht (0-1) Phút 20': Tawfik Bentayeb (Anderlecht) lập công (kiến tạo: Mihajlo Cvetkovic). Tỷ số: 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: OFI 45% - 55% Anderlecht, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: OFI 47% - 53% Anderlecht, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 1.

39' BÀN THẮNG! Anderlecht (0-2) Phút 39': Thelo Aasgaard (Anderlecht) lập công (kiến tạo: Oleg Reabciuk). Tỷ số: 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Anderlecht ép sân Cầm bóng: OFI 47% - 53% Anderlecht, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 1.

51' VAR Phút 51': Phạt đền được công nhận — Dimitris Nikolaou (OFI).

54' BÀN THẮNG! OFI (1-2) Phút 54': Taxiarchis Fountas (OFI) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

62' Anderlecht ép sân Cầm bóng: OFI 46% - 54% Anderlecht, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 3 - 1.

64' Thay người Phút 64' (OFI): Giannis Apostolakis vào sân thay Lorenzo Dickmann.

65' Thẻ vàng Phút 65': Ali Maamar (Anderlecht) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thẻ vàng Phút 67': Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thẻ vàng Phút 69': Nikolaos Athanasiou (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thẻ vàng Phút 69': Giulian Biancone (Anderlecht) nhận thẻ vàng (Dissent).

71' Thay người Phút 71' (Anderlecht): Killian Sardella vào sân thay Ali Maamar.

71' Thay người Phút 71' (Anderlecht): Adriano Bertaccini vào sân thay Mihajlo Cvetkovic.

74' Anderlecht ép sân Cầm bóng: OFI 48% - 52% Anderlecht, dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 1.

76' Thay người Phút 76' (OFI): Georgios Kanellopoulos vào sân thay Andreas Bouchalakis.

84' Thẻ vàng Phút 84': Mario Stroeykens (Anderlecht) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (OFI): Giannis Theodosoulakis vào sân thay Taxiarchis Fountas.

85' Thay người Phút 85' (OFI): Thanasis Sitmalidis vào sân thay Thiago Nuss.

85' Thay người Phút 85' (OFI): Zisis Karachalios vào sân thay Konstantinos Kostoulas.

86' Thay người Phút 86' (Anderlecht): Enric Llansana vào sân thay Tawfik Bentayeb.

86' Thay người Phút 86' (Anderlecht): Jayden Onia-Seke vào sân thay Marten Winkler.

86' Anderlecht ép sân Cầm bóng: OFI 48% - 52% Anderlecht, dứt điểm 4 - 14 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 4 - 1.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Anderlecht): Oliver Antman vào sân thay Lukas Ambros.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Giannis Theodosoulakis (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

90+5' BÀN THẮNG! Anderlecht (1-3) Phút 90+5': Adriano Bertaccini (Anderlecht) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

KT Kết thúc: OFI 1-3 Anderlecht Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 04:55 27/11/2026

Đội hình chính thức OFI Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV C. Kontis Anderlecht Sơ đồ 4-4-2 · HLV Vítor Bruno 1 K. Lilo 5 K. Kostoulas 43 D. Nikolaou 16 C. Sielis 24 L. Dickmann 14 T. Androutsos 41 Bouchalakis 3 N. Athanasiou 11 T. Fountas 10 Aitor Cantalapiedra 18 T. Nuss 26 C. Coosemans 79 A. Maamar 4 G. Biancone 27 L. Pétrot 5 O. Reabciuk 18 L. Ambros 29 M. Stroeykens 19 T. Aasgaard 10 M. Winkler 9 M. CvetkoviÄ 21 T. Bentayeb Dự bị OFI 31 Christogeorgos 8 Kanellópoulos 6 Karachalios 13 P. Katsikas 90 Pavlos Kenourgiakis 2 K. Krizmanić 30 T. Romano 46 Theodosoulakis 71 Thanasis Sitmalidis Anderlecht 14 D. Sikan 6 Augustinsson 54 K. Sardella 49 Jayden Onia Seke 12 Omobamidele 24 E. Llansana 55 M. Kana 32 J. Heekeren 83 T. Degreef Cập nhật đội hình lúc 02:34 27/11/2026

OFI Thống kê Anderlecht 48% Kiểm soát bóng 52% 6 Dứt điểm 17 2 Trúng đích 8 3 Phạt góc 7 10 Phạm lỗi 14 3 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật T. Aasgaard Anderlecht 1 bàn T. Bentayeb Anderlecht 1 bàn A. Bertaccini Anderlecht 1 bàn T. Fountas OFI 1 bàn O. Reabciuk Anderlecht 1 kiến tạo · điểm 7.4 M. CvetkoviÄ Anderlecht 1 kiến tạo · điểm 6.52

OFI đang bám sát Anderlecht trong cuộc đua thứ hạng: chủ nhà xếp thứ 16 với 6 điểm, chỉ kém đối thủ một bậc dù hai đội có cùng số điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Pankritio Stadium và có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Cuộc đua sít sao trên bảng xếp hạng

Anderlecht đang đứng thứ 15 với 6 điểm, còn OFI xếp ngay sau ở vị trí thứ 16 với đúng 6 điểm. Khoảng cách giữa hai đội gần như không tồn tại, nên kết quả trận này có thể đảo vị trí của họ.

Với OFI, đây là cơ hội để vượt qua chính đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà. Với Anderlecht, trận đấu là dịp củng cố vị trí đang có và nới rộng khoảng cách với đội xếp ngay phía sau.

Phong độ: Anderlecht nhỉnh hơn

OFI thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Điều đáng lưu ý là đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở trận gần đây nhất. Trước đó, họ có một trận hòa và hai trận thắng liên tiếp.

Ngược lại, Anderlecht thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách đang ở trạng thái tinh thần tốt hơn khi thắng trận mới nhất, sau chuỗi kết quả không thua nhiều hơn một lần.

Nhìn chung, Anderlecht có nhịp độ kết quả ổn định hơn. OFI vẫn có lý do để tự tin khi đang chơi trên sân nhà và nằm sát đối thủ về điểm số.

Hai lần gần nhất đều chia điểm

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, OFI và Anderlecht đều hòa, chưa bên nào giành chiến thắng. Điều này cho thấy hai đội khó tạo ra khác biệt khi chạm trán nhau.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng 6 điểm và khoảng cách thứ hạng chỉ là một bậc, sai lầm nhỏ có thể quyết định cục diện. OFI cần phản ứng nhanh sau trận thua gần nhất để lấy lại nhịp độ. Anderlecht muốn tận dụng đà thắng để giữ vị trí cao hơn.

Nếu thế trận giằng co như hai lần gặp nhau gần đây, một trận hòa không phải kịch bản lạ. Tuy nhiên, với mong muốn cải thiện vị trí của cả hai, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với tinh thần quyết liệt ngay từ đầu.

Nhận định

Anderlecht nhỉnh hơn về phong độ gần đây, trong khi OFI có lợi thế sân nhà và đang bám sát đối thủ trên bảng xếp hạng. Cán cân giữa hai đội khá cân bằng, và đây là trận đấu mà chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất OFI · 0 thắng 2 hòa Anderlecht · 0 thắng OFI 1 - 1 Anderlecht Hòa Anderlecht 1 - 1 OFI Hòa

OFI 5 trận gần nhất B H T T B 6 Trận 4-0-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới Anderlecht 5 trận gần nhất T H T T B 10 Trận 7-1-2 T-H-B 20 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 14 AZ Alkmaar 4 2 0 2 +3 6 B T T B 15 Anderlecht 4 2 0 2 +3 6 T T B B 16 OFI 4 2 0 2 +1 6 T B B T 17 Rennes 4 1 3 0 +1 6 H H T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng OFI ✚ A. Chatzigiovanis (Off the roster) ✚ B. Gonzalez (Inactive) ✚ K. Kodro (Injury) ✚ A. Leya Iseka (Inactive) ✚ N. Marinakis (Off the roster) ✚ A. Poungouras (Inactive) Anderlecht ✚ I. Camara (Foot Injury) ✚ L. Hey (Broken Leg) ✚ I. Koutsoupias (Off the roster)