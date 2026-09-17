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OFI 2-0 1899 Hoffenheim: OFI giành chiến thắng

Văn Thể17/09/2026 19:09

OFI đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục với hai chiến thắng liên tiếp, sẵn sàng nghênh đón 1899 Hoffenheim tại chảo lửa Pankritio vào lúc 23h45 ngày 17/09.

OFI2 - 01899 HoffenheimKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    OFI tiếp đón 1899 Hoffenheim.

  • 12'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: OFI 38% - 62% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Vladimír Coufal (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: OFI 38% - 62% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 2 - 1.

  • 30'BÀN THẮNG! OFI (1-0)

    Phút 30': Aitor Cantalapiedra (OFI) lập công (kiến tạo: Kenan Kodro). Tỷ số: 1 - 0.

  • 36'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: OFI 35% - 65% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (1899 Hoffenheim): Koki Machida vào sân thay Albian Hajdari.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: OFI 34% - 66% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 12, cứu thua 2 - 1.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Nathan De Cat (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 56'Thẻ vàng

    Phút 56': Athanasios Androutsos (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Thay người

    Phút 60' (1899 Hoffenheim): Andrej Kramarić vào sân thay Nathan De Cat.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (1899 Hoffenheim): Bambasé Conté vào sân thay Patrick Wimmer.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (OFI): Thiago Nuss vào sân thay Taxiarchis Fountas.

  • 60'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: OFI 35% - 65% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 4 - 16 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 17, cứu thua 4 - 1.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Koki Machida (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Aitor Cantalapiedra (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 67'Thay người

    Phút 67' (1899 Hoffenheim): Adam Daghim vào sân thay Mats Rots.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (OFI): Giannis Apostolakis vào sân thay Aitor Cantalapiedra.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (OFI): Georgios Kanellopoulos vào sân thay Andreas Bouchalakis.

  • 72'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: OFI 34% - 66% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 5 - 19 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 20, cứu thua 4 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (1899 Hoffenheim): Fisnik Asllani vào sân thay Adam Hložek.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (OFI): Borja González vào sân thay Lorenzo Dickmann.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (OFI): Aaron Leya Iseka vào sân thay Kenan Kodro.

  • 84'BÀN THẮNG! OFI (2-0)

    Phút 84': Georgios Kanellopoulos (OFI) lập công (kiến tạo: Borja González). Tỷ số: 2 - 0.

  • 84'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: OFI 32% - 68% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 5 - 21 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 22, cứu thua 5 - 1.

  • KTKết thúc: OFI 2-0 1899 Hoffenheim

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:38 18/09/2026

Đội hình chính thức
OFI
Sơ đồ 3-4-3 · HLV C. Kontis
1899 Hoffenheim
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV C. Ilzer
31
Christogeorgos
5
K. Kostoulas
15
A. Poungouras
2
K. Krizmanić
24
L. Dickmann
14
T. Androutsos
41
Bouchalakis
3
N. Athanasiou
11
T. Fountas
19
K. Kodro
10
Aitor Cantalapiedra
1
O. Baumann
34
V. Coufal
5
O. Kabak
21
A. Hajdari
39
M. Rots
7
L. Avdullahu
18
W. Burger
17
Nathan De Cat
10
A. Hložek
8
P. Wimmer
19
T. Lemperle
Dự bị
OFI
17 Borja González21 Apostolakis90 Pavlos Kenourgiakis8 Kanellópoulos6 Karachalios13 P. Katsikas9 A. Leya1 K. Lilo18 T. Nuss
1899 Hoffenheim
37 L. Philipp9 Max Moerstedt28 K. Machida32 Cajetan Benjamin Lenz27 A. Kramarić2 R. Hranáč15 V. Gendrey14 A. Daghim20 B. Conté
Cập nhật đội hình lúc 23:18 17/09/2026
OFIThống kê1899 Hoffenheim
33%
Kiểm soát bóng
67%
9
Dứt điểm
21
3
Trúng đích
5
4
Phạt góc
8
8
Phạm lỗi
23
2
Việt vị
3
5
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Aitor Cantalapiedra
Aitor Cantalapiedra
OFI
1 bàn
G. Kanellópoulos
Kanellópoulos
OFI
1 bàn
Borja González
Borja González
OFI
1 kiến tạo · điểm 7.04
K. Kodro
K. Kodro
OFI
1 kiến tạo · điểm 6.91
N. Christogeorgos
Christogeorgos
OFI
Điểm 7.91
W. Burger
W. Burger
1899 Hoffenheim
Điểm 7.2

OFI bước vào màn so tài với 1899 Hoffenheim vào lúc 23h45 ngày 17/09/2026 tại sân vận động Pankritio Stadium với quyết tâm cao độ nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cuộc chạm trán này mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong việc tích lũy điểm số và khẳng định tham vọng ở giai đoạn đầu của chiến dịch.

Khát khao bứt phá của chủ nhà OFI

Đội chủ nhà đang sở hữu trạng thái tâm lý hưng phấn nhờ mạch trận ấn tượng vừa qua. Đại diện Hy Lạp đã giành trọn vẹn niềm vui với 2 trận toàn thắng gần nhất, thể hiện sự ổn định cần thiết trước khi bước vào đấu trường khắc nghiệt. Sự tự tin tích lũy từ chuỗi trận thăng hoa này là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các cầu thủ áo sọc đen trắng.

Tại bảng xếp hạng hiện tại, OFI đang tạm xếp ở vị trí thứ 24 với 0 điểm. Một kết quả thuận lợi trước sự cổ vũ cuồng nhiệt tại sân vận động Pankritio Stadium sẽ tạo động lực lớn để họ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu chen chân vào nhóm dự cúp châu lục.

Thử thách từ 1899 Hoffenheim

Ở chiều ngược lại, 1899 Hoffenheim hành quân tới Hy Lạp với áp lực không hề nhỏ. Đại diện nước Đức hiện đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng và cũng đang tìm kiếm những điểm số đầu tiên sau khi chưa tích lũy được điểm nào. Khoảng cách thứ bậc mong manh buộc đoàn quân của đội khách phải thận trọng trong từng toan tính.

Chuyến làm khách tại Pankritio Stadium chắc chắn sẽ mang lại nhiều thử thách về mặt không khí lẫn chuyên môn. Sự chặt chẽ trong khâu tổ chức cự ly đội hình cùng khả năng tranh chấp ở khu trung tuyến sẽ là chìa khóa then chốt để đội khách kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Cục diện giằng co tại Pankritio Stadium

Trận đấu hứa hẹn diễn ra trong thế trận thận trọng khi cả hai bên đều không muốn mắc sai lầm sớm. OFI nhiều khả năng sẽ chủ động tận dụng lợi thế sân nhà để duy trì sự hưng phấn từ hai thắng lợi liên tiếp, trong khi 1899 Hoffenheim cần chứng minh bản lĩnh của một đại diện tới từ nền bóng đá hàng đầu.

Với tính chất quan trọng của cuộc đua thứ hạng, cuộc so tài này nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân hoặc sự chuẩn xác trong việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

OFI
5 trận gần nhất
TTTHB
2
Trận
2-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
0
Thủng lưới
1899 Hoffenheim
5 trận gần nhất
TBBTH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Sparta Praha1100+33T
2Benfica1100+23TTTHT
3Bayer Leverkusen1100+23T
8Dinamo Zagreb101001H
9Hapoel Beer Sheva101001H
16Ferencvarosi TC000000TTHTH
171899 Hoffenheim000000
18Juventus000000
23NEC Nijmegen000000
24OFI000000TT
25Real Sociedad000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
OFI
N. Marinakis (Injury)
D. Nikolaou (Inactive)
N. Marinakis (Injury)
D. Nikolaou (Inactive)
1899 Hoffenheim
L. Engelns (Off the roster)
L. Engelns (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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