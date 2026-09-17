OFI 2-0 1899 Hoffenheim: OFI giành chiến thắng OFI đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục với hai chiến thắng liên tiếp, sẵn sàng nghênh đón 1899 Hoffenheim tại chảo lửa Pankritio vào lúc 23h45 ngày 17/09.

OFI 2 - 0 1899 Hoffenheim Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu OFI tiếp đón 1899 Hoffenheim.

12' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: OFI 38% - 62% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

23' Thẻ vàng Phút 23': Vladimír Coufal (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

24' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: OFI 38% - 62% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 2 - 1.

30' BÀN THẮNG! OFI (1-0) Phút 30': Aitor Cantalapiedra (OFI) lập công (kiến tạo: Kenan Kodro). Tỷ số: 1 - 0.

36' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: OFI 35% - 65% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 1.

45' Thay người Phút 45' (1899 Hoffenheim): Koki Machida vào sân thay Albian Hajdari.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: OFI 34% - 66% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 12, cứu thua 2 - 1.

53' Thẻ vàng Phút 53': Nathan De Cat (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

56' Thẻ vàng Phút 56': Athanasios Androutsos (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (1899 Hoffenheim): Andrej Kramarić vào sân thay Nathan De Cat.

60' Thay người Phút 60' (1899 Hoffenheim): Bambasé Conté vào sân thay Patrick Wimmer.

60' Thay người Phút 60' (OFI): Thiago Nuss vào sân thay Taxiarchis Fountas.

60' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: OFI 35% - 65% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 4 - 16 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 17, cứu thua 4 - 1.

63' Thẻ vàng Phút 63': Koki Machida (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).

64' Thẻ vàng Phút 64': Aitor Cantalapiedra (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thay người Phút 67' (1899 Hoffenheim): Adam Daghim vào sân thay Mats Rots.

70' Thay người Phút 70' (OFI): Giannis Apostolakis vào sân thay Aitor Cantalapiedra.

70' Thay người Phút 70' (OFI): Georgios Kanellopoulos vào sân thay Andreas Bouchalakis.

72' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: OFI 34% - 66% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 5 - 19 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 20, cứu thua 4 - 1.

75' Thay người Phút 75' (1899 Hoffenheim): Fisnik Asllani vào sân thay Adam Hložek.

80' Thay người Phút 80' (OFI): Borja González vào sân thay Lorenzo Dickmann.

80' Thay người Phút 80' (OFI): Aaron Leya Iseka vào sân thay Kenan Kodro.

84' BÀN THẮNG! OFI (2-0) Phút 84': Georgios Kanellopoulos (OFI) lập công (kiến tạo: Borja González). Tỷ số: 2 - 0.

84' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: OFI 32% - 68% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 5 - 21 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 22, cứu thua 5 - 1.

KT Kết thúc: OFI 2-0 1899 Hoffenheim Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:38 18/09/2026

Đội hình chính thức OFI Sơ đồ 3-4-3 · HLV C. Kontis 1899 Hoffenheim Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV C. Ilzer 31 Christogeorgos 5 K. Kostoulas 15 A. Poungouras 2 K. Krizmanić 24 L. Dickmann 14 T. Androutsos 41 Bouchalakis 3 N. Athanasiou 11 T. Fountas 19 K. Kodro 10 Aitor Cantalapiedra 1 O. Baumann 34 V. Coufal 5 O. Kabak 21 A. Hajdari 39 M. Rots 7 L. Avdullahu 18 W. Burger 17 Nathan De Cat 10 A. Hložek 8 P. Wimmer 19 T. Lemperle Dự bị OFI 17 Borja González 21 Apostolakis 90 Pavlos Kenourgiakis 8 Kanellópoulos 6 Karachalios 13 P. Katsikas 9 A. Leya 1 K. Lilo 18 T. Nuss 1899 Hoffenheim 37 L. Philipp 9 Max Moerstedt 28 K. Machida 32 Cajetan Benjamin Lenz 27 A. Kramarić 2 R. Hranáč 15 V. Gendrey 14 A. Daghim 20 B. Conté Cập nhật đội hình lúc 23:18 17/09/2026

OFI Thống kê 1899 Hoffenheim 33% Kiểm soát bóng 67% 9 Dứt điểm 21 3 Trúng đích 5 4 Phạt góc 8 8 Phạm lỗi 23 2 Việt vị 3 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Aitor Cantalapiedra OFI 1 bàn Kanellópoulos OFI 1 bàn Borja González OFI 1 kiến tạo · điểm 7.04 K. Kodro OFI 1 kiến tạo · điểm 6.91 Christogeorgos OFI Điểm 7.91 W. Burger 1899 Hoffenheim Điểm 7.2

OFI bước vào màn so tài với 1899 Hoffenheim vào lúc 23h45 ngày 17/09/2026 tại sân vận động Pankritio Stadium với quyết tâm cao độ nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cuộc chạm trán này mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong việc tích lũy điểm số và khẳng định tham vọng ở giai đoạn đầu của chiến dịch.

Khát khao bứt phá của chủ nhà OFI

Đội chủ nhà đang sở hữu trạng thái tâm lý hưng phấn nhờ mạch trận ấn tượng vừa qua. Đại diện Hy Lạp đã giành trọn vẹn niềm vui với 2 trận toàn thắng gần nhất, thể hiện sự ổn định cần thiết trước khi bước vào đấu trường khắc nghiệt. Sự tự tin tích lũy từ chuỗi trận thăng hoa này là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các cầu thủ áo sọc đen trắng.

Tại bảng xếp hạng hiện tại, OFI đang tạm xếp ở vị trí thứ 24 với 0 điểm. Một kết quả thuận lợi trước sự cổ vũ cuồng nhiệt tại sân vận động Pankritio Stadium sẽ tạo động lực lớn để họ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu chen chân vào nhóm dự cúp châu lục.

Thử thách từ 1899 Hoffenheim

Ở chiều ngược lại, 1899 Hoffenheim hành quân tới Hy Lạp với áp lực không hề nhỏ. Đại diện nước Đức hiện đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng và cũng đang tìm kiếm những điểm số đầu tiên sau khi chưa tích lũy được điểm nào. Khoảng cách thứ bậc mong manh buộc đoàn quân của đội khách phải thận trọng trong từng toan tính.

Chuyến làm khách tại Pankritio Stadium chắc chắn sẽ mang lại nhiều thử thách về mặt không khí lẫn chuyên môn. Sự chặt chẽ trong khâu tổ chức cự ly đội hình cùng khả năng tranh chấp ở khu trung tuyến sẽ là chìa khóa then chốt để đội khách kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Cục diện giằng co tại Pankritio Stadium

Trận đấu hứa hẹn diễn ra trong thế trận thận trọng khi cả hai bên đều không muốn mắc sai lầm sớm. OFI nhiều khả năng sẽ chủ động tận dụng lợi thế sân nhà để duy trì sự hưng phấn từ hai thắng lợi liên tiếp, trong khi 1899 Hoffenheim cần chứng minh bản lĩnh của một đại diện tới từ nền bóng đá hàng đầu.

Với tính chất quan trọng của cuộc đua thứ hạng, cuộc so tài này nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân hoặc sự chuẩn xác trong việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

OFI 5 trận gần nhất T T T H B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 0 Thủng lưới 1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất T B B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T 2 Benfica 1 1 0 0 +2 3 T T T H T 3 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T … 8 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 1 H 9 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 H … 16 Ferencvarosi TC 0 0 0 0 0 0 T T H T H 17 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 18 Juventus 0 0 0 0 0 0 … 23 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 24 OFI 0 0 0 0 0 0 T T 25 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng OFI ✚ N. Marinakis (Injury) ✚ D. Nikolaou (Inactive) ✚ N. Marinakis (Injury) ✚ D. Nikolaou (Inactive) 1899 Hoffenheim ✚ L. Engelns (Off the roster) ✚ L. Engelns (Off the roster)