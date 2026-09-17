OFI 2-0 1899 Hoffenheim: OFI giành chiến thắng
OFI đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục với hai chiến thắng liên tiếp, sẵn sàng nghênh đón 1899 Hoffenheim tại chảo lửa Pankritio vào lúc 23h45 ngày 17/09.
- 0'Trận đấu bắt đầu
OFI tiếp đón 1899 Hoffenheim.
- 12'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: OFI 38% - 62% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 23'Thẻ vàng
Phút 23': Vladimír Coufal (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: OFI 38% - 62% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 2 - 1.
- 30'BÀN THẮNG! OFI (1-0)
Phút 30': Aitor Cantalapiedra (OFI) lập công (kiến tạo: Kenan Kodro). Tỷ số: 1 - 0.
- 36'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: OFI 35% - 65% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (1899 Hoffenheim): Koki Machida vào sân thay Albian Hajdari.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: OFI 34% - 66% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 12, cứu thua 2 - 1.
- 53'Thẻ vàng
Phút 53': Nathan De Cat (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).
- 56'Thẻ vàng
Phút 56': Athanasios Androutsos (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'Thay người
Phút 60' (1899 Hoffenheim): Andrej Kramarić vào sân thay Nathan De Cat.
- 60'Thay người
Phút 60' (1899 Hoffenheim): Bambasé Conté vào sân thay Patrick Wimmer.
- 60'Thay người
Phút 60' (OFI): Thiago Nuss vào sân thay Taxiarchis Fountas.
- 60'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: OFI 35% - 65% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 4 - 16 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 17, cứu thua 4 - 1.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': Koki Machida (1899 Hoffenheim) nhận thẻ vàng (Foul).
- 64'Thẻ vàng
Phút 64': Aitor Cantalapiedra (OFI) nhận thẻ vàng (Foul).
- 67'Thay người
Phút 67' (1899 Hoffenheim): Adam Daghim vào sân thay Mats Rots.
- 70'Thay người
Phút 70' (OFI): Giannis Apostolakis vào sân thay Aitor Cantalapiedra.
- 70'Thay người
Phút 70' (OFI): Georgios Kanellopoulos vào sân thay Andreas Bouchalakis.
- 72'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: OFI 34% - 66% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 5 - 19 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 20, cứu thua 4 - 1.
- 75'Thay người
Phút 75' (1899 Hoffenheim): Fisnik Asllani vào sân thay Adam Hložek.
- 80'Thay người
Phút 80' (OFI): Borja González vào sân thay Lorenzo Dickmann.
- 80'Thay người
Phút 80' (OFI): Aaron Leya Iseka vào sân thay Kenan Kodro.
- 84'BÀN THẮNG! OFI (2-0)
Phút 84': Georgios Kanellopoulos (OFI) lập công (kiến tạo: Borja González). Tỷ số: 2 - 0.
- 84'1899 Hoffenheim ép sân
Cầm bóng: OFI 32% - 68% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 5 - 21 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 22, cứu thua 5 - 1.
- KTKết thúc: OFI 2-0 1899 Hoffenheim
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.
Cập nhật lúc 01:38 18/09/2026
OFI bước vào màn so tài với 1899 Hoffenheim vào lúc 23h45 ngày 17/09/2026 tại sân vận động Pankritio Stadium với quyết tâm cao độ nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cuộc chạm trán này mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong việc tích lũy điểm số và khẳng định tham vọng ở giai đoạn đầu của chiến dịch.
Khát khao bứt phá của chủ nhà OFI
Đội chủ nhà đang sở hữu trạng thái tâm lý hưng phấn nhờ mạch trận ấn tượng vừa qua. Đại diện Hy Lạp đã giành trọn vẹn niềm vui với 2 trận toàn thắng gần nhất, thể hiện sự ổn định cần thiết trước khi bước vào đấu trường khắc nghiệt. Sự tự tin tích lũy từ chuỗi trận thăng hoa này là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các cầu thủ áo sọc đen trắng.
Tại bảng xếp hạng hiện tại, OFI đang tạm xếp ở vị trí thứ 24 với 0 điểm. Một kết quả thuận lợi trước sự cổ vũ cuồng nhiệt tại sân vận động Pankritio Stadium sẽ tạo động lực lớn để họ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu chen chân vào nhóm dự cúp châu lục.
Thử thách từ 1899 Hoffenheim
Ở chiều ngược lại, 1899 Hoffenheim hành quân tới Hy Lạp với áp lực không hề nhỏ. Đại diện nước Đức hiện đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng và cũng đang tìm kiếm những điểm số đầu tiên sau khi chưa tích lũy được điểm nào. Khoảng cách thứ bậc mong manh buộc đoàn quân của đội khách phải thận trọng trong từng toan tính.
Chuyến làm khách tại Pankritio Stadium chắc chắn sẽ mang lại nhiều thử thách về mặt không khí lẫn chuyên môn. Sự chặt chẽ trong khâu tổ chức cự ly đội hình cùng khả năng tranh chấp ở khu trung tuyến sẽ là chìa khóa then chốt để đội khách kiểm soát nhịp độ trận đấu.
Cục diện giằng co tại Pankritio Stadium
Trận đấu hứa hẹn diễn ra trong thế trận thận trọng khi cả hai bên đều không muốn mắc sai lầm sớm. OFI nhiều khả năng sẽ chủ động tận dụng lợi thế sân nhà để duy trì sự hưng phấn từ hai thắng lợi liên tiếp, trong khi 1899 Hoffenheim cần chứng minh bản lĩnh của một đại diện tới từ nền bóng đá hàng đầu.
Với tính chất quan trọng của cuộc đua thứ hạng, cuộc so tài này nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân hoặc sự chuẩn xác trong việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)