Ole Romeny rời Oxford United: Cuộc hồi hương cần thiết về Eredivisie Tiền đạo tuyển Indonesia Ole Romeny chuẩn bị gia nhập Fortuna Sittard sau một mùa giải đầy biến động tại Anh, đánh dấu sự kết thúc của hành trình không như ý tại Oxford United.

Ole Romeny, tiền đạo thuộc biên chế đội tuyển quốc gia Indonesia, đang tiến rất gần đến việc chấm dứt quãng thời gian thất vọng tại xứ sở sương mù. Theo các báo cáo mới nhất từ nhà báo Mounir Boualin, chân sút 26 tuổi đã được lên lịch kiểm tra y tế tại Fortuna Sittard, đội bóng xếp thứ 11 tại giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) mùa trước. Thương vụ này đang được các bên khẩn trương hoàn tất những chi tiết cuối cùng trước khi chính thức công bố.

Romeny chuẩn bị rời Oxford. Ảnh: Getty Images.

Một năm đáng quên tại Oxford United

Cập bến Oxford United từ Utrecht vào kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2025 với nhiều kỳ vọng, Ole Romeny được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng trên hàng công. Tuy nhiên, hành trình của anh tại nước Anh đã trở thành một cơn ác mộng về mặt phong độ. Trong suốt chiến dịch vừa qua, tiền đạo này hoàn toàn trắng tay ở cả hai chỉ số bàn thắng và kiến tạo sau 18 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Sự sa sút của Romeny không hoàn toàn đến từ yếu tố chuyên môn. Anh đã phải đối mặt với chấn thương gãy xương bàn chân nghiêm trọng, khiến quá trình thích nghi với bóng đá Anh bị gián đoạn nặng nề. Khi Oxford United phải nhận vé xuống hạng từ Championship xuống League One, cùng sự xuất hiện của tân huấn luyện viên Aaron Ramsey, Romeny đã không còn nằm trong kế hoạch nhân sự tương lai dù hợp đồng vẫn còn thời hạn 2 năm.

Cơ hội tìm lại bản ngã tại Fortuna Sittard

Trở lại Eredivisie được xem là bước đi logic nhất để Romeny cứu vãn sự nghiệp đang có dấu hiệu chững lại. Chân sút trưởng thành từ học viện NEC Nijmegen vốn không xa lạ gì với cường độ và phong cách chơi bóng tại Hà Lan. Trước khi sang Anh, anh đã tích lũy được vốn kinh nghiệm đáng nể tại sân chơi này.

Thông số Thành tích tại Eredivisie Thành tích tại Anh (2024/25) Số trận ra sân 82 18 Bàn thắng 14 0 Kiến tạo - 0

Việc Fortuna Sittard sẵn sàng mở rộng cánh tay đón Romeny cho thấy họ vẫn đánh giá cao tiềm năng của tiền đạo này. Đối với cá nhân tuyển thủ Indonesia, đây là môi trường lý tưởng để anh tìm lại cảm giác ghi bàn, đồng thời duy trì vị trí trong mắt ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Indonesia cho các chiến dịch quan trọng sắp tới. Hiện tại, các bên vẫn đang giữ kín thông tin về việc đây là một bản hợp đồng mua đứt hay chỉ là thỏa thuận cho mượn kèm điều khoản mua lại.