Oleksandra Oliynykova: Tay vợt xăm mặt và tuyên ngôn thép đằng sau sự ngổ ngáo Sau khi từ chối bắt tay Anna Bondar tại Transylvania Open, Oleksandra Oliynykova gây chấn động với tuyên ngôn về phẩm giá và sự thật đằng sau những hình xăm.

Trong thế giới quần vợt nữ vốn đề cao những nghi thức xã giao chuẩn mực, Oleksandra Oliynykova hiện lên như một thực thể đối lập hoàn toàn. Tay vợt người Ukraine không chỉ gây sốc bởi diện mạo khác biệt mà còn bởi những hành động thách thức các quy tắc bất thành văn của làng banh nỉ chuyên nghiệp.

Sự cố tại Transylvania Open: Khi truyền thống bị khước từ

Màn đối đầu giữa Oleksandra Oliynykova và Anna Bondar tại Transylvania Open mới đây đã kết thúc với tỷ số 6-4, 6-4 nghiêng về phía tay vợt Ukraine. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu không nằm ở những cú giao bóng hay những pha bóng bền. Ngay sau khi điểm số cuối cùng được ghi, Oliynykova đã thẳng thừng từ chối thực hiện nghi thức bắt tay và chụp ảnh chung với đối thủ – một hành động vốn được xem là biểu tượng của tinh thần thể thao.

Oliynykova trở thành nhân vật ngổ ngáo, gây sốt mới của làng quần vợt nữ

Lý giải cho hành động này, Oliynykova khẳng định đây không phải là mâu thuẫn cá nhân mà là vấn đề về nguyên tắc và phẩm giá. Cô cho biết Anna Bondar từng tham dự North Palmyra Trophies tại Saint Petersburg vào cuối năm 2022, giải đấu biểu diễn diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm về chính trị tại quê nhà Ukraine của cô.

“Tôi không thể bắt tay hay chụp ảnh với một người từng nhận tiền từ các nguồn liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột chống lại đất nước tôi,” Oliynykova tuyên bố đanh thép. Cô nhấn mạnh mình sẵn sàng hàn gắn trong tương lai nếu đối thủ công khai thừa nhận sai lầm và lên án các hành động sai trái đối với người dân Ukraine.

Diện mạo xăm trổ và thông điệp thực sự đằng sau sân đấu

Bên cạnh thái độ cứng rắn, Oliynykova còn gây bão truyền thông với gương mặt phủ kín các hình xăm tạm thời mỗi khi ra sân. Hình ảnh này tạo nên một diện mạo “ngổ ngáo” và có phần bất cần, phá vỡ những khuôn mẫu truyền thống về các nữ vận động viên tennis.

Vẻ ngoài ngổ ngáo của Oliynykova

Tuy nhiên, tay vợt người Ukraine thừa nhận những hình xăm này thực chất chỉ là cách cô tìm kiếm niềm vui cá nhân và chúng sẽ được tẩy sạch bằng dầu tẩy trang sau mỗi trận đấu. Mục đích thực sự và lớn lao hơn của cô nằm ở những nỗ lực hỗ trợ quê hương. Trong khi cha cô đang tình nguyện phục vụ trong quân đội, Oliynykova đã tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để vận hành website gây quỹ cho lực lượng máy bay không người lái của Ukraine.

Sức mạnh từ những trải nghiệm khốc liệt

Hành trình tiến tới các giải đấu lớn của Oliynykova không hề trải đầy hoa hồng. Trước thềm Australian Open, cô đã phải tập luyện tại quê nhà dưới những rung chấn của các vụ nổ. Tại Melbourne, cô từng gây chú ý khi xuất hiện với thông điệp bảo vệ phụ nữ và trẻ em Ukraine, bất chấp những hạn chế về phát ngôn chính trị tại các giải Grand Slam.

Có thể thấy, sự “ngổ ngáo” của Oleksandra Oliynykova không đơn thuần là sự nổi loạn nhất thời. Đó là phản ứng của một vận động viên đang dùng sân khấu thể thao để thực hiện những tuyên ngôn cá nhân và bảo vệ những giá trị mà cô tin là đúng đắn, bất kể việc điều đó có làm hài lòng số đông hay không.