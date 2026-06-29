Olight Seeker Ultra: Bước tiến mới của đèn pin EDC với 3 cơ chế sạc linh hoạt Olight Seeker Ultra là bản nâng cấp từ dòng Seeker 4 Pro với độ sáng 4.800 lumens, dung lượng pin tăng cường và khả năng sạc đa dạng qua USB-C, đế sạc hoặc cáp nam châm.

Olight Seeker Ultra là mẫu đèn pin EDC (Everyday Carry) thế hệ mới, được thiết kế để thay thế và nâng cấp từ dòng Seeker 4 Pro danh tiếng. Sản phẩm gây ấn tượng với độ sáng tối đa 4.800 lumens, dung lượng pin cải thiện đáng kể và hệ thống sạc đa phương thức linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp lẫn dân dụng.

Olight Seeker Ultra là dòng đèn pin EDC mới với nhiều tính năng cải tiến.

Cải thiện hiệu suất chiếu sáng và dung lượng pin

Về ngoại hình, Seeker Ultra vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Seeker nhưng có kích thước nhỉnh hơn một chút. Với chiều dài khoảng 13,7 cm (5,4 inch) và trọng lượng 221 gram (7,8 oz), mẫu đèn này mang lại cảm giác cầm nắm đầm tay và chắc chắn hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở thông số kỹ thuật. Độ sáng tối đa đã được đẩy lên mức 4.800 lumens, tăng nhẹ so với mức 4.600 lumens trên Seeker 4 Pro. Tầm xa chiếu sáng cũng đạt mức 265 mét (869 feet). Dù những thay đổi này có vẻ không quá khác biệt trong trải nghiệm thực tế hằng ngày, nhưng sự cải tiến về pin lại là một bước nhảy vọt.

Olight đã trang bị cho Seeker Ultra viên pin 21700 thế hệ mới với dung lượng 20,8Wh (so với 18Wh của bản cũ). Sự gia tăng dung lượng này được tối ưu hóa cho các chế độ sáng thấp và trung bình. Cụ thể, ở chế độ 600 lumens, đèn có thể duy trì hoạt động trong 70 phút, gấp đôi so với mức 35 phút của Seeker 4 Pro. Ở chế độ thấp nhất (5 lumens), thời gian sử dụng có thể kéo dài liên tục lên đến 17 ngày.

Hệ thống sạc đa năng: USB-C, MCC và Docking Station

Một trong những rào cản lớn nhất của các dòng đèn pin chuyên dụng là sự phụ thuộc vào cáp sạc độc quyền. Olight đã giải quyết triệt để vấn đề này trên Seeker Ultra bằng việc cung cấp tới ba phương thức sạc khác nhau:

Sạc USB-C trực tiếp: Lần đầu tiên, cổng USB-C được tích hợp ngay trên đầu đèn pin và được bảo vệ bởi một nắp đậy chắc chắn, cho phép người dùng sạc bằng bất kỳ dây cáp phổ thông nào.

Lần đầu tiên, cổng USB-C được tích hợp ngay trên đầu đèn pin và được bảo vệ bởi một nắp đậy chắc chắn, cho phép người dùng sạc bằng bất kỳ dây cáp phổ thông nào. Cáp nam châm MCC: Phương thức sạc truyền thống của Olight vẫn được duy trì ở phần đuôi đèn, nơi tích hợp cả công tắc điều khiển.

Phương thức sạc truyền thống của Olight vẫn được duy trì ở phần đuôi đèn, nơi tích hợp cả công tắc điều khiển. Đế sạc (Holster/Dock): Bao da đi kèm không chỉ đóng vai trò bảo vệ và khóa đèn mà còn là một đế sạc cố định với cổng USB-C tích hợp.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật

Thông số Olight Seeker Ultra Olight Seeker 4 Pro Độ sáng tối đa 4.800 Lumens 4.600 Lumens Tầm xa chiếu sáng 265 mét 260 mét Dung lượng pin 20,8 Wh 18 Wh Thời gian chạy (600 lm) 70 phút 35 phút Cổng sạc tích hợp USB-C, MCC, Dock MCC, Dock

Trải nghiệm thực tế và mức giá

Mặc dù có hiệu suất mạnh mẽ, Olight Seeker Ultra vẫn phải đối mặt với giới hạn vật lý về nhiệt độ. Ở chế độ Turbo (cực đại), đèn chỉ có thể duy trì trong khoảng 2,5 phút trước khi tự động hạ độ sáng để bảo vệ linh kiện và người dùng. Đây là đặc điểm chung của các dòng đèn pin siêu sáng kích thước nhỏ gọn.

Hiện tại, Olight Seeker Ultra đang được niêm yết với mức giá khoảng 169 USD (tương đương hơn 4 triệu đồng). Mức giá này đã bao gồm đầy đủ phụ kiện như bao da kiêm đế sạc. Với sự kết hợp giữa hiệu suất chiếu sáng cao và tính tiện dụng từ cổng sạc USB-C, đây là lựa chọn sáng giá cho các hoạt động cứu hộ, dã ngoại chuyên nghiệp hoặc trang bị cho lực lượng an ninh.