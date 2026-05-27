Oliver Glasner chia tay Crystal Palace sau chung kết Conference League: Nốt lặng sau vinh quang Dẫn dắt Crystal Palace đến trận chung kết châu lục lịch sử tại Leipzig, HLV Oliver Glasner bất ngờ quyết định từ chức do sự kiệt quệ về tinh thần và những mâu thuẫn với ban lãnh đạo.

Trận chung kết UEFA Conference League giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano tại sân vận động Red Bull Arena, Leipzig (Đức) không chỉ là cột mốc lịch sử của đội bóng London mà còn là điểm kết thúc cho triều đại ngắn ngủi nhưng rực rỡ của Oliver Glasner. Ngay trước khi trận đấu quan trọng nhất mùa giải bắt đầu, chiến lược gia người Áo đã xác nhận sẽ chính thức rời ghế nóng, để lại một khoảng trống lớn tại Selhurst Park.

Oliver Glasner sẽ chia tay Crystal Palace ngay sau trận chung kết Europa Conference League.

Di sản rực rỡ trong thời gian ngắn ngủi

Tiếp quản Crystal Palace từ Roy Hodgson vào tháng 2/2024, Oliver Glasner đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của đội bóng. Trong hơn một năm cầm quân, ông không chỉ định hình lối chơi tấn công hiện đại mà còn mang về phòng truyền thống những danh hiệu danh giá như FA Cup và Siêu cúp Anh (Community Shield). Việc đưa đội bóng lần đầu tiên bước ra đấu trường châu Âu là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực của vị chiến lược gia từng vô địch Europa League cùng Eintracht Frankfurt.

Sự kiệt quệ và tiếng gọi từ gia đình

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định rời đi của vị HLV 51 tuổi xuất phát từ cường độ làm việc khủng khiếp tại bóng đá Anh. Crystal Palace đã trải qua một mùa giải khốc liệt với 59 trận đấu, vắt kiệt sức lực của cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Bên cạnh đó, việc phải sống xa gia đình tại Áo trong hơn hai năm đã khiến Glasner cảm thấy cần phải dừng lại.

"Tôi sẽ trở về nhà, nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian bên gia đình. Sau một lịch thi đấu dày đặc như vậy, đây là lúc tôi cần bù đắp lại thời gian cho họ," Glasner chia sẻ đầy chân thành về dự định cá nhân sau trận chung kết tại Leipzig.

Rạn nứt âm ỉ với ban lãnh đạo

Đằng sau lý do gia đình, những bất đồng với giới thượng tầng cũng được cho là tác nhân thúc đẩy cuộc chia ly. Căng thẳng bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng tháng Giêng khi Chủ tịch Steve Parish quyết định bán trung vệ trụ cột Marc Guehi cho Manchester City. Việc mất đi nhân tố quan trọng nhất hàng phòng ngự trong giai đoạn nhạy cảm khiến Glasner thất vọng sâu sắc vì thiếu sự hỗ trợ về lực lượng từ câu lạc bộ.

Crystal Palace không thể giữ chân vị thuyền trưởng cần mẫn.

Tương lai của Crystal Palace thời hậu Glasner

Trong khi Oliver Glasner dự định nghỉ ngơi hoàn toàn trước khi tiếp nhận các dự án mới, Crystal Palace đang khẩn trương tìm kiếm người kế vị. Hiện tại, Andoni Iraola (người chuẩn bị rời Bournemouth) đang là ứng viên hàng đầu. Bên cạnh đó, những cái tên như Frank Lampard và Kieran McKenna cũng đang được cân nhắc để tiếp quản di sản mà chiến lược gia người Áo để lại tại Selhurst Park.