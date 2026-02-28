Oliver Glasner và bài học từ Ruben Amorim: Vì sao Man Utd nên thận trọng? Từng là ứng viên hàng đầu thay thế Ruben Amorim, Oliver Glasner hiện đối mặt khủng hoảng tại Crystal Palace với những dấu hiệu tiêu cực tương đồng người tiền nhiệm tại Old Trafford.

Chỉ mới 5 tháng trước, Oliver Glasner còn được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên sáng giá nhất để tiếp quản chiếc ghế nóng tại Manchester United. Tuy nhiên, khi Crystal Palace chuẩn bị hành quân đến Old Trafford vào Chủ nhật này, vị thế của chiến lược gia người Áo đã thay đổi hoàn toàn. Những gì đang diễn ra tại Selhurst Park đang trở thành lời cảnh báo đắt giá cho Quỷ đỏ về một kịch bản "sai lầm nối tiếp sai lầm".

Sự sụp đổ của một hiện tượng chiến thuật

Vào thời điểm tương lai của Ruben Amorim lung lay sau thất bại trước Brentford, Oliver Glasner nổi lên như một hình mẫu thành công với sơ đồ 3-4-3 tại Ngoại hạng Anh. Chiến thắng trước Liverpool và chức vô địch FA Cup lịch sử mùa trước cùng Crystal Palace là những minh chứng thép cho năng lực của ông. Với một đội hình được Man Utd đầu tư gần 250 triệu bảng để vận hành hệ thống ba trung vệ, Glasner từng được coi là mảnh ghép kế thừa hoàn hảo.

Glasner được liên kết nhiều với MU.

Tuy nhiên, phong độ của "Đại bàng" đã lao dốc không phanh. Crystal Palace chỉ thắng 3 trong số 17 trận gần nhất và trải qua chuỗi 12 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Đỉnh điểm của nỗi thất vọng là việc bị loại khỏi FA Cup bởi đội bóng hạng dưới Macclesfield và thảm bại 1-4 trước Leeds. Từ vị thế cạnh tranh top đầu, đội bóng của Glasner hiện đã rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Điểm tương đồng đáng báo động với Ruben Amorim

Đáng lo ngại hơn cả kết quả sân cỏ chính là thái độ của Glasner, điều gợi nhắc trực tiếp đến những ngày cuối cùng của Ruben Amorim tại Old Trafford. Cả hai đều bộc lộ xu hướng đổ lỗi cho ban lãnh đạo và thiếu kiểm soát cảm xúc trước truyền thông khi đối mặt với áp lực.

Dù từng tuyên bố muốn tìm kiếm thử thách mới, Glasner lại công khai chỉ trích thượng tầng Palace sau thất bại trước Sunderland vì đã bán các trụ cột như Marc Guehi và Eberechi Eze. "Tôi cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn. Chúng tôi chỉ có 12-13 cầu thủ lành lặn và không nhận được sự hỗ trợ nào," ông phát biểu trong giận dữ. Những lời lẽ này gần như là bản sao của cơn thịnh nộ mà Amorim từng trút xuống trước khi bị sa thải.

Rạn nứt với người hâm mộ và giới hạn về phong cách

Mối quan hệ giữa Glasner và các cổ động viên Crystal Palace đã chạm mức thấp nhất. Sau trận hòa tại Conference League, ông đã đáp trả gay gắt những tiếng la ó của khán giả bằng cáo buộc họ "kiêu ngạo". Phản ứng này dẫn đến sự xuất hiện của các biểu ngữ yêu cầu ông rời câu lạc bộ ngay trong trận đấu kế tiếp.

MU có thể mắc sai lầm nếu bổ nhiệm Glasner.

Về mặt chuyên môn, giới phân tích đặt dấu hỏi lớn về khả năng cầm quân tại một đội bóng lớn của Glasner. Chuyên gia Tony Cascarino nhận định trên tờ The Times rằng phong cách của Glasner vẫn mang đậm hơi hướng của một đội bóng cửa dưới (underdog), thiếu khả năng áp đặt lối chơi – một yêu cầu bắt buộc tại Manchester United.

Trong bối cảnh Michael Carrick đang tạo ra luồng sinh khí mới dưới vai trò tạm quyền, Man Utd cần sự tỉnh táo để không rơi vào vết xe đổ. Những cái tên như Luis Enrique hay Julian Nagelsmann có thể mang lại sự ổn định hơn, trong khi việc đưa Glasner vào danh sách ứng viên vào lúc này có thể là một canh bạc đầy rủi ro cho tương lai của Quỷ đỏ.