Oliver Glasner và Crystal Palace: Cái kết cổ tích tại chung kết Conference League trước giờ chia tay Crystal Palace đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn thứ ba trong vòng 12 tháng tại Leipzig. Một chiến thắng trước Rayo Vallecano sẽ là lời chia tay vĩ đại của Oliver Glasner.

Trận đấu thứ 60 của mùa giải cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong triều đại của Oliver Glasner tại Selhurst Park. Chiến lược gia người Áo đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử: biến một mùa giải đầy biến động thành một chương huy hoàng nhất trong lịch sử câu lạc bộ Nam London.

Hành trình từ khủng hoảng đến vinh quang châu lục

Nếu đánh bại Rayo Vallecano tại Leipzig để đăng quang UEFA Conference League, Glasner sẽ bổ sung danh hiệu lớn thứ ba vào bộ sưu tập của Crystal Palace chỉ trong vòng một năm, sau chức vô địch FA Cup và Siêu cúp Anh. Đây là kịch bản không tưởng nếu nhìn lại những ngày đen tối của tháng Giêng.

Palace đang hướng tới danh hiệu lịch sử.

Thời điểm đó, Palace rơi vào tâm bão khi bị đội bóng nhỏ Macclesfield loại khỏi FA Cup. Mối quan hệ giữa Glasner và ban lãnh đạo cũng trở nên căng thẳng sau khi đội trưởng Marc Guehi bị bán cho Manchester City. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu tại đấu trường châu Âu đã thay đổi hoàn toàn tâm thế của đội bóng chỉ trong vòng ba tháng rưỡi.

Động lực từ sự tự trọng bị tổn thương

Thủ thành Dean Henderson, người tiếp quản băng thủ quân từ Guehi, thừa nhận rằng việc bị giáng xuống chơi tại Conference League do vi phạm các quy định về quyền sở hữu nhiều câu lạc bộ đã trở thành động lực to lớn. Palace đã biến sự uất hận đó thành sức mạnh để vượt qua Shakhtar Donetsk với tổng tỷ số 5-2 ở bán kết.

Glasner muốn có đoạn kết đẹp với Palace.

Chiến thắng trong trận chung kết không chỉ mang về một chiếc cúp, mà còn là tấm vé chính thức đưa họ trở lại Europa League mùa tới. Đối với cá nhân Glasner, đây là cơ hội tái lập thành tích vô địch châu lục như ông từng làm được cùng Eintracht Frankfurt vào năm 2022.

Tương quan lực lượng và bài toán chiến thuật

Tại Leipzig, Crystal Palace được đánh giá cao hơn hẳn đại diện Tây Ban Nha. Rayo Vallecano dù sở hữu mạch 7 trận bất bại tại La Liga nhưng có quỹ lương chỉ bằng 1/5 so với đối thủ nước Anh. Tuy nhiên, Glasner không hề chủ quan.

Đội bóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án áp sát (pressing) và kiểm soát bóng. Sau hơn hai năm làm việc xa gia đình, Glasner đã quyết định sẽ nghỉ ngơi sau trận đấu này. Toàn đội đang hướng tới một mục tiêu duy nhất: biến trận đấu cuối cùng của người thầy thành một 'bộ phim' có cái kết hạnh phúc nhất.