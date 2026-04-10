Ollie Watkins lập cú đúp giúp Aston Villa hạ Bologna, gửi lời thách thức tới Thomas Tuchel Với hai bàn thắng vào lưới Bologna tại tứ kết Europa League, Ollie Watkins chứng minh anh là phương án thay thế Harry Kane hoàn hảo nhất của đội tuyển Anh trước thềm World Cup.

Đội tuyển Anh có thể chưa thi đấu cho đến mùa hè, nhưng màn trình diễn của Ollie Watkins vào rạng sáng nay chắc chắn khiến Thomas Tuchel phải lưu tâm. Chiến lược gia người Đức đã chứng kiến "Tam sư" chật vật tìm kiếm bàn thắng khi thiếu vắng thủ quân Harry Kane trong các trận giao hữu gần đây với Uruguay và Nhật Bản.

Màn trình diễn rực sáng tại sân khấu châu Âu

Điều này một lần nữa phơi bày sự hạn chế về phương án dự phòng cho Kane, nhất là khi World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico chỉ còn hơn hai tháng nữa là khởi tranh. Trong bối cảnh đó, cú đúp của Ollie Watkins giúp Aston Villa đánh bại Bologna 3-1 tại tứ kết lượt đi Europa League là một tín hiệu không thể vui hơn.

Watkins lập cú đúp giúp Villa hạ Bologna

Trước đó, chân sút của Villa từng bị Tuchel gạch tên khỏi danh sách 35 cầu thủ hồi tháng 3 do phong độ sa sút. Khi ấy, chiến lược gia người Đức lý giải rằng ông đã biết quá rõ những gì Watkins có thể mang lại cho đội hình. Dù nhận được lời trấn an, cơ hội dự World Cup của ngôi sao Villa vẫn bị đặt dấu hỏi lớn cho đến khi anh đưa ra câu trả lời đanh thép nhất trên sân cỏ.

Bản năng sát thủ của trung phong hiện đại

Sau bàn mở tỷ số của Ezri Konsa, Watkins đã trừng phạt sai lầm của Torbjorn Heggem bằng một pha dứt điểm tinh tế qua chân thủ môn Federico Ravaglia. Đến phút bù giờ, chính anh là người ấn định chiến thắng 3-1, tái lập khoảng cách hai bàn cho Villa trước trận lượt về. Cựu danh thủ Pat Nevin nhận định trên BBC Radio 5 Live rằng vị trí trung phong dự phòng tại tuyển Anh đang bỏ ngỏ và Watkins đang trông vô cùng sắc bén.

Thực tế, Tuchel từng thử nghiệm Dominic Calvert-Lewin và Dominic Solanke khi Kane vắng mặt, nhưng cả hai đều không để lại ấn tượng. Trong khi đó, Watkins mới chỉ đá đúng một trận dưới thời HLV người Đức, vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng Serbia hồi tháng 9 năm ngoái.

Tiền đạo người Anh thăng hoa vào cuối mùa

Kế vị xứng đáng cho Harry Kane

Cựu tiền vệ Owen Hargreaves tin rằng màn trình diễn này đã đưa Watkins trở lại cuộc đua chính thức. Hiện tại, Watkins đang là chân sút người Anh ghi bàn tốt nhất trên mọi đấu trường mùa này với 12 pha lập công, chỉ xếp sau Harry Kane (49 bàn) và Danny Welbeck (13 bàn).

HLV Unai Emery cũng không tiếc lời khen ngợi cậu học trò, gọi anh là một "chiến binh" luôn làm việc vì tập thể. Với việc Aston Villa đang hướng tới danh hiệu đầu tiên sau 30 năm và tấm vé dự Champions League, phong độ của Watkins không chỉ là tin vui cho đội chủ sân Villa Park mà còn là lời khẳng định anh sẵn sàng gánh vác trọng trách mỗi khi Harry Kane vắng mặt.