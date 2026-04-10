Ollie Watkins rực sáng với cú đúp, Aston Villa đặt một chân vào bán kết Europa League Cú đúp đẳng cấp của Ollie Watkins không chỉ giúp Aston Villa đánh bại Bologna 3-1 mà còn là lời khẳng định đanh thép gửi tới tân HLV tuyển Anh Thomas Tuchel trước thềm World Cup.

Trong một đêm rực sáng tại Stadio Renato Dall'Ara, Ollie Watkins một lần nữa khẳng định vị thế tiền đạo chủ lực của Aston Villa. Với hai pha lập công quyết định, anh giúp đại diện Ngoại hạng Anh giành chiến thắng 3-1 trước Bologna trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Europa League, tạo lợi thế cực lớn trước trận lượt về.

Watkins có cho mình cú đúp tại đấu trường Europa League.

Bước ngoặt từ sai lầm của đối thủ

Trận đấu khởi đầu không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Unai Emery. Bologna, với lợi thế sân nhà, đã tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành của Emiliano Martinez. Thậm chí, lưới của đội khách đã rung lên ở phút 26, nhưng trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Trong lúc lối chơi của Villa còn rời rạc, họ bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số ở phút 44. Từ quả phạt góc của Youri Tielemans, hậu vệ Ezri Konsa tận dụng sai lầm của thủ môn Ravaglia để đánh đầu cận thành khai thông thế bế tắc.

Sang hiệp hai, Watkins chính thức biến trận đấu thành sân khấu của riêng mình. Phút 51, tận dụng đường chuyền hỏng của Torbjorn Heggem bên phía Bologna, tiền đạo người Anh nhận bóng từ Emiliano Buendia rồi dứt điểm lạnh lùng qua hai chân thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 2-0. Dù Jonathan Rowe thắp lại hy vọng cho Bologna ở phút 90, nhưng Watkins đã dập tắt mọi nỗ lực của đội chủ nhà bằng pha đệm bóng cận thành ở phút bù giờ thứ 4.

Thông điệp đanh thép gửi Thomas Tuchel

Màn trình diễn của Watkins không chỉ nằm ở những bàn thắng. Theo thống kê từ FotMob, tiền đạo mang áo số 11 đạt tỷ lệ sút trúng đích tuyệt đối 100% (2/2) trong suốt 90 phút hiện diện trên sân. Dù phong độ ghi bàn mùa này có phần sụt giảm với 12 pha lập công sau 41 trận, Watkins vẫn cho thấy bản lĩnh của một "sát thủ" trong những thời điểm then chốt nhất tại đấu trường châu lục.

Số 11 đang có điểm rơi phong độ ấn tượng.

Đáng chú ý, cú đúp này được thực hiện ngay sau khi tân HLV trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, gạch tên anh khỏi danh sách triệu tập 35 cầu thủ gần nhất. Việc ưu tiên Dominic Solanke hay Dominic Calvert-Lewin cho vị trí dự phòng của Harry Kane dường như đã chạm vào lòng tự ái của người hùng từng đưa Anh vào chung kết EURO 2024. Màn trình diễn rực lửa trước Bologna chắc chắn sẽ buộc chiến lược gia người Đức phải cân nhắc lại nhân sự cho chiến dịch World Cup sắp tới.

Chiến thắng 3-1 giúp Aston Villa nắm lợi thế lớn trước trận lượt về. Với cá nhân Ollie Watkins, đây không chỉ là một đêm thành công về mặt chuyên môn mà còn là bước chạy đà hoàn hảo để anh tìm lại vị thế vốn có trong màu áo "Tam Sư" trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.