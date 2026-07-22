Olot 1-3 Girona: Girona giành chiến thắng Olot chạm trán Girona lúc 01:00 ngày 23/07/2026 trong trận giao hữu CLB. Girona đang chiếm ưu thế ở ba lần đối đầu gần nhất, trong khi Olot bước vào trận đấu sau một thất bại.

Olot 1 - 3 Girona Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Olot tiếp đón Girona.

9' BÀN THẮNG! Girona (0-1) Phút 9': M. Kim (Girona) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

42' BÀN THẮNG! Girona (0-2) Phút 42': M. Kim (Girona) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' BÀN THẮNG! Girona (0-3) Phút 51': J. Sarasa (Girona) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

89' BÀN THẮNG! Olot (1-3) Phút 89': (Olot) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

KT Kết thúc: Olot 1-3 Girona Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 02:51 23/07/2026

Olot vs Girona: Bối cảnh trận đấu

Olot sẽ đối đầu Girona lúc 01:00 ngày 23/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là màn so tài mà khoảng cách về xu hướng đối đầu đang nghiêng về Girona, nhưng tính chất giao hữu khiến cách tiếp cận của hai đội có thể được điều chỉnh theo mục tiêu kiểm tra lực lượng và vận hành lối chơi.

Olot bước vào trận đấu sau kết quả không thuận lợi ở lần ra sân gần nhất. Dữ liệu phong độ được ghi nhận cho thấy đội bóng này nhận thất bại, vì vậy khả năng tổ chức trận đấu và phản ứng sau những thời điểm bất lợi sẽ là một trong các điểm đáng chú ý.

Girona có lợi thế về đối đầu

Trong ba lần gặp nhau gần nhất, Olot chưa giành chiến thắng trước Girona. Hai đội hòa một trận, còn Girona thắng hai trận. Xu hướng này tạo cho Girona lợi thế nhất định về tâm lý, dù không thể xem đó là cơ sở để khẳng định diễn biến của trận đấu sắp tới.

Điểm đáng chú ý là dữ liệu hiện có không cung cấp tỷ số của các trận trước đây. Vì vậy, điều có thể rút ra chỉ là Girona kiểm soát tốt hơn kết quả đối đầu trong giai đoạn được thống kê, còn mức độ áp đảo về thế trận hay hiệu quả tấn công không nên được suy diễn thêm.

Trọng tâm chiến thuật

Với Olot, ưu tiên quan trọng có thể nằm ở khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế những khoảng trống khi Girona đưa bóng lên phía trước. Sau một thất bại gần nhất, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong các tình huống chuyển trạng thái, đặc biệt khi mất quyền kiểm soát bóng.

Girona nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng lợi thế đối đầu để chủ động hơn trong cách triển khai. Tuy nhiên, do đây là trận giao hữu, nhịp độ và nhân sự sử dụng có thể ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc chiến thuật. Khi chưa có thông tin về đội hình dự kiến, sơ đồ cụ thể hoặc các cầu thủ vắng mặt, không thể xác định chính xác cách hai đội sẽ bố trí trên sân.

Nhận định trước trận

Girona là đội được đánh giá cao hơn về kết quả đối đầu khi thắng hai và hòa một trong ba lần chạm trán gần nhất. Ngược lại, Olot cần tìm cách tạo ra màn trình diễn chắc chắn hơn sau thất bại ở trận gần nhất, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng các thời điểm chuyển đổi, mức độ kỷ luật trong phòng ngự và cách mỗi đội phân bổ lực lượng. Girona nắm lợi thế về xu hướng lịch sử, nhưng tính chất giao hữu khiến kết quả vẫn phụ thuộc lớn vào cách hai bên tiếp cận trận đấu.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Olot · 0 thắng 1 hòa Girona · 2 thắng Olot 0 - 5 Girona GIR Olot 1 - 1 Girona Hòa Olot 2 - 4 Girona GIR

Olot 5 trận gần nhất B T B H H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 3 Thủng lưới Girona 5 trận gần nhất H B H H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới