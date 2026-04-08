Olympiacos F.C. 0-0 NEC Nijmegen: Hai đội chia điểm
Olympiacos F.C. chạm trán NEC Nijmegen tại UEFA Champions League lúc 01:00 ngày 05/08/2026 trên sân Stadio Georgios Karaiskáki, với thông tin chuyên môn còn hạn chế.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Olympiacos F.C. tiếp đón NEC Nijmegen.
- 11'Thẻ vàng
Phút 11': David Carmo () nhận thẻ vàng.
- 13'Olympiacos F.C. ép sân
Cầm bóng: Olympiacos F.C. 65 - 35 NEC Nijmegen, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 25'Olympiacos F.C. ép sân
Cầm bóng: Olympiacos F.C. 61 - 39 NEC Nijmegen, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 37'Olympiacos F.C. ép sân
Cầm bóng: Olympiacos F.C. 60 - 40 NEC Nijmegen, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Gelson Martins vào sân thay Joel Roca.
- 50'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Olympiacos F.C. 55 - 45 NEC Nijmegen, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 2 - 4.
- 56'Thay người
Phút 56' (): Lorenzo Pirola vào sân thay David Carmo.
- 56'Thay người
Phút 56' (): Jota Silva vào sân thay Chiquinho.
- 57'Thay người
Phút 57' (): Pablo Maffeo vào sân thay Manolis Saliakas.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Olympiacos F.C. 54 - 46 NEC Nijmegen, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 4 - 4.
- 64'Thay người
Phút 64' (): Zinedin Smajlović vào sân thay Panagiotis Retsos.
- 67'Thẻ vàng
Phút 67': Dani García () nhận thẻ vàng.
- 70'Thay người
Phút 70' (): Emre Mor vào sân thay Sami Ouaissa.
- 70'Thay người
Phút 70' (): Brayann Pereira vào sân thay T. Storm.
- 74'Thay người
Phút 74' (): Isak Hansen-Aarøen vào sân thay Philippe Sandler.
- 74'Thay người
Phút 74' (): Dušan Tadić vào sân thay Bryan Linssen.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Olympiacos F.C. 54 - 46 NEC Nijmegen, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 5, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 4 - 5.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Olympiacos F.C. 53 - 47 NEC Nijmegen, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 6, phạm lỗi 10 - 16, cứu thua 4 - 5.
- 90'Thay người
Phút 90' (): Willum Thór Willumsson vào sân thay Jamiro Monteiro.
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Willum Thór Willumsson () nhận thẻ vàng.
- KTKết thúc: Olympiacos F.C. 0-0 NEC Nijmegen
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 02:51 05/08/2026
Olympiacos F.C. sẽ đối đầu NEC Nijmegen tại UEFA Champions League lúc 01:00 ngày 05/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadio Georgios Karaiskáki.
Thông tin hiện có mới xác nhận cặp đấu, thời gian và địa điểm tổ chức. Dữ liệu về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lịch sử đối đầu, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội chưa được cung cấp.
Bối cảnh trận đấu
Với những dữ liệu hiện có, chưa thể đánh giá chính xác tương quan giữa Olympiacos F.C. và NEC Nijmegen. Các yếu tố như kết quả những trận gần nhất, thành tích sân nhà hoặc sân khách và khoảng cách trên bảng xếp hạng sẽ cần được xem xét trước khi đưa ra nhận định toàn diện.
Điểm chờ đợi về chiến thuật
Cách tiếp cận của hai đội sẽ là một trong những điểm đáng chú ý tại Stadio Georgios Karaiskáki. Tuy nhiên, khi chưa có thông tin về sơ đồ thường sử dụng, nhân sự chủ chốt hoặc những cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, gây sức ép hoặc ưu tiên phòng ngự.
Nhìn chung, trận đấu giữa Olympiacos F.C. và NEC Nijmegen đã được xác định về thời gian, địa điểm và khuôn khổ UEFA Champions League, nhưng chưa đủ dữ liệu để đưa ra kết luận cụ thể về phong độ, lực lượng hay kết quả. Những thông tin bổ sung trước giờ bóng lăn sẽ quyết định cơ sở cho đánh giá chuyên môn chi tiết hơn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)