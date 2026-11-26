Olympiakos Piraeus 2-4 AC Milan: AC Milan giành chiến thắng Olympiakos Piraeus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 10 điểm. Trận tiếp AC Milan trên sân Karaiskakis Stadium diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026.

Olympiakos Piraeus 2 - 4 AC Milan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Olympiakos Piraeus tiếp đón AC Milan.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 48% - 52% AC Milan, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 4 - 1.

24' AC Milan ép sân Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 39% - 61% AC Milan, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 3.

31' BÀN THẮNG! Olympiakos Piraeus (1-0) Phút 31': Mike Maignan (AC Milan) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

36' AC Milan ép sân Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 38% - 62% AC Milan, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 3.

43' Thẻ vàng Phút 43': Koni De Winter (AC Milan) nhận thẻ vàng (Argument).

43' Thẻ vàng Phút 43': Jota Silva (Olympiakos Piraeus) nhận thẻ vàng (Argument).

45' Thay người Phút 45' (AC Milan): Yunus Musah vào sân thay Pervis Estupinan.

45' Thay người Phút 45' (AC Milan): Christian Pulisic vào sân thay Gonçalo Ramos.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Olympiakos Piraeus (2-0) Phút 49': Jota Silva (Olympiakos Piraeus) lập công (kiến tạo: Remo Freuler). Tỷ số: 2 - 0.

49' AC Milan ép sân Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 35% - 65% AC Milan, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 3.

53' Thay người Phút 53' (AC Milan): Fikayo Tomori vào sân thay Koni De Winter.

56' BÀN THẮNG! AC Milan (2-1) Phút 56': Omari Hutchinson (AC Milan) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

58' Thẻ vàng Phút 58': Remo Freuler (Olympiakos Piraeus) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Thẻ vàng Phút 61': Panagiotis Retsos (Olympiakos Piraeus) nhận thẻ vàng (Dissent).

61' Thẻ vàng Phút 61': Sankhoun Diawara (AC Milan) nhận thẻ vàng (Foul).

61' AC Milan ép sân Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 36% - 64% AC Milan, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 1 - 4.

63' BÀN THẮNG! AC Milan (2-2) Phút 63': Alphadjo Cissè (AC Milan) lập công (kiến tạo: Omari Hutchinson). Tỷ số: 2 - 2.

67' Thay người Phút 67' (AC Milan): Filippo Terracciano vào sân thay Sankhoun Diawara.

67' Thay người Phút 67' (Olympiakos Piraeus): Manolis Saliakas vào sân thay Marcus Pedersen.

67' Thay người Phút 67' (Olympiakos Piraeus): Roman Yaremchuk vào sân thay Armando González.

71' BÀN THẮNG! AC Milan (2-3) Phút 71': Christian Pulisic (AC Milan) lập công (kiến tạo: Omari Hutchinson). Tỷ số: 2 - 3.

72' Thay người Phút 72' (Olympiakos Piraeus): Kostas Fortounis vào sân thay Gelson Martins.

73' AC Milan ép sân Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 34% - 66% AC Milan, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 1 - 4.

82' Thay người Phút 82' (Olympiakos Piraeus): Paschalis Toufakis vào sân thay Panagiotis Retsos.

82' Thay người Phút 82' (Olympiakos Piraeus): Nayair Tiknizyan vào sân thay Bruno Onyemaechi.

85' Thay người Phút 85' (AC Milan): Christian Comotto vào sân thay Alphadjo Cissè.

85' AC Milan ép sân Cầm bóng: Olympiakos Piraeus 36% - 64% AC Milan, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 3 - 1; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 12 - 13, cứu thua 1 - 4.

90+5' BÀN THẮNG! AC Milan (2-4) Phút 90+5': Diego Moreira (AC Milan) lập công (kiến tạo: Christian Pulisic). Tỷ số: 2 - 4.

KT Kết thúc: Olympiakos Piraeus 2-4 AC Milan Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 02:41 27/11/2026

Đội hình chính thức Olympiakos Piraeus Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Imanol Alguacil AC Milan Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ruben Amorim 1 S. Ortega 4 Z. Smajlović 45 P. Retsos 5 L. Pirola 70 S. Onyemaechi 19 R. Freuler 27 M. Pedersen 20 Jota Silva 8 Gustavo Sá 10 Gelson Martins 34 A. González 16 M. Maignan 34 Mario Gila 5 K. De Winter 13 S. Bocoum 22 Diego Moreira 30 A. Jashari 12 A. Rabiot 2 P. Estupiñán 20 O. Hutchinson 70 A. Cissè 9 Gonçalo Ramos Dự bị Olympiakos Piraeus 21 T. Bakoulas 6 David Carmo 7 K. Fortounis 92 Georgakopoulos 2 M. Saliakas 71 N. Tiknizyan 89 P. Toufakis 11 R. Yaremchuk 91 D. Stournaras AC Milan 42 Terracciano 11 C. Pulišić 37 M. Pittarella 40 L. Ossola 80 Y. Musah 28 C. Comotto 23 F. Tomori 96 L. Torriani 35 V. Vladimirov Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

Olympiakos Piraeus Thống kê AC Milan 41% Kiểm soát bóng 59% 18 Dứt điểm 12 5 Trúng đích 6 6 Phạt góc 1 13 Phạm lỗi 15 3 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật O. Hutchinson AC Milan 1 bàn · 2 kiến tạo C. Pulišić AC Milan 1 bàn · 1 kiến tạo Jota Silva Olympiakos Piraeus 1 bàn Diego Moreira AC Milan 1 bàn A. Cissè AC Milan 1 bàn R. Freuler Olympiakos Piraeus 1 kiến tạo · điểm 6.8

Olympiakos Piraeus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, với vị trí thứ 6 và 10 điểm trên bảng xếp hạng. Khi tiếp AC Milan lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Karaiskakis Stadium, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế của một đội luôn hiện diện ở nhóm đầu.

Olympiakos Piraeus: ổn định và chưa biết thua

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, Olympiakos Piraeus thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để thua trận nào.

Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành đều tay. Trận gần nhất của họ là chiến thắng, nối tiếp hai trận hòa liên tiếp trước đó. Đội bóng Hy Lạp biết cách giữ nhịp và không để những cú vấp kéo dài.

AC Milan: phong độ thất thường, vị trí khó khăn

Ở chiều ngược lại, AC Milan đang ở vị trí thứ 28 với 3 điểm. Khoảng cách với đội chủ nhà là 7 điểm, cùng 22 bậc trên bảng xếp hạng.

Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận. Hai trận thắng gần nhất mang lại tín hiệu tích cực, nhưng chuỗi kết quả trước đó xen kẽ thắng và thua. Đây là dấu hiệu của một đội thiếu sự ổn định, dễ bị tổn thương khi gặp đối thủ biết kiểm soát nhịp độ.

Hai lần chạm trán gần nhất cân bằng

Hai đội từng gặp nhau 2 lần gần đây. Olympiakos Piraeus thắng 1 trận, AC Milan thắng 1 trận. Kết quả này cho thấy hai bên không có bên nào áp đảo, và trận đấu sắp tới hứa hẹn là cuộc đối đầu cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, yếu tố quan trọng nhất là duy trì sự chắc chắn đã giúp họ không thua trong 5 trận liên tiếp. Sân Karaiskakis Stadium là nơi họ có thể tận dụng sự hưng phấn từ chuỗi kết quả tích cực để chủ động tạo thế trận.

Với AC Milan, bài toán là biến đà thắng trong hai trận gần nhất thành sự ổn định thực sự. Đội khách cần sớm tìm ra tiếng nói chung trên hàng phòng ngự và tận dụng cơ hội khi chúng đến. Nếu để đối thủ dẫn trước, nhiệm vụ của họ sẽ khó khăn hơn nhiều.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí hiện tại, Olympiakos Piraeus có lợi thế rõ rệt: chuỗi 5 trận bất bại, đứng hạng 6 và chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cho thấy AC Milan hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu tận dụng tốt những khoảnh khắc then chốt. Đội chủ nhà nghiêng về phía được đánh giá cao hơn, nhưng trận đấu vẫn đòi hỏi sự tập trung trong suốt 90 phút.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Olympiakos Piraeus · 1 thắng 0 hòa AC Milan · 1 thắng Olympiakos Piraeus 3 - 1 AC Milan OP AC Milan 3 - 1 Olympiakos Piraeus AM

Olympiakos Piraeus 5 trận gần nhất T H H T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới AC Milan 5 trận gần nhất T T B T B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 5 Juventus 4 3 1 0 +7 10 T H T T 6 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 7 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 +7 9 B T T T 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … 27 Celta Vigo 4 1 0 3 -2 3 B T B B 28 AC Milan 4 1 0 3 -3 3 B B T B 29 Jagiellonia 4 1 0 3 -3 3 B B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Olympiakos Piraeus ✚ L. Bailey (Inactive) ✚ Chiquinho (Foot Injury) ✚ C. Fernandes Silva (Off the roster) ✚ A. El Kaabi (Broken Leg) ✚ S. Hezze (Knee Injury) ✚ M. Mouandilmadji (Off the roster) ✚ B. Popovic (Off the roster) ✚ G. Puerta (Injury) AC Milan ✚ D. Bartesaghi (Leg Injury) ✚ W. Bondo (Off the roster) ✚ F. Camarda (Ankle Injury) ✚ S. Chukwueze (Hip Injury) ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ R. Loftus-Cheek (Thigh Injury) ✚ L. Modric (Thigh Injury) ✚ S. Pavlovic (Illness)