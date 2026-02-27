Đời sống Ôm trẻ em ngồi ghế phụ ô tô có bị phạt không? Cục CSGT giải đáp quy định mới từ 1/7/2026 Từ ngày 1/7/2026, tất cả trẻ em dưới 10 tuổi ngồi trên xe ô tô phải có ghế phụ, đệm ngồi. Theo Cục CSGT, các trường hợp ôm trẻ ngồi cùng ghế phụ phía trước đều không đúng quy định và có thể bị xử phạt tới 1 triệu đồng

Quy định mới về trẻ em ngồi trên ô tô

Theo Cục CSGT, khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế.

Bên cạnh đó, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Như vậy, các trường hợp cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với tài xế hoặc ôm trẻ ngồi cùng ghế phụ phía trước ô tô đều không đúng quy định.

Việt Nam tiệm cận quy định quốc tế

Cục CSGT đánh giá nội dung này đã tiệm cận được với quy định của các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Hiện có 115 nước đã có luật cấm trẻ em ngồi ghế trước, trong đó có 70 nước cấm hoàn toàn và 45 nước cấm nhưng cho phép trẻ ngồi ghế trước nếu có thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô.

Gần 100 quốc gia đã thể chế hóa quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn trẻ em trên ô tô cá nhân.

Ghế an toàn giảm 60% nguy cơ thương vong

Thống kê của WHO và UNICEF cho thấy ghế an toàn cho trẻ em có thể giảm tới 60% nguy cơ thương tích và tử vong trong các vụ tai nạn giao thông.

Theo các tổ chức này, ở các quốc gia phát triển, 90% cha mẹ thường xuyên sử dụng ghế an toàn cho trẻ, nhưng ở châu Á nói chung và ở Trung Quốc nói riêng, tỷ lệ này chưa đến 5%.