Omonia Nicosia 1-0 Celta Vigo: Omonia Nicosia giành chiến thắng Omonia Nicosia bước vào cuộc tiếp đón Celta Vigo trên sân GSP Stadium với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục sau chuỗi phong độ đầy biến động thời gian qua.

Omonia Nicosia 1 - 0 Celta Vigo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Omonia Nicosia tiếp đón Celta Vigo.

12' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Omonia Nicosia 42% - 58% Celta Vigo, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2.

24' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Omonia Nicosia 41% - 59% Celta Vigo, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

36' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Omonia Nicosia 47% - 53% Celta Vigo, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Omonia Nicosia 44% - 56% Celta Vigo, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 3.

56' Thay người Phút 56' (Celta Vigo): H. Gonzalez vào sân thay F. Jutgla.

56' Thay người Phút 56' (Celta Vigo): W. Swedberg vào sân thay C. Driouech.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Omonia Nicosia 47% - 53% Celta Vigo, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 2 - 3.

63' Thay người Phút 63' (Omonia Nicosia): L. Brouwers vào sân thay M. Tankovic.

68' Thẻ vàng Phút 68': W. Swedberg (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Roughing).

72' Thay người Phút 72' (Celta Vigo): H. Alvarez vào sân thay P. Duran.

72' Thay người Phút 72' (Celta Vigo): A. Febas vào sân thay H. Burcio.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Omonia Nicosia 46% - 54% Celta Vigo, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 11, cứu thua 2 - 3.

75' Thay người Phút 75' (Omonia Nicosia): A. Kakoullis vào sân thay S. Coulibaly.

78' Thay người Phút 78' (Celta Vigo): B. Iglesias vào sân thay A. Nunez.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Omonia Nicosia 47% - 53% Celta Vigo, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 14, cứu thua 3 - 3.

88' BÀN THẮNG! Omonia Nicosia (1-0) Phút 88': J. Balkovec (Omonia Nicosia) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

90+5' Thay người Phút 90+5' (Omonia Nicosia): F. Tanase vào sân thay Costa Ewandro.

90+5' Thay người Phút 90+5' (Omonia Nicosia): M. Mayambela vào sân thay J. Montnor.

KT Kết thúc: Omonia Nicosia 1-0 Celta Vigo Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 01:38 17/09/2026

Đội hình chính thức Omonia Nicosia Sơ đồ · HLV Henning Berg Celta Vigo Sơ đồ · HLV Claudio Giraldez Cập nhật đội hình lúc 23:24 16/09/2026

Omonia Nicosia Thống kê Celta Vigo 47% Kiểm soát bóng 53% 11 Dứt điểm 18 5 Trúng đích 5 3 Phạt góc 9 4 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 2 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Jure Balkovec Omonia Nicosia 1 bàn Jean-Kévin Duverne Omonia Nicosia Điểm 7.9 Senou Coulibaly Omonia Nicosia Điểm 7.7 Ionuț Radu Celta Vigo Điểm 7.7 Fabiano Omonia Nicosia Điểm 7.5 Ľubomír Šatka Omonia Nicosia Điểm 7.2

Omonia Nicosia đang nỗ lực tối đa để bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài đáng chú ý trước đại diện đến từ Tây Ban Nha, Celta Vigo. Trận đấu diễn ra vào lúc 23h45 ngày 16/09/2026 trên sân vận động GSP Stadium, nơi đội chủ nhà kỳ vọng sẽ biến điểm tựa quen thuộc thành lợi thế then chốt nhằm hiện thực hóa tham vọng vươn lên.

Phong độ đan xen của Omonia Nicosia

Đội chủ nhà bước vào vòng đấu này với phong độ ghi nhận 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 4 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này phản ánh một giai đoạn thi đấu tương đối nỗ lực nhưng vẫn còn những điểm ngắt quãng, khi những thắng lợi ấn tượng đan xen với các lần sảy chân đáng tiếc.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Omonia Nicosia tạm thời đứng ở vị trí thứ 27 với 0 điểm. Dù thứ hạng này chưa phản ánh hết thực lực, đội bóng đang đặt quyết tâm rất lớn trong việc cải thiện vị thế và áp sát nhóm cạnh tranh tấm vé tham dự cúp châu lục. Sự tập trung và khả năng duy trì nhịp độ ổn định trong suốt 90 phút sẽ là yếu tố quyết định tới kết cục của họ.

Thử thách bản lĩnh dành cho Celta Vigo

Ở chiều ngược lại, Celta Vigo hành quân đến GSP Stadium với vị trí thứ 8 trên bảng tổng sắp và cũng sở hữu 0 điểm. Dù đứng ở nửa trên bảng xếp hạng nhờ các chỉ số phụ ban đầu, chuyến làm khách xa nhà luôn tiềm ẩn nhiều cạm bẫy đối với bất kỳ câu lạc bộ nào.

Đại diện La Liga mang theo phong cách thi đấu tổ chức chặt chẽ và khả năng kiểm soát nhịp độ tuyến giữa. Việc phải thi đấu dưới sức ép lớn từ các khán đài tại GSP Stadium đòi hỏi Celta Vigo phải duy trì cự ly đội hình hợp lý, đặc biệt là trong các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công để hạn chế tối đa sự hưng phấn từ phía đối thủ.

Điểm nhấn chiến thuật và cục diện trận đấu

Xét về phương diện chiến thuật, Omonia Nicosia nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm tận dụng lợi thế sân nhà để áp đặt thế trận từ sớm. Với mục tiêu thu hẹp khoảng cách tới nhóm đầu, đoàn quân chủ nhà khó có thể chọn cách tiếp cận thận trọng một cách thụ động.

Trong khi đó, Celta Vigo nhiều khả năng sẽ thi đấu kín kẽ, chờ đợi những sai số từ các đợt dâng cao của đối phương. Khả năng tận dụng các pha phản công nhanh cùng sự lạnh lùng ở khu vực một phần ba cuối sân sẽ là chìa khóa để đội khách tạo ra khác biệt. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và sự toan tính chiến thuật cao độ từ cả hai băng ghế huấn luyện.

Omonia Nicosia 5 trận gần nhất H T B H T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới Celta Vigo 5 trận gần nhất H H H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 T T T T T 2 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 T H 3 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 … 7 Celje 0 0 0 0 0 0 8 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 9 Celtic 0 0 0 0 0 0 … 24 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 25 OFI 0 0 0 0 0 0 T T 26 Olympiakos Piraeus 0 0 0 0 0 0 27 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 T B T H 28 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Omonia Nicosia ✚ B. Akintola (Inactive) ✚ C. Eiting (Knee Injury) ✚ F. Kitsos (Knee Injury) ✚ B. Akintola (Inactive) ✚ C. Eiting (Knee Injury) ✚ F. Kitsos (Knee Injury) Celta Vigo ✚ A. Antanon (Ankle Injury) ✚ I. Aspas (Muscle Injury) ✚ A. Antanon (Ankle Injury) ✚ I. Aspas (Muscle Injury)