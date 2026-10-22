Omonia Nicosia 1-4 Benfica: Benfica giành chiến thắng Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Omonia Nicosia tại GSP Stadium lúc 02:00 ngày 23/10/2026, với hai đội cùng có 6 điểm trên bảng xếp hạng.

Omonia Nicosia 1 - 4 Benfica Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Omonia Nicosia tiếp đón Benfica.

12' Benfica ép sân Cầm bóng: Omonia Nicosia 24% - 76% Benfica, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.

14' BÀN THẮNG! Benfica (0-1) Phút 14': Loïc Nego (Omonia Nicosia) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

24' Benfica ép sân Cầm bóng: Omonia Nicosia 33% - 67% Benfica, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 1.

36' Benfica ép sân Cầm bóng: Omonia Nicosia 35% - 65% Benfica, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 2.

42' BÀN THẮNG! Omonia Nicosia (1-1) Phút 42': Andronikos Kakoullis (Omonia Nicosia) lập công (kiến tạo: Jaden Sean Montnor). Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Benfica (1-2) Phút 49': Vangelis Pavlidis (Benfica) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

49' Benfica ép sân Cầm bóng: Omonia Nicosia 35% - 65% Benfica, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 3 - 3.

50' Thay người Phút 50' (Omonia Nicosia): Luuk Brouwers vào sân thay Ewandro.

61' Thay người Phút 61' (Omonia Nicosia): Mihlali Mayambela vào sân thay Florin Tănase.

61' Thay người Phút 61' (Omonia Nicosia): Loïs Diony vào sân thay Andronikos Kakoullis.

62' Thẻ vàng Phút 62': Tomás Araújo (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Benfica ép sân Cầm bóng: Omonia Nicosia 36% - 64% Benfica, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 4 - 3.

69' Thay người Phút 69' (Benfica): Heorhii Sudakov vào sân thay Claudio Echeverri.

69' Thay người Phút 69' (Benfica): João Palhinha vào sân thay Manuel Silva.

69' Thay người Phút 69' (Benfica): Gianluca Prestianni vào sân thay Rafa Silva.

75' Benfica ép sân Cầm bóng: Omonia Nicosia 36% - 64% Benfica, dứt điểm 6 - 18 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 6 - 3.

76' BÀN THẮNG! Benfica (1-3) Phút 76': Fredrik Aursnes (Benfica) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

77' Thay người Phút 77' (Benfica): Anísio Cabral vào sân thay Vangelis Pavlidis.

81' Thay người Phút 81' (Omonia Nicosia): A. Neophytou vào sân thay Jaden Sean Montnor.

81' Thay người Phút 81' (Omonia Nicosia): Andreas Christou vào sân thay panagiotis andreou.

83' Thẻ vàng Phút 83': João Palhinha (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

83' Thay người Phút 83' (Benfica): Dodi Lukebakio vào sân thay Andreas Schjelderup.

85' BÀN THẮNG! Benfica (1-4) Phút 85': Gianluca Prestianni (Benfica) lập công (kiến tạo: Dodi Lukebakio). Tỷ số: 1 - 4.

88' Thẻ vàng Phút 88': Souffian El Karouani (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Benfica ép sân Cầm bóng: Omonia Nicosia 36% - 64% Benfica, dứt điểm 7 - 21 (trúng đích 5 - 9), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 6 - 4.

90' Thẻ vàng Phút 90': Gianluca Prestianni (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Loïs Diony (Omonia Nicosia) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Omonia Nicosia 1-4 Benfica Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 03:57 23/10/2026

Đội hình chính thức Omonia Nicosia Sơ đồ 4-4-2 · HLV H. Berg Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva 40 Fabiano 77 L. Négo 93 J. Duverne 37 Ľ. Šatka 29 J. Balkovec 11 Ewandro 74 P. Andreou 14 M. Marić 7 J. Montnor 9 A. Kakoullis 17 F. Tănase 1 A. Trubin 6 A. Bah 44 Tomás Araújo 3 A. Circati 34 El Karouani 8 F. Aursnes 16 Manu 27 Rafa 30 C. Echeverri 21 Schjelderup 14 V. Pavlidis Dự bị Omonia Nicosia 22 M. Tankovic 27 S. Simič 85 A. Neophytou 78 Pantelis Michail 21 M. Mayambela 1 T. Kaminski 99 L. Diony 82 A. Christou 92 C. Panagiotis Benfica 88 Tiago Freitas 26 S. Dahl 72 A. Cabral 62 J. Neto 24 Samuel Soares 2 C. Lenglet 36 João Palhinha 11 D. Lukebakio 25 G. Prestianni Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Omonia Nicosia Thống kê Benfica 36% Kiểm soát bóng 64% 7 Dứt điểm 23 5 Trúng đích 10 4 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 1 7 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật F. Aursnes Benfica 1 bàn V. Pavlidis Benfica 1 bàn G. Prestianni Benfica 1 bàn A. Kakoullis Omonia Nicosia 1 bàn J. Montnor Omonia Nicosia 1 kiến tạo · điểm 7.34 D. Lukebakio Benfica 1 kiến tạo · điểm 7.21

Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu nếu giữ được mạch phong độ tốt khi sang làm khách của Omonia Nicosia. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân GSP Stadium. Hai đội đang cùng có 6 điểm, nhưng Benfica xếp hạng 3, cao hơn Omonia Nicosia ba bậc (hạng 6).

Benfica giữ nhịp tốt, mục tiêu bám đuổi ngôi đầu

Benfica bước vào trận với phong độ ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 và chỉ thua 1. Đáng chú ý, họ vừa có hai chiến thắng liên tiếp gần đây nhất, tạo tâm lý tích cực trước chuyến làm khách.

Với vị trí thứ 3 và 6 điểm, Benfica cần tiếp tục thu điểm để duy trì khoảng cách với nhóm đầu bảng. Một kết quả tốt ở GSP Stadium sẽ giúp đội giữ vững hành trình bám đuổi ngôi đầu.

Omonia Nicosia bất bại trong 5 trận gần nhất

Chủ nhà không hề kém cạnh về mặt phong độ. Omonia Nicosia thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, tức là chưa nếm thất bại. Trận hòa là kết quả mới nhất của họ, sau chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp trước đó.

Dù vậy, đội vẫn đứng thứ 6 với 6 điểm. Vì thế, Omonia Nicosia có động lực lớn để tận dụng lợi thế sân nhà, bắt kịp nhóm đầu và thu hẹp khoảng cách với Benfica.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội cùng có 6 điểm nên cuộc đua sát sao ngay từ đầu. Omonia Nicosia mang đến sự ổn định, bởi chuỗi trận không thua cho thấy một tập thể thi đấu chắc chắn. Benfica lại có nhịp độ thắng nhiều hơn thua, chỉ mắc một thất bại trong 5 trận gần nhất.

Vì vậy, khả năng duy trì sự tập trung và hạn chế sai sót sẽ quyết định cục diện. Benfica cần giữ nhịp thắng gần đây để không để chủ nhà kéo trận đấu vào thế giằng co. Omonia Nicosia, ngược lại, cần tận dụng sự tự tin từ chuỗi bất bại để gây áp lực ngay trên sân nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Benfica nhỉnh hơn về thứ hạng và có phong độ rất tốt, nhưng Omonia Nicosia cũng đang bất bại trong 5 trận gần nhất. Đây là cơ hội để Benfica tiếp tục bám đuổi ngôi đầu, song họ sẽ phải vượt qua một chủ nhà đang đầy tự tin trên sân GSP Stadium.

Omonia Nicosia 5 trận gần nhất H T T T T 6 Trận 4-1-1 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới Benfica 5 trận gần nhất T T B T T 8 Trận 6-1-1 T-H-B 25 Ghi (TB 3.1) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T 4 Beşiktaş 2 2 0 0 +4 6 T T 5 Bournemouth 2 2 0 0 +4 6 T T 6 Omonia Nicosia 2 2 0 0 +4 6 T T 7 Ferencvarosi TC 2 2 0 0 +3 6 T T 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Omonia Nicosia ✚ B. Akintola (Muscle Injury) ✚ S. Coulibaly (Inactive) ✚ C. Eiting (Knee Injury) ✚ F. Kitsos (Knee Injury) ✚ M. Odubajo (Inactive) ✚ B. Akintola (Muscle Injury) ✚ S. Coulibaly (Inactive) ✚ C. Eiting (Knee Injury) Benfica ✚ D. Banjaqui (Muscle Injury) ✚ L. Barreiro (Inactive) ✚ E. Barrenechea (Injury) ✚ J. Duran (Inactive) ✚ D. Ferreira (Inactive) ✚ J. Kaminski (Muscle Injury) ✚ D. Banjaqui (Muscle Injury) ✚ L. Barreiro (Inactive)