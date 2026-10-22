Omonia Nicosia 1-4 Benfica: Benfica giành chiến thắng
Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Omonia Nicosia tại GSP Stadium lúc 02:00 ngày 23/10/2026, với hai đội cùng có 6 điểm trên bảng xếp hạng.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Omonia Nicosia tiếp đón Benfica.
- 12'Benfica ép sân
Cầm bóng: Omonia Nicosia 24% - 76% Benfica, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 0.
- 14'BÀN THẮNG! Benfica (0-1)
Phút 14': Loïc Nego (Omonia Nicosia) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.
- 24'Benfica ép sân
Cầm bóng: Omonia Nicosia 33% - 67% Benfica, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 1.
- 36'Benfica ép sân
Cầm bóng: Omonia Nicosia 35% - 65% Benfica, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 3 - 2.
- 42'BÀN THẮNG! Omonia Nicosia (1-1)
Phút 42': Andronikos Kakoullis (Omonia Nicosia) lập công (kiến tạo: Jaden Sean Montnor). Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'BÀN THẮNG! Benfica (1-2)
Phút 49': Vangelis Pavlidis (Benfica) lập công. Tỷ số: 1 - 2.
- 49'Benfica ép sân
Cầm bóng: Omonia Nicosia 35% - 65% Benfica, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 3 - 3.
- 50'Thay người
Phút 50' (Omonia Nicosia): Luuk Brouwers vào sân thay Ewandro.
- 61'Thay người
Phút 61' (Omonia Nicosia): Mihlali Mayambela vào sân thay Florin Tănase.
- 61'Thay người
Phút 61' (Omonia Nicosia): Loïs Diony vào sân thay Andronikos Kakoullis.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Tomás Araújo (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Benfica ép sân
Cầm bóng: Omonia Nicosia 36% - 64% Benfica, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 4 - 3.
- 69'Thay người
Phút 69' (Benfica): Heorhii Sudakov vào sân thay Claudio Echeverri.
- 69'Thay người
Phút 69' (Benfica): João Palhinha vào sân thay Manuel Silva.
- 69'Thay người
Phút 69' (Benfica): Gianluca Prestianni vào sân thay Rafa Silva.
- 75'Benfica ép sân
Cầm bóng: Omonia Nicosia 36% - 64% Benfica, dứt điểm 6 - 18 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 3 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 6 - 3.
- 76'BÀN THẮNG! Benfica (1-3)
Phút 76': Fredrik Aursnes (Benfica) lập công. Tỷ số: 1 - 3.
- 77'Thay người
Phút 77' (Benfica): Anísio Cabral vào sân thay Vangelis Pavlidis.
- 81'Thay người
Phút 81' (Omonia Nicosia): A. Neophytou vào sân thay Jaden Sean Montnor.
- 81'Thay người
Phút 81' (Omonia Nicosia): Andreas Christou vào sân thay panagiotis andreou.
- 83'Thẻ vàng
Phút 83': João Palhinha (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).
- 83'Thay người
Phút 83' (Benfica): Dodi Lukebakio vào sân thay Andreas Schjelderup.
- 85'BÀN THẮNG! Benfica (1-4)
Phút 85': Gianluca Prestianni (Benfica) lập công (kiến tạo: Dodi Lukebakio). Tỷ số: 1 - 4.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': Souffian El Karouani (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).
- 88'Benfica ép sân
Cầm bóng: Omonia Nicosia 36% - 64% Benfica, dứt điểm 7 - 21 (trúng đích 5 - 9), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 6 - 4.
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': Gianluca Prestianni (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': Loïs Diony (Omonia Nicosia) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Omonia Nicosia 1-4 Benfica
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.
Cập nhật lúc 03:57 23/10/2026
Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu nếu giữ được mạch phong độ tốt khi sang làm khách của Omonia Nicosia. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân GSP Stadium. Hai đội đang cùng có 6 điểm, nhưng Benfica xếp hạng 3, cao hơn Omonia Nicosia ba bậc (hạng 6).
Benfica giữ nhịp tốt, mục tiêu bám đuổi ngôi đầu
Benfica bước vào trận với phong độ ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 và chỉ thua 1. Đáng chú ý, họ vừa có hai chiến thắng liên tiếp gần đây nhất, tạo tâm lý tích cực trước chuyến làm khách.
Với vị trí thứ 3 và 6 điểm, Benfica cần tiếp tục thu điểm để duy trì khoảng cách với nhóm đầu bảng. Một kết quả tốt ở GSP Stadium sẽ giúp đội giữ vững hành trình bám đuổi ngôi đầu.
Omonia Nicosia bất bại trong 5 trận gần nhất
Chủ nhà không hề kém cạnh về mặt phong độ. Omonia Nicosia thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, tức là chưa nếm thất bại. Trận hòa là kết quả mới nhất của họ, sau chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp trước đó.
Dù vậy, đội vẫn đứng thứ 6 với 6 điểm. Vì thế, Omonia Nicosia có động lực lớn để tận dụng lợi thế sân nhà, bắt kịp nhóm đầu và thu hẹp khoảng cách với Benfica.
Điểm then chốt về chiến thuật
Hai đội cùng có 6 điểm nên cuộc đua sát sao ngay từ đầu. Omonia Nicosia mang đến sự ổn định, bởi chuỗi trận không thua cho thấy một tập thể thi đấu chắc chắn. Benfica lại có nhịp độ thắng nhiều hơn thua, chỉ mắc một thất bại trong 5 trận gần nhất.
Vì vậy, khả năng duy trì sự tập trung và hạn chế sai sót sẽ quyết định cục diện. Benfica cần giữ nhịp thắng gần đây để không để chủ nhà kéo trận đấu vào thế giằng co. Omonia Nicosia, ngược lại, cần tận dụng sự tự tin từ chuỗi bất bại để gây áp lực ngay trên sân nhà.
Nhận định
Nhìn chung, Benfica nhỉnh hơn về thứ hạng và có phong độ rất tốt, nhưng Omonia Nicosia cũng đang bất bại trong 5 trận gần nhất. Đây là cơ hội để Benfica tiếp tục bám đuổi ngôi đầu, song họ sẽ phải vượt qua một chủ nhà đang đầy tự tin trên sân GSP Stadium.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)