One UI 8.5 cho phép biến điện thoại Samsung thành webcam chất lượng cao cho PC và Mac Bản cập nhật One UI 8.5 bổ sung tính năng biến điện thoại Galaxy thành webcam thông qua kết nối cáp vật lý, hỗ trợ độ phân giải Full HD cho Windows và HD cho macOS.

Bản cập nhật One UI 8.5 mang đến một cải tiến quan trọng khi tích hợp sâu tính năng sử dụng hệ thống camera trên điện thoại hoặc máy tính bảng Galaxy làm webcam chuyên nghiệp cho máy tính. Đây là một giải pháp thực dụng giúp tận dụng phần cứng camera cao cấp của Samsung để thay thế cho các webcam truyền thống thường có chất lượng hình ảnh thấp.

One UI 8.5 mang đến tính năng biến điện thoại Samsung thành webcam chất lượng cao

Khả năng tương thích đa nền tảng qua kết nối có dây

Khác với giải pháp qua ứng dụng Phone Link vốn chỉ hoạt động không dây và giới hạn trên hệ điều hành Windows, tính năng mới trong One UI 8.5 yêu cầu kết nối cáp vật lý. Ưu điểm của phương thức này là đảm bảo độ ổn định cao, giảm thiểu tối đa độ trễ hình ảnh và mở rộng khả năng tương thích hoàn hảo cho cả hai hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là Windows và macOS.

Đáng chú ý, tính năng này hoạt động theo cơ chế "cắm và chạy". Ngay khi kết nối thiết bị Galaxy với máy tính, một menu cài đặt webcam sẽ xuất hiện, cho phép người dùng tùy chỉnh các thông số kỹ thuật ngay lập tức mà không cần cài đặt thêm phần mềm phức tạp từ bên thứ ba.

Kiểm soát hệ thống ống kính đa dạng

Một trong những điểm mạnh nhất của tính năng này là khả năng kiểm soát toàn diện hệ thống ống kính. Người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa camera góc siêu rộng (0.6x), camera chính (1x, 2x) ở mặt lưng cho đến camera selfie ở mặt trước để phù hợp với từng bối cảnh sử dụng khác nhau.

Hệ thống còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo để tự động chuyển đổi giữa các ống kính dựa trên khoảng cách từ camera đến chủ thể, đảm bảo khả năng lấy nét luôn ở trạng thái tốt nhất. Bên cạnh đó, Samsung cung cấp chế độ chất lượng cao (HD mode) giúp tăng cường độ sắc nét cho hình ảnh đầu ra, mặc dù chế độ này sẽ tiêu tốn nhiều dung lượng pin hơn thông thường.

Sự khác biệt về hiệu suất giữa Windows và macOS

Mặc dù hỗ trợ đa nền tảng, hiệu suất hiển thị có sự khác biệt rõ rệt giữa hai hệ điều hành. Đối với người dùng Windows, hệ thống hỗ trợ xuất hình ảnh và video lên tới độ phân giải Full HD 1080p với tốc độ khung hình mượt mà đạt 30fps hoặc 60fps. Trong khi đó, trên nền tảng macOS, tính năng này hiện đang bị giới hạn ở độ phân giải HD 720p với tốc độ 30fps.

Một hạn chế cần lưu ý ở phiên bản hiện tại là hệ thống chưa cho phép sử dụng micro tích hợp của điện thoại để thu âm. Người dùng vẫn cần sử dụng micro của máy tính hoặc tai nghe bên ngoài trong các cuộc gọi video hoặc quay phim.

Thông số kỹ thuật của Samsung Galaxy S26

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Samsung Galaxy S26, thiết bị tiên phong sở hữu các tính năng mới trong hệ sinh thái One UI: