One UI 8.5 nâng cấp Photo Assist: Chỉnh sửa ảnh AI chuyên nghiệp và bảo mật hơn Samsung One UI 8.5 mang đến cải tiến đột phá cho Photo Assist, cho phép xóa vật thể thông minh bằng AI và lưu lịch sử chỉnh sửa để bảo vệ dữ liệu gốc an toàn.

Samsung One UI 8.5 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tối ưu hóa trải nghiệm nhiếp ảnh di động thông qua hệ thống Galaxy AI. Bản cập nhật này tập trung nâng cấp bộ công cụ Photo Assist, biến nó thành một trợ lý chỉnh ảnh chuyên sâu với khả năng can thiệp thông minh vào cấu trúc hình ảnh mà vẫn giữ được độ tự nhiên nhờ thuật toán trí tuệ nhân tạo.

Khám phá các tính năng đột phá trên Photo Assist

Về bản chất, Photo Assist là một hệ thống đa năng tích hợp nhiều giải pháp xử lý hình ảnh hiện đại. Công cụ này cho phép người dùng thực hiện các thao tác phức tạp như xóa bỏ vật thể, dịch chuyển vị trí hoặc thay đổi tỷ lệ của con người và đồ vật trong khung hình. Ngay sau khi thực hiện thay đổi, AI sẽ tự động tính toán, tái tạo và lấp đầy bối cảnh nền một cách chính xác.

Bên cạnh đó, các tùy chọn Create (Tạo) và Style (Phong cách) cũng được bổ sung nhằm mở rộng khả năng sáng tạo. Người dùng có thể dễ dàng tiếp cận các tính năng này thông qua ứng dụng Bộ sưu tập (Gallery) mặc định bằng cách chọn biểu tượng xóa AI. Hệ thống sẽ hiển thị bốn tùy chọn chính bao gồm: AI Eraser, Move, Style và Create, tất cả đều vận hành mượt mà trên nền tảng phần cứng mới.

Ưu tiên xử lý trên thiết bị và bảo mật dữ liệu

Đáng chú ý, Samsung đã chú trọng hơn vào quyền riêng tư khi cho phép người dùng tùy chọn xử lý dữ liệu ngay trên thiết bị. Trong menu Cài đặt của Photo Assist, bạn có thể kích hoạt tính năng xử lý offline cho các tác vụ xóa và di chuyển vật thể bằng AI. Điều này không chỉ tăng tốc độ phản hồi mà còn gạt bỏ nỗi lo về việc rò rỉ dữ liệu cá nhân khi không cần tải ảnh lên đám mây.

Tính năng lịch sử chỉnh sửa: Giải pháp bảo vệ ảnh gốc

Điểm cải tiến thiết thực nhất trên One UI 8.5 chính là việc bổ sung tính năng Edit History (lịch sử chỉnh sửa). Mọi thao tác can thiệp vào bức ảnh từ việc áp dụng bộ lọc đến xóa vật thể AI đều được hệ thống ghi lại chi tiết.

Tính năng này cho phép người dùng xem lại toàn bộ quá trình, dễ dàng khôi phục hoặc hoàn tác (undo) bất kỳ bước chỉnh sửa nào. Đây là một bước tiến thấu hiểu tâm lý người dùng, giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro làm hỏng ảnh gốc trong quá trình hậu kỳ.

Thông số kỹ thuật hỗ trợ trải nghiệm Galaxy AI

Các tính năng AI cao cấp trên One UI 8.5 đòi hỏi cấu hình phần cứng mạnh mẽ để đảm bảo hiệu suất xử lý. Dưới đây là thông số kỹ thuật tiêu chuẩn trên dòng sản phẩm Galaxy S26 được tối ưu cho các tác vụ này:

Đặc điểm nổi bật Thông số chi tiết Chip xử lý Exynos 2600 (tiến trình 2nm) Bộ nhớ RAM 12GB Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.3 inch, 2600 nits Hệ thống Camera 50MP (Chính) hỗ trợ quay Log 10 bit HDR Pin và Sạc 4300 mAh, sạc nhanh 25W

Nhìn chung, việc liên tục nâng cấp các tính năng AI như Photo Assist cho thấy chiến lược của Samsung trong việc đơn giản hóa việc chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp. Những cải tiến về khả năng xử lý tại chỗ và lịch sử chỉnh sửa giúp củng cố vị thế dẫn đầu của hãng trong trải nghiệm AI trên điện thoại thông minh hiện nay.