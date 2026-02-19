One UI 9 trên Android 17 lộ diện với thay đổi về giao diện và tối ưu hiển thị Hình ảnh rò rỉ về One UI 9 cho thấy Samsung đang tập trung tinh chỉnh thanh công cụ Quick Share theo hướng bo cong mềm mại và tối ưu không gian màn hình hơn.

Mặc dù phiên bản One UI 8.5 vẫn chưa chính thức ra mắt, những hình ảnh rò rỉ đầu tiên về One UI 9 dựa trên hệ điều hành Android 17 đã bắt đầu xuất hiện. Bản dựng nội bộ này cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc tái thiết kế giao diện theo hướng hiện đại, tinh tế và tối ưu hóa không gian hiển thị cho người dùng thiết bị Galaxy trong tương lai.

Những hình ảnh đầu tiên về One UI 9 (dựa trên Android 17) đã bất ngờ lộ diện

Cải tiến thiết kế trên thanh công cụ Quick Share

Theo thông tin từ leaker Tarun Vats, điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên One UI 9 hiện tại nằm ở tính năng Quick Share. So với phiên bản One UI 8.5 dựa trên Android 16 QPR2 đang được thử nghiệm, thanh công cụ phía dưới của One UI 9 có thiết kế gọn gàng và mang hiệu ứng "lơ lửng" đặc trưng.

Các tab chức năng được bo cong mạnh mẽ hơn, không chỉ tạo cảm giác mềm mại về mặt thị giác mà còn giúp tiết kiệm không gian màn hình đáng kể. Đây được xem là bước đi của Samsung nhằm làm mới ngôn ngữ thiết kế, giảm bớt sự thô cứng so với các thế hệ giao diện trước đây.

Giao diện Quick Share rò rỉ của One UI 8.5 (bên trái) và One Ui 9 (bên phải)

Lộ trình cập nhật và khả năng thay đổi thiết kế

Hiện tại, One UI 9 vẫn đang trong giai đoạn phát triển nội bộ ban đầu. Các chuyên gia công nghệ lưu ý rằng thiết kế này hoàn toàn có thể thay đổi dựa trên phản hồi của người dùng trong các đợt thử nghiệm thực tế. Thông thường, Samsung sẽ thử nghiệm nhiều phương án giao diện trước khi chốt phiên bản ổn định cuối cùng.

Đáng chú ý, ngay cả phiên bản One UI 8.5 ổn định cũng chưa được phát hành chính thức. Dự kiến, One UI 8.5 sẽ ra mắt cùng với dòng Galaxy S26 series, trong khi One UI 9 sẽ là trọng tâm của giai đoạn tiếp theo gắn liền với lộ trình ra mắt Android 17 của Google.

Định hướng trải nghiệm người dùng trên thiết bị mới

Việc liên tục tinh chỉnh các chi tiết nhỏ như thanh công cụ và độ bo góc cho thấy Samsung đang chú trọng hơn vào trải nghiệm thị giác, hướng tới sự sang trọng và mượt mà. Tuy nhiên, tốc độ cập nhật giao diện nhanh chóng từ phiên bản 8.0 lên 8.5 và 9.0 cũng đặt ra thách thức cho người dùng trong việc thích nghi với các thói quen tương tác mới.

Trong khi chờ đợi các bản cập nhật phần mềm mới nhất, người dùng hiện tại vẫn có thể trải nghiệm những công nghệ đỉnh cao trên dòng flagship đương nhiệm với các thông số ấn tượng.