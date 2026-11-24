One UI 9.5 beta có khóa ứng dụng bằng sinh trắc học, One UI 9 mở rộng sang Galaxy S23 và dòng A Samsung mở beta One UI 9.5 cho Galaxy S26 với Khóa ứng dụng, đồng thời đẩy mạnh cập nhật One UI 9 (Android 17) cho máy đời cũ từ Galaxy S23 đến dòng A.

Samsung vừa có hai động thái đáng chú ý với người dùng Galaxy. Ngày 18/11/2026, hãng khởi động chương trình beta One UI 9.5 với tính năng Khóa ứng dụng (App Lock) bằng sinh trắc học. Song song đó, bản cập nhật One UI 9 trên nền Android 17 đang được triển khai cho nhiều dòng máy đời cũ, từ flagship năm 2023 đến phân khúc tầm trung.

One UI 9.5 beta: ai được thử nghiệm và khi nào có bản chính thức?

Trong đợt thử nghiệm đầu tiên qua ứng dụng Samsung Members, One UI 9.5 chỉ dành cho ba máy Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Chương trình áp dụng tại sáu thị trường: Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ba Lan, Anh và Mỹ.

Theo giới truyền thông công nghệ quốc tế, phiên bản chính thức nhiều khả năng ra mắt cùng dòng Galaxy S27 vào quý 1/2027. Chương trình beta sẽ sớm mở rộng sang thiết bị khác, nhưng Samsung chưa công bố danh sách cụ thể.

Khóa ứng dụng: cách Samsung bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

Tâm điểm của One UI 9.5 là Khóa ứng dụng. Người dùng có thể thiết lập bảo mật độc lập cho từng ứng dụng nhạy cảm như ngân hàng, tin nhắn hay thư viện ảnh. Việc mở khóa dùng vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc mật khẩu màn hình.

Để giữ riêng tư khi người khác cầm máy, hệ thống tự động ẩn toàn bộ nội dung thông báo và tiện ích (widget) của những ứng dụng đã khóa.

Camera, sức khỏe và hỗ trợ tiếp cận được tinh chỉnh

Bên cạnh bảo mật, giao diện camera mặc định trực quan hơn khi thanh zoom và các nút điều khiển nằm chung một màn hình. Nhờ vậy, người dùng không phải mở nhiều lớp menu. Với người dùng chuyên sâu, hai chế độ Pro và Pro Video cho phép tùy biến và lưu sẵn các thiết lập cho từng bối cảnh chụp.

Trên Samsung Health, hãng bổ sung công cụ Mindful Note để ghi nhật ký cảm xúc tự do hoặc theo gợi ý. Mục Thuốc giúp theo dõi lịch uống thuốc kê đơn, vitamin và thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, Samsung lưu ý tính năng quản lý thuốc chỉ khả dụng tại một số thị trường và không đóng vai trò đưa ra lời khuyên y tế.

Các tính năng tiếp cận cũng được cải thiện, gồm phím tắt nổi để mở nhanh điều khiển. Người dùng còn chỉnh trực tiếp âm lượng và nguồn âm thanh (báo thức, nhạc chuông, thông báo) phát qua máy trợ thính ngay trên bảng thông báo.

Lộ trình One UI 9 (Android 17) trên các dòng Galaxy

One UI 9 phát hành lần đầu ngày 16/09/2026 trên Galaxy S26 series và được cài sẵn trên Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8, Z Flip8. Theo tổng hợp từ các trang công nghệ quốc tế, nhiều dòng máy cũ hơn đã và đang nhận bản cập nhật này.

Dòng máy Tình trạng cập nhật One UI 9 Galaxy S25, Z Fold7, Z Flip7 Bắt đầu từ cuối tháng 9/2026 tại Hàn Quốc Galaxy S24 series 06/10 tại Hàn Quốc, 12/10 trên quy mô toàn cầu Galaxy S23, S23+, S23 Ultra Từ 14/10/2026 tại Hàn Quốc, sau đó mở rộng sang châu Âu Galaxy S23 FE Cập nhật muộn hơn trong năm nay Galaxy Z Fold5, Z Flip5 Bắt đầu nhận trong tháng 10/2026 Galaxy Z Fold6, Z Flip6 Dự kiến sớm có trong thời gian tới Galaxy A27, A37, A36, A56 Từ giữa tháng 10/2026 tại một số thị trường Galaxy A57, A55, A35, A34, A26, A25, A24, A17, A15, A07 Dự kiến từ nay đến hết tháng 11/2026 Galaxy A54, A16 Dự kiến đầu năm 2027

Galaxy S23 series được xem là dòng hưởng lợi lớn nhất. Máy xuất xưởng với Android 13, nên One UI 9 dựa trên Android 17 là lần nâng cấp hệ điều hành lớn thứ tư. Theo SamMobile, đây cũng là bản nâng cấp hệ điều hành lớn cuối cùng của dòng này. Thiết bị vẫn nhận các bản vá bảo mật định kỳ theo cam kết hỗ trợ của Samsung.

Người dùng Việt Nam nên làm gì?

Samsung hiện chưa công bố thời gian phát hành One UI 9 cho từng dòng máy tại Việt Nam. Theo thông lệ các đợt trước, người dùng trong nước thường nhận bản cập nhật muộn hơn Hàn Quốc, Mỹ hay châu Âu. Vì vậy, việc máy chưa hiện thông báo không đồng nghĩa với lỗi phần mềm hay bị loại khỏi danh sách hỗ trợ.

Người dùng có thể chủ động kiểm tra theo các bước sau:

Mở Cài đặt. Chọn Cập nhật phần mềm. Nhấn Tải về và cài đặt.

Dung lượng bản cập nhật khá lớn, chẳng hạn gần 3,9 GB trên Galaxy S25 Ultra. Do đó, bạn nên sao lưu dữ liệu quan trọng, sạc đủ pin và dùng kết nối Wi-Fi ổn định trước khi cài.

Việt Nam chưa nằm trong danh sách thử nghiệm sớm One UI 9.5 beta đợt đầu. Do các bản thử nghiệm thường tiềm ẩn lỗi và chưa hoàn thiện, người dùng phổ thông nên chờ bản chính thức. Đặc biệt, không tải các tệp cài đặt "One UI 9.5" lan truyền trên mạng xã hội, mà chỉ nâng cấp bằng công cụ Cập nhật phần mềm mặc định của máy.

Thời gian tới, người dùng Galaxy tại Việt Nam có thể chú ý hai cột mốc: đợt mở rộng One UI 9 cho dòng Galaxy A trong tháng 11 và lần ra mắt chính thức One UI 9.5 vào đầu năm 2027.