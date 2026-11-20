One UI 9.5 beta lộ thông số Galaxy Studio và Galaxy Buds Active: pin 870mAh, chuẩn IP68 Dữ liệu trong One UI 9.5 beta cho thấy Galaxy Studio là tai nghe over-ear có ANC, âm thanh 360 độ, còn Galaxy Buds Active hướng đến người tập thể thao.

Bản cập nhật One UI 9.5 beta vừa để lộ thông số kỹ thuật của hai mẫu tai nghe Samsung chưa ra mắt là Galaxy Studio và Galaxy Buds Active. Galaxy Studio là tai nghe trùm đầu cao cấp, có pin 870mAh, chống ồn chủ động (ANC) và âm thanh không gian 360 độ. Galaxy Buds Active là tai nghe không dây dành cho thể thao, có móc tai và chuẩn kháng nước bụi IP68. Thông tin này được trang SammyFans trích xuất từ mã nguồn phần mềm, nên các thông số vẫn cần chờ Samsung xác nhận chính thức.

Galaxy Studio: tai nghe trùm đầu nhắm vào Sony và Bose

Theo thông tin rò rỉ, Galaxy Studio được định vị là dòng tai nghe trùm đầu (over-ear) cao cấp. Sản phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn như Sony và Bose. Tai nghe được tích hợp công nghệ chống ồn chủ động, chế độ âm thanh xung quanh và hệ thống âm thanh không gian 360 độ có hỗ trợ theo dõi chuyển động đầu.

Hình ảnh rò rỉ thiết kế tai nghe Samsung Galaxy Studio

Viên pin 870mAh và lựa chọn kết nối có dây

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Galaxy Studio là viên pin dung lượng 870mAh, với mức danh định 850mAh. Thời lượng sử dụng thực tế chưa được công bố. Tuy nhiên, dung lượng này cho thấy thiết bị có thể đáp ứng nhu cầu nghe nhạc trong thời gian dài.

Bên cạnh kết nối không dây, tai nghe vẫn hỗ trợ kết nối có dây qua cổng USB-C và giắc cắm 3.5mm truyền thống. Cách kết nối này hữu ích khi người dùng cần độ trễ thấp để chơi game hoặc xem phim.

Điều khiển kết hợp phím vật lý và cảm ứng

Về thao tác, nhà sản xuất trang bị cả phím vật lý và cảm ứng. Người dùng có thể chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi hoặc kích hoạt trợ lý ảo. Tính năng nhận diện đeo cũng có mặt, giúp thiết bị tự động tạm dừng nhạc khi tháo tai nghe và phát tiếp khi đeo lại.

Ngoài ra, Galaxy Studio còn hỗ trợ các tính năng sau:

Kết nối đa điểm

Chế độ chơi game chuyên dụng

Bộ chỉnh âm Equalizer

Công nghệ chia sẻ âm thanh Auracast

Galaxy Buds Active: móc tai và chuẩn IP68 cho người vận động

Khác với dòng trùm đầu, Galaxy Buds Active là tai nghe không dây được thiết kế cho người đam mê thể thao. Dữ liệu từ One UI 9.5 cho thấy sản phẩm có phần móc tai chuyên dụng. Thiết kế này giúp cố định chắc hơn trên vành tai khi tập luyện cường độ cao.

Thiết kế thể thao của tai nghe không dây Galaxy Buds Active

Để tăng độ bền, thiết bị đạt chuẩn kháng nước bụi IP68. Nhờ đó, tai nghe có thể hoạt động an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc khi người dùng ra nhiều mồ hôi.

Về âm thanh, sản phẩm vẫn giữ các tính năng cao cấp như chống ồn chủ động và âm thanh 360 độ. Đặc biệt, tai nghe hỗ trợ chuẩn âm thanh UHQ lên đến 96kHz trên các thiết bị tương thích.

Đánh đổi nhỏ: có thể không tự dừng nhạc khi tháo tai nghe

Tuy nhiên, bản rò rỉ cũng chỉ ra một điểm trừ nhỏ. Galaxy Buds Active có thể không hỗ trợ tự động dừng nhạc khi người dùng tháo tai nghe. Trong khi đó, Galaxy Studio lại có tính năng này.

Dù vậy, những nâng cấp tập trung vào thiết kế công thái học và khả năng kháng nước giúp mẫu tai nghe này vẫn đáng cân nhắc cho các hoạt động thể chất ngoài trời.

So sánh nhanh hai mẫu tai nghe

Tiêu chí Galaxy Studio Galaxy Buds Active Kiểu dáng Tai nghe trùm đầu Tai nghe không dây có móc tai Chống ồn chủ động (ANC) Có Có Âm thanh 360 độ Có, hỗ trợ theo dõi chuyển động đầu Có Pin 870mAh (danh định 850mAh) Chưa có thông tin Kháng nước bụi Chưa có thông tin IP68 Kết nối có dây USB-C và giắc cắm 3.5mm Chưa có thông tin Tự dừng nhạc khi tháo tai nghe Có Có thể không hỗ trợ

Samsung đang mở rộng hệ sinh thái âm thanh

Nhìn chung, việc cả hai thiết bị xuất hiện trong mã nguồn phần mềm cho thấy Samsung đang đa dạng hóa hệ sinh thái âm thanh. Galaxy Studio nhắm đến phân khúc tai nghe trùm đầu cao cấp, còn Galaxy Buds Active phục vụ người dùng vận động. Giá bán và thời điểm ra mắt chưa được công bố.