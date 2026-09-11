One UI 9.5 chỉ tinh chỉnh nhẹ ứng dụng, Samsung được cho là dồn nâng cấp lớn cho One UI 10 Rò rỉ cho thấy One UI 9.5 chỉ chỉnh sửa nhẹ Samsung Clock, Calendar, Health, còn thay đổi lớn có thể dành cho One UI 10, theo nhận định của Ice Universe.

Samsung được cho là đang để dành những nâng cấp giao diện lớn cho One UI 10, trong khi One UI 9.5 chủ yếu tinh chỉnh nhẹ các ứng dụng hệ thống. Các rò rỉ gần đây cho thấy hãng đang thử nghiệm One UI 9.5 với nhiều điều chỉnh trên hệ sinh thái ứng dụng mặc định. Tuy vậy, các nguồn tin uy tín cho biết những cải tiến quan trọng nhất có thể được giữ lại cho phiên bản cột mốc One UI 10.

One UI 9.5 thay đổi gì trên các ứng dụng mặc định?

Theo hình ảnh rò rỉ từ các bản dựng thử nghiệm, One UI 9.5 mang tính bổ trợ nhiều hơn là cải tổ toàn bộ hệ thống. Samsung Clock, Samsung Calendar và Samsung Health đều ghi nhận những điều chỉnh nhỏ về thao tác và thẩm mỹ.

Samsung đang dành những nâng cấp lớn cho One UI 10

Cụ thể, các thay đổi được ghi nhận như sau:

Ứng dụng Thay đổi được ghi nhận trên One UI 9.5 Samsung Clock Thẻ báo thức thiết kế lại theo dạng nằm ngang, chia thành các khối hiển thị thời gian riêng biệt; trang giờ thế giới và bộ chuyển đổi múi giờ có biểu tượng menu ba chấm cùng nền bản đồ mờ; phím điều khiển trên trang quả địa cầu chuyển xuống góc dưới bên phải Samsung Health Bổ sung tính năng Mindful note trong mục Mindfulness để ghi chép nhanh cảm xúc theo chủ đề gợi ý; trang tổng quan dùng thẻ thông tin bán trong suốt thay cho mảng màu tương phản cao Samsung Calendar Thanh thêm sự kiện và nút tìm kiếm chuyển xuống góc dưới màn hình

Đáng chú ý, nhiều thay đổi hướng đến thao tác một tay, như việc dời phím điều khiển và nút tìm kiếm xuống phần dưới màn hình. Đây là những cải tiến về tiện dụng, chưa phải thay đổi mang tính đột phá về giao diện.

Vì sao Samsung có thể dồn lực cho One UI 10?

Theo chuyên gia rò rỉ Ice Universe, việc One UI 9.5 ít thay đổi đột phá là dấu hiệu Samsung đang tập trung nguồn lực cho One UI 10. Bước đi này được xem là chiến lược nhằm tạo cú hích lớn về phần mềm và nhận diện thương hiệu cho các thế hệ Galaxy tiếp theo.

One UI 10 sẽ là bản nâng cấp toàn diện

Trong các chu kỳ trước, phiên bản x.0 thường đi kèm nâng cấp hệ điều hành Android mới, còn phiên bản x.5 tập trung hoàn thiện trải nghiệm. One UI 9.0 đã cải tiến thanh cài đặt nhanh (Quick Panel) và mở rộng tính năng Galaxy AI. Nếu những thay đổi lớn được để dành cho One UI 10, Samsung sẽ thiết lập được nhịp độ phát triển phần mềm đồng nhất và rõ ràng hơn.

Lịch thử nghiệm: beta có thể đến sớm hơn năm ngoái

Bản dựng One UI 9.5 thử nghiệm nội bộ đầu tiên xuất hiện vào ngày 4 tháng 11, sớm hơn khoảng ba tuần so với mốc của One UI 8.5 vào năm ngoái. Dựa trên tiến độ này, chương trình One UI Beta Program dành cho người dùng có thể khởi chạy trong nửa sau tháng 11 thay vì kéo dài sang tháng 12.

One UI 10 sẽ không sớm xuất hiện

Song song đó, Samsung đã bắt đầu phát hành bản cập nhật One UI 9.0 chính thức dựa trên Android 17 cho Galaxy Tab S10 Lite và Galaxy Tab S10 FE tại thị trường Hàn Quốc. Bản cập nhật này bổ sung khả năng tùy biến Quick Panel, đèn chỉ báo quyền truy cập vị trí và mục thông tin bảo hành trong phần Cài đặt.

Nhìn chung: thông tin vẫn là rò rỉ

Có thể thấy One UI 9.5 được định hướng như bản hoàn thiện trải nghiệm, còn One UI 10 mới là cột mốc được kỳ vọng với các thay đổi lớn. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin trên đến từ rò rỉ và nhận định của các nguồn tin, Samsung chưa công bố chính thức. Người dùng nên chờ thông báo từ hãng để biết chính xác tính năng và thời điểm triển khai.