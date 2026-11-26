One UI 9.5 được xác nhận sẽ sửa lỗi tụt pin và hao hụt sức khỏe pin xuất hiện từ One UI 9.0 Quản trị viên Samsung Members tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết One UI 9.5 sẽ kiểm soát tình trạng hao hụt pin, bản beta thử nghiệm trên Galaxy S26, ra mắt cùng S27.

Samsung được cho là đã xác nhận bản cập nhật One UI 9.5 sẽ giải quyết lỗi tụt pin và hao hụt chỉ số sức khỏe pin xuất hiện từ One UI 9.0. Thông tin này đến từ một quản trị viên diễn đàn Samsung Members tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau nhiều phản ánh của người dùng Galaxy. Bản phát hành chính thức dự kiến đi kèm thế hệ Galaxy S27 vào năm sau.

Lỗi tụt pin trên One UI 9.0 đã ảnh hưởng đến thiết bị nào?

One UI 9.0 dựa trên nền tảng Android 17 và được thiết kế để mang đến nhiều tính năng mới. Tuy nhiên, nhiều người dùng báo cáo máy hao pin nghiêm trọng sau khi cập nhật, đặc biệt trên các dòng cao cấp như Galaxy S24 Ultra và Galaxy S25 Ultra.

One UI 9.5 đang được thử nghiệm trên dòng Galaxy S26

Samsung đã phát hành một số bản vá nhỏ sau đó, nhưng tình trạng này vẫn chưa được cải thiện. Một số báo cáo còn chỉ ra rằng chỉ số tình trạng pin giảm nhanh bất thường. Điều này dấy lên lo ngại về hai khả năng: phần mềm tính toán sai chỉ số, hoặc lỗi thực sự gây giảm tuổi thọ linh kiện.

Samsung Members xác nhận hướng xử lý trong One UI 9.5

Mới đây, một quản trị viên của diễn đàn Samsung Members tại Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng xác nhận vấn đề. Theo người này, tình trạng hao hụt năng lượng sẽ được kiểm soát chặt chẽ thông qua bản cập nhật One UI 9.5 sắp tới.

Thông báo sửa lỗi pin trên giao diện One UI 9.5

Dù chưa có thông cáo báo chí rộng rãi, phản hồi từ bộ phận hỗ trợ cho thấy hãng đã nắm bắt được sự cố. Động thái này mang lại hy vọng khôi phục thời lượng sử dụng ổn định vốn có của các dòng điện thoại Galaxy.

Khi nào người dùng Galaxy nhận được One UI 9.5?

Hiện phiên bản phần mềm mới đang được thử nghiệm beta trên dòng Galaxy S26. Bản phát hành chính thức dự kiến ra mắt cùng thế hệ Galaxy S27 vào năm sau.

Với người dùng Galaxy S25 Ultra hoặc các thiết bị cũ hơn, chương trình thử nghiệm beta có thể bắt đầu vào những tháng đầu năm 2027. Do đó, họ sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để nhận bản vá lỗi chính thức.

One UI 9.5 có thể được phát hành cùng dòng Galaxy S27 vào đầu năm sau

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Những điều cần lưu ý về độ tin cậy của thông tin

Thông tin hiện chỉ xuất phát từ phản hồi của quản trị viên diễn đàn, chưa phải thông báo chính thức từ Samsung. Vì vậy, chi tiết về cách khắc phục và lộ trình cập nhật One UI 9.5 vẫn cần chờ hãng xác nhận.

Nhìn chung, việc Samsung ghi nhận sự cố là tín hiệu đáng chú ý với cộng đồng người dùng. Dù thời gian chờ có thể kéo dài thêm vài tháng, One UI 9.5 được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm bài toán năng lượng trên các thiết bị Galaxy.

Nguồn: Gizmochina