One UI 9.5 hé lộ tính năng hiện IMEI trên màn hình khóa để tìm lại điện thoại Galaxy thất lạc Bản thử nghiệm One UI 9.5 hé lộ công cụ ghim IMEI vào menu gọi khẩn cấp, giúp cơ quan chức năng xác minh chủ sở hữu điện thoại thất lạc mà không cần mở khóa.

Samsung đang phát triển trên One UI 9.5 một công cụ cho phép hiển thị mã IMEI ngay trên màn hình khóa. Nhờ đó, cơ quan chức năng có thể xác định chủ sở hữu và hoàn trả điện thoại Galaxy bị thất lạc mà không cần mật khẩu. Thông tin này được phát hiện trong mã nguồn của bản thử nghiệm và do Android Authority đăng tải.

Nâng cấp tập trung vào việc hiển thị mã số phần cứng của thiết bị, tạo điều kiện xác minh quyền sở hữu khi xảy ra rủi ro. Tuy nhiên, tính năng vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm nội bộ và chưa có cam kết nào về thời điểm phát hành.

"Định danh thiết bị trên màn hình khóa" hoạt động ra sao?

Trong các đoạn mã rò rỉ từ One UI 9.5, các chuyên gia tìm thấy tính năng có tên "Định danh thiết bị trên màn hình khóa". Khi được kích hoạt, hệ thống cho phép người dùng ghim trực tiếp mã IMEI vào menu cuộc gọi khẩn cấp. Người nhặt được máy có thể xem thông tin này mà không cần mở khóa điện thoại.

Samsung đã bắt đầu tung chương trình thử nghiệm One UI 9.5 cho điện thoại Galaxy tương thích

Khác biệt so với cách tiếp cận của Google

Trước đó, Google đã triển khai cơ chế bảo vệ chống trộm tương tự cho các thiết bị của hãng vào tháng 9 vừa qua. Tính năng này hoạt động dựa trên nền tảng ứng dụng Personal Safety.

Samsung lại chọn hướng đi khác. Dù vẫn hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật cơ bản của Google, hãng không cài sẵn ứng dụng Personal Safety trên điện thoại Galaxy. Vì vậy, việc tự phát triển một giải pháp độc lập, tích hợp sâu vào hệ điều hành, được kỳ vọng giúp tối ưu trải nghiệm người dùng hơn.

Danh mục "Khôi phục điện thoại thất lạc" và vai trò của IMEI

Theo dữ liệu phân tích mã nguồn, cài đặt mới dự kiến nằm trong một danh mục riêng mang tên "Khôi phục điện thoại thất lạc". Mục đích chính của công cụ là cung cấp thông tin liên lạc ở dạng thụ động. Đoạn mô tả đi kèm trong mã nguồn nêu rõ: "Hiển thị IMEI trong menu cuộc gọi khẩn cấp trên màn hình khóa để cơ quan chức năng có thể xác định bạn là chủ sở hữu nếu điện thoại được thu hồi".

Đáng chú ý, tính năng này hoạt động độc lập với các phương thức tra cứu mã số truyền thống.

Giao diện hiển thị mã IMEI trên smartphone Samsung

Người dùng không thể trực tiếp định vị máy bằng mã số này. Tuy vậy, nó giúp kết nối các dữ kiện quan trọng khi thiết bị được bàn giao cho cảnh sát:

Đối chiếu dữ liệu: cơ quan chức năng có thể tra cứu mã số hiển thị trên màn hình khóa với cơ sở dữ liệu các thiết bị đã được báo mất cắp để tìm ra sự trùng khớp.

cơ quan chức năng có thể tra cứu mã số hiển thị trên màn hình khóa với cơ sở dữ liệu các thiết bị đã được báo mất cắp để tìm ra sự trùng khớp. Phối hợp nhà mạng: cảnh sát có thể làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để truy xuất tài khoản người dùng gắn liền với IMEI đó.

cảnh sát có thể làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để truy xuất tài khoản người dùng gắn liền với IMEI đó. Xác minh nhanh chóng: không bị cản trở bởi mật khẩu, nhà chức trách có ngay manh mối để liên hệ và hoàn trả điện thoại Galaxy cho chủ nhân hợp pháp.

Khi nào người dùng được trải nghiệm?

Dù dấu vết đã xuất hiện rõ trong mã nguồn One UI 9.5, tính năng hiện chưa khả dụng trên các thiết bị đang chạy One UI 9, điển hình như dòng Galaxy S25. Quá trình thử nghiệm phần mềm vẫn diễn ra nội bộ.

Thông tin được phát hiện bằng cách "mổ xẻ" tệp APK, nên đây vẫn là những đoạn mã đang hoàn thiện. Không loại trừ khả năng Samsung sẽ tiếp tục tinh chỉnh, thậm chí tạm hoãn tính năng này trong các bản phát hành công khai sắp tới.

Nhìn chung, sự xuất hiện của công cụ nhận diện phần cứng trên One UI 9.5 cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc xây dựng hệ sinh thái chống trộm toàn diện. Nếu được áp dụng chính thức, đây sẽ là cơ chế hữu ích giúp bảo vệ tài sản của người dùng hiệu quả hơn.