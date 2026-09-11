One UI 9.5 rò rỉ gói Galaxy AI Premium trả phí và nâng cấp Samsung DeX với trình duyệt riêng Dữ liệu rò rỉ cho thấy Samsung chuẩn bị gói Galaxy Premium mở khóa AI nâng cao, công cụ cơ bản vẫn miễn phí, cùng trình duyệt DeX riêng, dự kiến đầu năm sau.

One UI 9.5 đang được nhắc đến với hai thay đổi đáng chú ý: gói dịch vụ trả phí Galaxy AI Premium và bản nâng cấp lớn cho chế độ Samsung DeX. Theo dữ liệu rò rỉ mới nhất, bản cập nhật này đã bước vào giai đoạn thử nghiệm Beta sớm. Các thông tin dưới đây đều xuất phát từ nguồn tin rò rỉ, chưa được Samsung xác nhận chính thức.

Galaxy AI Premium: AI nâng cao theo mô hình đăng ký

Theo SammyGuru, Samsung dự kiến giới thiệu gói dịch vụ Galaxy Premium trong One UI 9.5 để mở khóa các năng lực AI nâng cao. Các công cụ Galaxy AI cơ bản hiện có vẫn được duy trì miễn phí và không bắt buộc người dùng đăng ký gói trả phí.

Tính năng Galaxy AI Premium được tiết lộ trong One UI 9.5

Dựa trên các chuỗi mã nguồn được phát hiện, dịch vụ này có thể có tùy chọn Credit Top-up. Tùy chọn này cho phép mở rộng giới hạn sử dụng khi người dùng chạm mức trần của các tính năng cơ bản.

Những công cụ mới được dự đoán

Ngoài ra, gói đăng ký được cho là mang đến một số công cụ mới. Bảng dưới đây tóm tắt các tính năng xuất hiện trong thông tin rò rỉ.

Tính năng Chức năng theo nguồn tin Credit Top-up Mở rộng giới hạn sử dụng khi đạt mức trần của tính năng cơ bản Gen Video Tạo video từ ảnh Bixby Action Hỗ trợ tự động hóa tác vụ giữa các ứng dụng Daily Briefing Tính năng mới của gói đăng ký, nguồn tin chưa mô tả chi tiết

Samsung DeX: từ phản chiếu giao diện sang trình duyệt chuẩn máy tính

Bên cạnh mảng trí tuệ nhân tạo, One UI 9.5 còn hướng tới nâng cấp trải nghiệm làm việc trên chế độ Samsung DeX. Samsung được cho là đang chuẩn bị phiên bản Samsung Browser mới dành riêng cho DeX Mode, với giao diện và thao tác tương tự các trình duyệt trên hệ điều hành máy tính.

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Hiện nay, DeX chủ yếu phản chiếu giao diện di động lên màn hình lớn. Theo thông tin rò rỉ, phiên bản cải tiến sẽ hoạt động như một trình duyệt chuẩn máy tính ngay từ gốc. Thay đổi này được kỳ vọng hỗ trợ tốt hơn cho người dùng thường xuyên làm việc đa nhiệm và kết nối thiết bị Galaxy với màn hình ngoài.

Khi nào người dùng có thể trải nghiệm?

Theo nguồn tin, One UI 9.5 dự kiến chính thức xuất hiện vào đầu năm sau, cùng dòng sản phẩm Galaxy S27 series. Samsung hiện đang phát triển nội bộ và chuẩn bị chương trình Beta cho các thiết bị flagship.

Thông tin chi tiết và mức giá chính thức của gói Galaxy Premium có thể được hãng công bố tại sự kiện Galaxy Unpacked. Cho đến lúc đó, các tính năng kể trên vẫn chỉ là thông tin tham khảo và có thể thay đổi trước khi ra mắt.

Nguồn: Gizmochina, SammyGuru.