One UI 9.5 sẽ sửa lỗi ngày tháng lệch vị trí trên thanh trạng thái của điện thoại Samsung Galaxy Quản trị viên Samsung xác nhận lỗi ngày tháng bị đẩy lên cao và không thể xóa thứ trong tuần sau bản cập nhật QuickStar sẽ được xử lý trong One UI 9.5.

Samsung đã xác nhận sẽ khắc phục lỗi hiển thị ngày tháng trên thanh trạng thái trong bản cập nhật One UI 9.5. Sự cố này gây phiền toái cho người dùng Galaxy thường xuyên tùy biến giao diện. Theo Sammy Fans, một quản trị viên trên diễn đàn Samsung Community đã gửi lời xin lỗi và khẳng định lỗi sẽ được xử lý bằng phiên bản phần mềm mới.

Lỗi ngày tháng trên thanh trạng thái bắt nguồn từ đâu?

Sự cố xuất hiện sau khi người dùng cài đặt bản cập nhật QuickStar gần đây. Trước đó, ngày tháng hiển thị gọn gàng theo định dạng cơ bản và không chiếm nhiều không gian trên thanh trạng thái.

Lỗi hiển thị thanh trạng thái trên điện thoại Samsung

Cụ thể, bản cập nhật QuickStar mang đến hai bất tiện chính trong quá trình cá nhân hóa giao diện:

Sai lệch vị trí: phần ngày tháng bị đẩy lên cao thay vì căn giữa như thông thường, khiến tổng thể màn hình mất cân đối.

phần ngày tháng bị đẩy lên cao thay vì căn giữa như thông thường, khiến tổng thể màn hình mất cân đối. Kẹt tùy chọn: sau khi đã thêm thứ trong tuần vào định dạng hiển thị, hệ thống không cho phép xóa bỏ chi tiết này.

Vì sao phải chờ One UI 9.5 mới có bản sửa?

Theo nguồn tin, quá trình sửa lỗi cần can thiệp sâu vào phần mềm hệ thống. Vì vậy, người dùng phải chờ một bản nâng cấp lớn thay vì một bản vá độc lập.

Cách xử lý này cho thấy Samsung ưu tiên tính ổn định lâu dài của hệ thống. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chấp nhận tình trạng lỗi trong thời gian chờ bản cập nhật.

Chương trình beta đã bắt đầu, thời điểm phát hành chính thức chưa rõ

Hiện Samsung chưa công bố thời điểm phát hành chính thức One UI 9.5. Dù vậy, chương trình thử nghiệm beta đã được khởi động.

Chương trình thử nghiệm One UI 9.5 beta của Samsung

Người dùng dòng Galaxy S26 tại sáu thị trường gồm Ấn Độ, Mỹ, Anh, Đức, Ba Lan và Hàn Quốc đã có thể đăng ký trải nghiệm trước giao diện mới. Những người ở các khu vực còn lại cần theo dõi thông báo của hãng về lịch triển khai.

Nhìn chung, One UI 9.5 được kỳ vọng sẽ đưa khả năng tùy biến thanh trạng thái trở lại trạng thái hoàn thiện ban đầu. Người dùng Galaxy S26 có thể theo dõi thêm lịch trình triển khai bản cập nhật trong thời gian tới.