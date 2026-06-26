OnePlus 12 và 13R nhận bản cập nhật chia sẻ âm thanh Bluetooth kép Bản cập nhật OxygenOS mới nhất cho phép người dùng OnePlus 12 và OnePlus 13R kết nối đồng thời hai cặp tai nghe Bluetooth, đi kèm nhiều cải tiến về giao diện và bảo mật.

OnePlus vừa mở rộng tính năng chia sẻ âm thanh qua Bluetooth cho hai dòng smartphone tiếp theo là OnePlus 12 và OnePlus 13R. Đây là một bước đi quan trọng trong việc tối ưu hóa trải nghiệm giải trí không dây trên hệ sinh thái OxygenOS, giúp người dùng dễ dàng chia sẻ nội dung mà không cần dùng chung tai nghe vật lý.

OnePlus 13R và OnePlus 12 là hai thiết bị tiếp theo nhận được tính năng chia sẻ âm thanh Bluetooth kép.

Công nghệ chia sẻ âm thanh Bluetooth kép: Giải pháp giải trí nhóm

Tính năng Bluetooth Dual-Audio cho phép một thiết bị smartphone truyền tín hiệu âm thanh đồng thời đến hai thiết bị ngoại vi khác nhau (thường là tai nghe không dây). Điểm đột phá của công nghệ này trên OxygenOS là khả năng kiểm soát âm lượng độc lập cho từng thiết bị kết nối. Điều này giải quyết triệt để vấn đề chênh lệch ngưỡng nghe giữa hai người dùng khác nhau.

Tính năng này cho phép người dùng truyền cùng một nguồn âm thanh đến hai cặp tai nghe không dây đồng thời với các mức âm lượng riêng biệt.

Trước đó, OnePlus đã triển khai tính năng này trên các dòng flagship mới nhất như OnePlus 15 và OnePlus 13. Việc đưa công nghệ này xuống phiên bản OnePlus 12 (ra mắt năm 2023) cho thấy nỗ lực của hãng trong việc duy trì vòng đời trải nghiệm cho các thiết bị cũ hơn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc các dòng máy cũ hơn như OnePlus 11 hay dòng Nord có được hỗ trợ hay không.

Những cải tiến đáng chú ý trên phiên bản OxygenOS 16.0.8.300

Bên cạnh điểm nhấn về Bluetooth, bản cập nhật mới còn mang đến một loạt thay đổi về mặt tính năng và độ ổn định hệ thống. Ứng dụng Thời tiết hiện đã được bổ sung các dữ liệu thiên văn chi tiết như thời điểm mặt trăng mọc, mặt trăng lặn và các pha của mặt trăng ngay trên màn hình chính.

Đối với người dùng thường xuyên di chuyển, Chế độ ngoài trời (Outdoor Mode) mới cho phép ghim các ứng dụng cần thiết vào thanh trạng thái phía dưới để truy cập nhanh. Ngoài ra, công cụ Game Capture trong Game Assistant cũng đã nâng cấp khả năng chụp ảnh màn hình lên độ phân giải 2K.

Tính năng Chi tiết cập nhật Bluetooth Audio Stream đến 2 tai nghe cùng lúc, chỉnh âm lượng riêng biệt. Thời tiết Bổ sung thông tin mặt trăng mọc/lặn và pha mặt trăng. Chế độ ngoài trời Ghim ứng dụng thường dùng vào thanh trạng thái dưới. Hỗ trợ trò chơi Chụp ảnh màn hình Game Capture độ phân giải 2K. Bảo mật Cập nhật bản vá bảo mật Android tháng 06/2026.

Lộ trình triển khai bản cập nhật

Bản cập nhật OxygenOS 16.0.8.300 hiện đang được triển khai theo từng giai đoạn. Thị trường Ấn Độ là nơi đầu tiên nhận được thông báo cập nhật, tiếp theo sẽ là khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ trong những ngày tới.

Giao diện cập nhật OxygenOS 16.0.8.300 qua phương thức OTA trên OnePlus 12.

Người dùng có thể kiểm tra thủ công bằng cách truy cập vào Cài đặt > Hệ thống & Cập nhật > Cập nhật phần mềm. Do đặc thù của việc triển khai qua giao thức OTA (Over-the-air), một số thiết bị có thể nhận được bản cập nhật trễ hơn từ vài ngày đến một tuần tùy theo khu vực và nhà mạng.