OnePlus 16: Bước nhảy vọt với camera 200MP và dấu chấm hết cho linh hồn OxygenOS OnePlus 16 dự kiến sở hữu cảm biến 200MP kích thước lớn, tuy nhiên người dùng có thể phải chia tay giao diện OxygenOS đặc trưng để chuyển sang ColorOS của Oppo.

Thương hiệu OnePlus đang chuẩn bị cho một bước chuyển mình đầy tranh cãi với thế hệ flagship tiếp theo mang tên OnePlus 16. Dù hứa hẹn mang đến những đột phá mạnh mẽ về phần cứng camera để lấy lại vị thế, nhưng sự thay đổi về nền tảng phần mềm có thể khiến dòng sản phẩm này mất đi bản sắc cốt lõi vốn có.

Nâng cấp camera: Cảm biến 200MP thay thế dòng 50MP truyền thống

Theo những thông tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station trên Weibo, OnePlus 16 sẽ nhận được một đợt nâng cấp hệ thống quang học đáng kể. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở camera chính, nơi cảm biến 50MP kích thước 1/1.56 inch trên phiên bản tiền nhiệm sẽ được thay thế bằng một cảm biến hoàn toàn mới.

Cụ thể, OnePlus 16 dự kiến trang bị cảm biến có độ phân giải lên tới 200MP với kích thước vật lý đạt 1/1.4 inch. Việc tăng kích thước cảm biến không chỉ giúp thu sáng tốt hơn mà còn cải thiện khả năng xóa phông tự nhiên và chi tiết ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Trong khi đó, các ống kính phụ bao gồm camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 3.5x nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi lớn về thông số kỹ thuật.

OnePlus 16 vẫn đang trong quá trình phát triển, trong khi số phận của OxygenOS dường như đã được định đoạt.

Sự biến mất của OxygenOS: Bài toán đồng nhất hóa của Oppo

Dù có sự nâng cấp về phần cứng, OnePlus lại đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng về nhận diện thương hiệu. Các báo cáo từ ngành công nghiệp cho thấy Oppo đang thắt chặt quyền kiểm soát đối với các công ty con là OnePlus và Realme. Hệ quả trực tiếp là sự khai tử của OxygenOS – giao diện Android vốn nổi tiếng với tốc độ xử lý nhanh và sự tinh giản.

Trong tương lai, các mẫu điện thoại OnePlus và Realme sẽ chuyển sang sử dụng hoàn toàn ColorOS, phần mềm tiêu chuẩn của Oppo. Đây được xem là bước đi cuối cùng trong quá trình sáp nhập phần mềm, sau khi OnePlus đã chấm dứt hợp tác với thương hiệu máy ảnh Hasselblad trên dòng OnePlus 15 trước đó. Sự thay đổi này khiến nhiều người dùng lo ngại OnePlus sẽ trở thành một phiên bản khác của Oppo thay vì giữ vững danh hiệu "kẻ hủy diệt flagship" như những ngày đầu.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến giữa OnePlus 16 và phiên bản tiền nhiệm

| Thành phần | OnePlus 15 (Tiền nhiệm) | OnePlus 16 (Dự kiến) | Cảm biến chính 50MP (1/1.56 inch) 200MP (1/1.4 inch) Camera góc siêu rộng 50MP 50MP (Ít thay đổi) Camera Telephoto 50MP (Zoom 3.5x) 50MP (Zoom 3.5x) Hệ điều hành OxygenOS ColorOS

Thách thức tại thị trường quốc tế

Việc tái cấu trúc bộ máy vận hành của Oppo không chỉ dừng lại ở phần mềm. Tại các thị trường lớn như Ấn Độ, toàn bộ dịch vụ hậu mãi của OnePlus đã được sáp nhập vào hệ thống của Oppo. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng tiếp cận của OnePlus 16 đối với người dùng toàn cầu.

Các chuyên gia phân tích nhận định rằng, với việc tập trung nguồn lực để đồng nhất hóa hệ sinh thái, có khả năng OnePlus 16 sẽ được ưu tiên phát hành tại thị trường nội địa Trung Quốc trước khi có kế hoạch cho các khu vực khác. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật hiện tại vẫn chưa phải là phiên bản cuối cùng và có thể thay đổi dựa trên chiến lược điều chỉnh của Oppo trong thời gian tới.